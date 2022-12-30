Харцызский трубный завод поставляет продукцию российским заказчикам

Построенное в начале прошлого века, при СССР, оно было одним из главных в Союзе поставщиков труб для газопроводов. Агрессия ВСУ против Донбасса остановила завод, но сейчас он вновь запущен.

Сегодня на производстве уже работает порядка 500 человек.

Благодаря тому, что Донбасс стал частью России, Харцызский трубный завод отгружает свою продукцию заказчикам почти во все концы России. И в планах - развивать географию реализации.

По трубам, сваренным на этом предприятии Донбасса, качали газ без малого 40 лет - они сделаны по высочайшим стандартам качества. В том числе они установлены на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород, «Ямал - Европа».

Харцызский завод начинался как производитель металлоконструкций для шахт и мостов, вагонеток, стальных стропил и т. п.

Перед Первой мировой войной на нем внедрили производство труб - еще без применения электросварки. Завод рос и развивался и в советское время.

Когда Донбасс был оккупирован немцами в ходе Великой Отечественной войны, нацисты разрушили предприятие до основания. После освобождения территории Красной армией перед приехавшими инженерами предстала груда развалин…

Шли годы, завод восстановили, а потом начался его ускоренный рост: СССР стал одним из ведущих мировых экспортеров. Тогда на предприятии и наладили выпуск специальных, особо прочных, защищенных от коррозии труб для газопроводов, которые обеспечили ему славу на десятилетия.

После распада СССР, при «независимой» украинской власти завод приходил в упадок, за его акции шла ожесточенная борьба различных украинских бизнес-структур, сотрудников увольняли. Из 21 цеха осталось всего шесть (два основных для выпуска труб и четыре вспомогательных), остальные были пущены на металлолом. В 2014 году ХТЗ был частью бизнес-империи украинского олигарха Рината Ахметова.

Агрессия Украины против Донбасса в 2014 году поставила вопрос о существовании завода.

Сейчас же завод оживает. Пусть и с неизбежными проблемами, но работает. И главное, теперь у него есть перспективы и заказчики почти со всей России.