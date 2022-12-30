Леонида Парфенова заподозрили в израильском гражданстве. Теперь он может получить 400 часов обязательных работ

29 декабря Юрий Дудь* выпустил интервью с Леонидом Парфеновым, взятое в Болгарии. А уже 30 декабря стало известно, что бывшего ведущего НТВ и «Намедни» проверяют по ст. 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве». Максимальное наказание по статье — обязательные работы на срок до 400 часов.

Информация поступила от одного из источников в правоохранительных структурах. Он заверил, что еще пять лет назад Леонид оформил паспорт Израиля.

— Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля, — подтвердил собеседник РИА «Новости».

Сам Парфенов на вопрос «КП» о наличии второго гражданства и извещении о проверке не ответил. На звонки трубку не взял.

По косвенным признакам несложно догадаться, что Израиль — нечужая страна телеведущему. Именно там он устраивал свадьбу дочери Маши, вышедшей за армянского коммерсанта Сергея Мхитаряна.

А еще в 2016 году израильская пресса писала о том, что в аэропорте Бен Гурион (рядом с Тель-Авивом) Парфенов «продемонстрировал сотрудникам пограничной службы визу на ПМЖ в своем российском паспорте» при прохождении пограничного контроля. В сети даже есть фото якобы документа журналиста. Тогда он снимал документальный проект «Русские евреи» для Youtube.

При этом в последнее время проживает Леонид, скорее всего, в Грузии. Именно оттуда он записывает авторские передачи «Парфенон». Именно там, как он подчеркнул 12 декабря, будут происходить выпуски всех проектов, над которыми работает журналист.

На вопросы о двойном гражданстве Парфенов обычно отвечает расплывчато.

— Ничто не побудило [получать израильское гражданство], — говорил он. — Меня уже дважды поселяли в США. Где я только не живу, если верить разговорам.

* признан Минюстом РФ иноагентом