Новая лунная гонка сверхдержав и лекарство от Альцгеймера: самые ожидаемые события в мире науки в 2023 году

Запуск российской станции “Луна-25” запланирован на июль-август 2023 года. Фото: roscosmos.ru

1. Россия возвращается на Луну

Последний советский зонд побывал на спутнике в 1976 году. Интерес к Луне возобновился после того, как в девяностые годы выяснилось, что под ее поверхностью скрываются запасы замерзшей воды. Следовательно, это делало перспективу колонизации Луны очень соблазнительной. Поэтому в последнее время на Луне стало тесно. Китайцы отправили на Луну несколько исследовательских экспедиций и высадили два лунохода, причем последний еще продолжает свою работу. Кроме того, в рамках программы «Чанъэ-5» они доставили на Землю 2 килограмма лунного грунта. Американцы возобновили свою пилотируемую программу: в 2022 году в рамках миссии “Артемида” состоялся первый за полвека, пока беспилотный, облет Луны. А в 2025-м американцы предпримут полноценную высадку астронавтов на поверхность спутника.

Запуск российской “Луны-25” запланирован на июль-август 2023 года. На борту зонда 9 исследовательских приборов общим весом 20 кило, основная задача спускаемого аппарата - это поиск воды. Ученые планируют пробурить скважину глубиной 2 метра. Кроме нас в 2023 году высаживать на Луну свои аппараты планируют японцы и индийцы.

2. Монтаж свиной печени в тело человека

Ученые лаборатории Miromatrix в Миннеаполисе научились выращивать из свиной печени - человеческую. Хитрый метод, заключается в следующем: сначала с помощью специального “шампуня” свиные клетки из печени полностью вымывается. В итоге остается эластичный каркас, который затем заполняют человеческими клетками. Их получают из донорских органов - печени и почек. Ученые заверяют, что такой метод выращивания гибридного органа эффективнее и безопаснее, чем пересадка донорских органов напрямую. Поскольку иммунная система не воспринимает такой орган, как чужеродный.

В новом году ученые проверят работу выращенного таким образом органа вне тела человека. То есть кровь тяжелых пациентов будут фильтровать с помощью биоинженерной печени, сама она в этот момент будет находится в специальном инкубаторе рядом с кроватью больного. Если все пойдет хорошо, то эта технология способна спасти жизни сотен тысяч людей, которые сейчас ожидают очереди на трансплантацию донорского органа.

3. Четыре затмения в один год!

В год Черного Кролика произойдет много ярких астрономических явлений. Но не все из них мы сможем наблюдать на территории нашей страны.

- 20 апреля в небесной консерватории “сыграют” гибридное солнечное затмение. Это редкий тип затмения, когда по мере движения тени Луны по Земле “картинка” меняется. В начале и конце затмение будет кольцеобразным, а в середине пути Луна целиком закроет Солнце и затмение станет полным. В России его не видно. Лучшие места для наблюдения - Юго-Восточная Азия, Восточная Индия, Австралия, Индийский и Тихий океан, Антарктида.

- 5 мая состоится полутеневое затмение Луны. Его можно увидеть почти на всей территории нашей страны. В Москве в момент наибольшего затмения Луна будет находиться очень низко над юго-восточным горизонтом.

Полутеневое затмение Луны можно будет наблюдать 5 мая. Фото: Shutterstock

- 14 октября ждем кольцеобразное солнечное затмение. В России его не видно. Зато жителям Северной и Южной Америки будет на что посмотреть.

- 28 октября наступит частное затмение Луны. На территории России все фазы затмения будет видно хорошо. В Москве надо будет смотреть в южную сторону неба.

4. Индия обгонит Китай по числу жителей

По прогнозу ООН это должно было случиться в 2027 году. Однако демографическая политика Китая привела к тому что историческое событие состоится уже 14 апреля 2023 года: в этот день население Индии достигнет 1 425 775 850 человек и она станет самой многонаселенной страны мира.

По подсчетам ученых, весной 2023 года Индия обгонит Китай по числу жителей. Фото: REUTERS

Китай же ждет резкое сокращение населения. Поколение, которое создало китайское экономическое чудо, постепенно сходит со сцены. Ему на смену приходит маленькое поколение эпохи политики “одна семья - один ребенок”. Теперь этому ребенку придется кормить армию стареющих родителей. И Китай ожидают серьезные экономические трудности.

Нужно ли пугаться роста населения Азии и Африки? Население Земли в 2022 году достигло численности в 8 миллиардов человек. В 2030 году нас станет 8,5 миллиардов. Рост человечества всегда сопровождался пугающими прогнозами о том, что такое количество ртов Земля не сможет прокормить. Однако на практике происходит обратное - никогда еще люди не жили так хорошо, как сейчас. Доля бедолаг, живущих в условиях крайней нищеты, стремительно снижается: в 2010 году 16,3% населения мира жили на сумму меньше 2,15 доллара в день. Сегодня таких бедняков почти вдвое меньше - всего 9 процентов.

5. На подходе лекарство от Альцгеймера.

Ожидается, что в 2023 году будет одобрено к применению первое в мире лекарство против болезни Альцгеймера. Леканемаб - так называется препарат, разработанный японскими и американскими биотехнологами. Он представляет собой моноклональное антитело которое эффективно очищает мозг от скоплений бета-амилоидов - по одной из гипотез именно токсичные отложения этого белка вызывают деменцию. Клиническое исследование с участием 1795 пациентов продемонстрировал, что леканемаб замедляет снижение умственных способностей на 27% по сравнению с плацебо. Эффект небольшой, кроме того, у препарата обнаружились неприятные побочные эффекты. А скептики утверждают, что бета-амилоиды хотя и участвуют в механизме формирования Альцгеймера, но не играют там главную роль.

В это время клинические испытания проходят еще несколько препаратов-кандидатов - швейцарский и американский. Так или иначе, но мы, похоже, стоим на пороге событий, которые наконец помогут миллионам людей, страдающих от Альцгеймера, справиться с этой болезнью.