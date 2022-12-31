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31 декабря 2022 4:00

Новая лунная гонка сверхдержав и лекарство от Альцгеймера: самые ожидаемые события в мире науки в 2023 году

Что нового принесут в нашу жизнь прорывы в медицине и технологиях
Ярослав КОРОБАТОВ
Ярослав КОРОБАТОВ
Запуск российской станции “Луна-25” запланирован на июль-август 2023 года. Фото: roscosmos.ru

Запуск российской станции “Луна-25” запланирован на июль-август 2023 года. Фото: roscosmos.ru

1. Россия возвращается на Луну

Последний советский зонд побывал на спутнике в 1976 году. Интерес к Луне возобновился после того, как в девяностые годы выяснилось, что под ее поверхностью скрываются запасы замерзшей воды. Следовательно, это делало перспективу колонизации Луны очень соблазнительной. Поэтому в последнее время на Луне стало тесно. Китайцы отправили на Луну несколько исследовательских экспедиций и высадили два лунохода, причем последний еще продолжает свою работу. Кроме того, в рамках программы «Чанъэ-5» они доставили на Землю 2 килограмма лунного грунта. Американцы возобновили свою пилотируемую программу: в 2022 году в рамках миссии “Артемида” состоялся первый за полвека, пока беспилотный, облет Луны. А в 2025-м американцы предпримут полноценную высадку астронавтов на поверхность спутника.

Запуск российской “Луны-25” запланирован на июль-август 2023 года. На борту зонда 9 исследовательских приборов общим весом 20 кило, основная задача спускаемого аппарата - это поиск воды. Ученые планируют пробурить скважину глубиной 2 метра. Кроме нас в 2023 году высаживать на Луну свои аппараты планируют японцы и индийцы.

2. Монтаж свиной печени в тело человека

Ученые лаборатории Miromatrix в Миннеаполисе научились выращивать из свиной печени - человеческую. Хитрый метод, заключается в следующем: сначала с помощью специального “шампуня” свиные клетки из печени полностью вымывается. В итоге остается эластичный каркас, который затем заполняют человеческими клетками. Их получают из донорских органов - печени и почек. Ученые заверяют, что такой метод выращивания гибридного органа эффективнее и безопаснее, чем пересадка донорских органов напрямую. Поскольку иммунная система не воспринимает такой орган, как чужеродный.

В новом году ученые проверят работу выращенного таким образом органа вне тела человека. То есть кровь тяжелых пациентов будут фильтровать с помощью биоинженерной печени, сама она в этот момент будет находится в специальном инкубаторе рядом с кроватью больного. Если все пойдет хорошо, то эта технология способна спасти жизни сотен тысяч людей, которые сейчас ожидают очереди на трансплантацию донорского органа.

3. Четыре затмения в один год!

В год Черного Кролика произойдет много ярких астрономических явлений. Но не все из них мы сможем наблюдать на территории нашей страны.

- 20 апреля в небесной консерватории “сыграют” гибридное солнечное затмение. Это редкий тип затмения, когда по мере движения тени Луны по Земле “картинка” меняется. В начале и конце затмение будет кольцеобразным, а в середине пути Луна целиком закроет Солнце и затмение станет полным. В России его не видно. Лучшие места для наблюдения - Юго-Восточная Азия, Восточная Индия, Австралия, Индийский и Тихий океан, Антарктида.

- 5 мая состоится полутеневое затмение Луны. Его можно увидеть почти на всей территории нашей страны. В Москве в момент наибольшего затмения Луна будет находиться очень низко над юго-восточным горизонтом.

Полутеневое затмение Луны можно будет наблюдать 5 мая.

Полутеневое затмение Луны можно будет наблюдать 5 мая.

Фото: Shutterstock

- 14 октября ждем кольцеобразное солнечное затмение. В России его не видно. Зато жителям Северной и Южной Америки будет на что посмотреть.

- 28 октября наступит частное затмение Луны. На территории России все фазы затмения будет видно хорошо. В Москве надо будет смотреть в южную сторону неба.

4. Индия обгонит Китай по числу жителей

По прогнозу ООН это должно было случиться в 2027 году. Однако демографическая политика Китая привела к тому что историческое событие состоится уже 14 апреля 2023 года: в этот день население Индии достигнет 1 425 775 850 человек и она станет самой многонаселенной страны мира.

По подсчетам ученых, весной 2023 года Индия обгонит Китай по числу жителей.

По подсчетам ученых, весной 2023 года Индия обгонит Китай по числу жителей.

Фото: REUTERS

Китай же ждет резкое сокращение населения. Поколение, которое создало китайское экономическое чудо, постепенно сходит со сцены. Ему на смену приходит маленькое поколение эпохи политики “одна семья - один ребенок”. Теперь этому ребенку придется кормить армию стареющих родителей. И Китай ожидают серьезные экономические трудности.

Нужно ли пугаться роста населения Азии и Африки? Население Земли в 2022 году достигло численности в 8 миллиардов человек. В 2030 году нас станет 8,5 миллиардов. Рост человечества всегда сопровождался пугающими прогнозами о том, что такое количество ртов Земля не сможет прокормить. Однако на практике происходит обратное - никогда еще люди не жили так хорошо, как сейчас. Доля бедолаг, живущих в условиях крайней нищеты, стремительно снижается: в 2010 году 16,3% населения мира жили на сумму меньше 2,15 доллара в день. Сегодня таких бедняков почти вдвое меньше - всего 9 процентов.

5. На подходе лекарство от Альцгеймера.

Ожидается, что в 2023 году будет одобрено к применению первое в мире лекарство против болезни Альцгеймера. Леканемаб - так называется препарат, разработанный японскими и американскими биотехнологами. Он представляет собой моноклональное антитело которое эффективно очищает мозг от скоплений бета-амилоидов - по одной из гипотез именно токсичные отложения этого белка вызывают деменцию. Клиническое исследование с участием 1795 пациентов продемонстрировал, что леканемаб замедляет снижение умственных способностей на 27% по сравнению с плацебо. Эффект небольшой, кроме того, у препарата обнаружились неприятные побочные эффекты. А скептики утверждают, что бета-амилоиды хотя и участвуют в механизме формирования Альцгеймера, но не играют там главную роль.

В это время клинические испытания проходят еще несколько препаратов-кандидатов - швейцарский и американский. Так или иначе, но мы, похоже, стоим на пороге событий, которые наконец помогут миллионам людей, страдающих от Альцгеймера, справиться с этой болезнью.

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