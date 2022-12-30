Бронеавтомобиль и коптеры для наших бойцов: Как бизнес Дальнего Востока помогает участникам СВО

Фото из личного архива героя материала

Помощь участникам специальной военной операции стекается из всех регионов России – от Калининграда до Дальнего Востока. В Приморском крае тысячи неравнодушных людей объединились, чтобы помочь нашим бойцам выстоять и одержать победу. В сборе гуманитарной помощи участвуют и простые жители, и представители бизнес-сообщества. Из далекого Приморья на передовую регулярно отправляются грузы с медикаментами, продовольствием, одеждой и необходимым оборудованием.

«ЛЮДИ ЖЕРТВУЮТ И ПО СТО РУБЛЕЙ, И ПО 20 ТЫСЯЧ»

Предприниматель из Уссурийска Роман Балашов создал несколько инициативных группу поддержки участников СВО. Известный в родном городе бизнесмен, руководитель центра «Мой бизнес» и председатель местного отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» вместе с единомышленниками открыл пункт сбора гуманитарной помощи. Предприниматели скидываются и покупают все, что требуется военным – от спальных мешков до квадрокоптеров.

Роман – бывший десантник, с 2005 года служил в 83-й десантно-штурмовой бригаде. В 2012 году, в звании капитана воздушно-десантных войск, уволился в запас. Но связь с сослуживцами не потерял. Помогать нашим бойцам Балашов начал сразу после того, как Россия развернула спецоперацию на Украине.

- Один из сослуживцев предложил: давайте помогать нашим парням. И уже в феврале мы начали собирать деньги на квадрокоптеры, - вспоминает Балашов. – Поскольку я состою в общественной организации предпринимателей, то, конечно, обратился к бизнес-сообществу.

По инициативе Романа предприниматели и общественные организации Приморского края объединились в соцсетях в группу «Военное время». Ее участники передают средства для бойцов, покупают квадрокоптеры и другую необходимую технику. Всего с момента создания группы предприниматели собрали около 3,5 миллионов рублей – это не считая вещей, продуктов и лекарств, которые приморцы жертвуют помимо денег.

Фото из личного архива героя материала

- После объявления мобилизации пошел очень большой спрос на гуманитарную помощь. Я все это собирал и отвозил военным. В основном мы помогаем нашей 83-й воздушно-десантной бригаде и 155-й бригаде морской пехоты, - рассказывает предприниматель. – Еще у нас есть Telegram-канал «Помощь нашим». Сегодня он объединяет около 300 жителей Уссурийского городского округа и других районов – и простых горожан, и общественные организации, и предпринимателей. Люди там скидываются постоянно, суммы разные – кто сто рублей жертвует, кто сразу по 20 тысяч. Мы обязательно отчитываемся, на что тратим эти деньги, предоставляем чеки.

Благодаря собранным средствам приморцы отправили в зону спецоперации 600 спальных мешков. Их по спецзаказу изготовили на местном предприятии.

- Я нашел производство в Приморском крае, и они сшили спальные мешки прямо по тем требованиям, которые нам прислали из зоны СВО, - рассказывает Роман. - Парни нам, конечно, спасибо, теперь говорят. Мешки сшили такие, какие им надо – теплые и водонепроницаемые. Еще мы купили 3D-принтер и печатаем на нем хвостовики для квадрокоптеров (эти приспособления используются как стабилизаторы для боеприпасов и грузов, которые несёт беспилотник - Ред.).

По словам Романа, квадрокоптеры сейчас в зоне спецоперации нужны как воздух.

- Это то, что реально сохраняет нашим парням жизнь. Квадрокоптер с тепловизором позволяет определять людей, машины и другую технику по температуре тела или элемента. Вещь действительно нужная, правда, дорогая – около 700 тысяч рублей за штуку. Но она того стоит, - уверен Роман.

В начале декабря Балашов и другие предприниматели Приморья приобрели для участников СВО бронеавтомобиль. Поступок уссурийских бизнесменов высоко оценил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона помог предпринимателям передать машину в зону СВО.

«Этот подарок от краевого отделения общественной организации «Опора России» скоро отправится на передовую. Это тоже вклад в победу», – написал Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Фото из личного архива героя материала

- Бронеавтомобиль «Лада Нива» мы купили у Центробанка, перекрасили в камуфляж, оснастили новой резиной и усиленным бампером. И то, что губернатор Приморского края выразил нам поддержку и принял участие в его передаче, это, конечно, особое событие, - отметил Роман.

Еще одним важным и особо трогательным событием накануне Нового года стало участие предпринимателей во всероссийской акции «Елка желаний». Впервые ее организовали четыре года назад по инициативе президента России Владимира Путина. С тех пор «Елка желаний» стала доброй новогодней традицией. Такие праздничные деревца устанавливают в учреждениях органов власти и крупных компаниях. В качестве украшений на них вешают открытки с новогодними пожеланиями воспитанников детских домов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а в этом году – и с желаниями детей участников СВО. Роману досталась особая миссия: от правительства Приморского края его попросили поздравить семью погибшего бойца, в которой остались трое детей.

- Когда привозишь подарки детям, отцы которых сейчас находятся в зоне СВО, и видишь их радостные глаза – это, конечно, совершенно особенное чувство. «Такие акции очень нужны», — говорит предприниматель.

«Я ПАТРИОТ СВОЕГО КРАЯ»

Роман уверен: именно военное прошлое во многом помогло ему добиться успеха в бизнесе.

- Я родился и вырос во Владивостоке, но в 1997 году поступил в Уссурийское суворовское военное училище и с тех пор считаю этот город своим родным. «Именно Суворовское училище уже в детском возрасте научило меня самостоятельности и инициативности», —считает Балашов.

Уволившись из армии, Роман занялся автобизнесом – открыл в Находке службу такси. Говорит, поначалу всякое бывало – вплоть до того, что конкуренты поджигали автомобили.

- Я взял кредиты, заложил все квартиры, в общем, вложил все, что у меня было, и купил в Японии 33 машины. И вот эти такси мне там жгли каждый день. Всего 17 машин сожгли. Этот опыт меня, конечно, очень закалил в моей предпринимательской деятельности.

Основы бизнеса Роман постигал не только по кризисным ситуациям. Он работал и параллельно непрерывно учился. Получил диплом юриста в Российской таможенной академии, закончил школу управления Сколково, затем - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Мечта Балашова – чтобы люди в его родном крае жили не хуже, чем на Западе. При этом Роман не считает, что те, кто сегодня уезжают из России, поступают правильно.

- Я патриот своего края, люблю свой город. Мыслей уехать отсюда нет. Есть только большое стремление изменить наш край в лучшую сторону. «Поэтому я участвую во всех рабочих группах администрации Уссурийского городского округа и во многих социальных проектах», — говорит предприниматель.

Уже восемь лет Роман возглавляет «Фонд надежды», помогающий людям с ограниченными возможностями, в том числе детям.

- Я подключил предпринимателей, и мы покупаем все необходимое для детей. Возим их вместе с родителями по всему Приморскому краю, показываем разные музеи, океанариумы. Даже с Арсеньевской горы мы детей с ДЦП спускали на специальном устройстве. Подарки постоянно дарим. Видеть их радостные лица – это дорогого стоит. Мы поддерживаем «Абилимпикс» - конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и потом вместе с Уссурийским городским округом содействуем трудоустройству их участников.