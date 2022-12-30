Новогодние подарки бойцам

К бойцам приехали Снегурочки и Дед Мороз.

В такое даже трудно поверить! К бойцам выходят Снегурочки (на фото), а за ними Дед Мороз в праздничном облачении. Да-да, здесь, в местах боевых действий. И это не сон, а первая доставка новогоднего гуманитарного груза. В роли зимних волшебников - сопровождающие военкоры, телеведущие, спортсмены, блогеры.

В рамках акции Общероссийского народного фронта «Все для Победы» собрали теплые вещи, беспилотники, противодронные ружья и даже гитары с автографами известных музыкантов.

- С июня мы все вместе собираем средства, закупаем на них то, что нужно пацанам, и отправляем это на фронт. Объединившись, мы собрали порядка 100 млн рублей. И они пошли на то, чтобы отправить новогодние подарки, - рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В каждом автомобиле находятся амуниция, летняя и зимняя резина, дроны, комплекты теплой одежды, тепловизоры.

МИЛЛИОНЫ НА ЗАКУПКИ

Недавно закрыли сбор, объявленный заслуженным артистом России Александром Скляром. В поддержку отдельной артиллерийской бригады «Кальмиус» Народной милиции ДНР и музыкантов из филармонии, служащих в разных подразделениях республик, россияне перечислили более 6 миллионов рублей. Сбор поддержали более 2500 человек.

Народный фронт приобретет бойцам каски, бронежилеты, разгрузки, теплое обмундирование, средства обогрева, тактические аптечки. Часть средств пойдет на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, прицелов ночного видения, средств связи.

«ШТУРМАН» ОЦЕНИЛ

Чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев доставил гуманитарный груз в 4-й стрелковый батальон четвертой бригады Народной милиции ЛНР. Военнослужащим передали средства обогрева, спальные мешки, бензопилы, тактические аптечки, средства связи, прицелы ночного видения, тепловизоры, квадрокоптеры и прочее.

Командир батальона с позывным «Штурман» отметил востребованность привезенного снаряжения:

- Не прошло и суток, как все необходимое нам привез Народный фронт. Все мечты сбываются. Огромное спасибо, что люди думают о нас, что закупаются такие вещи, которые действительно необходимы нам в бою. Уже скоро все будет у наших бойцов на линии фронта. Привозя такие вещи, вы спасаете жизни.

- Очень рад участвовать в этом деле. Меня так воспитали мои родители, так я воспитываю своих детей. Сегодня я делаю все, что от меня зависит, чтобы приблизить нашу общую победу, и считаю, что каждый гражданин нашей страны должен так делать, - ответил боксер.