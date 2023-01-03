Минус 115 кг за полтора года. Нереально большой мужчина начал худеть после того, как упал и не смог подняться

Когда Михаил попал в руки врачей, он весил 206 кг. Сейчас вес держится в районе 90 кг Фото: Личный архив

Лишний вес — это не только эстетическая проблема, но и большие неприятности со здоровьем. Журналист Михаил Верный это понимал, но до определенного времени любовь к вкусной еде была сильнее неудобств. Когда Михаил попал в руки врачей, он весил 206 кг. Сейчас вес держится в районе 90 кг. Впереди эстетическая операция — торсопластика, которая избавит его от нескольких килограммов обвисшей кожи.

«А ЭТО ЧТО ЗА КОЛОБОК?»

С детства Миша был полненьким мальчиком, потому что в семье все любили поесть.

- Дедушка родом с Урала и традиция всей семьей лепить пельмени у нас сохранялась очень долгое время, - рассказывает Михаил. - Помню, как весь стол был заставлен пельменями, причем весьма крупными. Съев порцию, дедушка стучал себя кулаком по желудку, «уминал», и был готов к приему следующей порции. За один день каждый в семье мог съесть от 40 до 60 пельменей.

Конечно, такие традиции не могли не отразиться на внешности мальчика. Даже в юности при росте 176 см он весил не меньше 90 кг. Когда Михаил начал работать, то много путешествовал, и открыл для себя немецкую кухню — рульки, колбасы, пиво. Много пива и много мяса.

Еще два года назад Михаил весил больше 200 килограммов Фото: Личный архив

- Да, любил все вкусное и все вредное, жирное, сам готовил очень хорошо, любил гостей. Под вкусный стол мог выпить до 10 кружек пива! В итоге 206 кг к 50 годам... Объем живота — 160 см (для понимания — врачи говорят, что безопасный для здоровья объем талии у мужчин — не более 93 см, - прим. Ред.). И, конечно, начались проблемы со здоровьем: подагра, высокий сахар в крови, ночные апноэ (остановка дыхания во сне), одышка, постоянная усталость. Если в подъезде ломался лифт, это была трагедия. Нет, я мог подняться по ступеням, но это занимало порой полчаса. Даже дойти до магазина во дворе уже не мог — по дороге садился отдыхать на лавочку. Да что там — надеть носки было проблемой, поэтому ходил босиком даже зимой.

Но к кардинальным переменам подтолкнул случай, когда я поскользнулся и упал на улице. Я просто не мог встать без опоры и мне пришлось перекатываться до лавочки, чтобы за нее ухватиться и подняться. И тут я услышал, как сзади кто-то весело сказал: «А это еще что за колобок?»

САЛАТЫ, РАМШТАЙН И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Помогли врачи Первой Градской, которые предложили ему публичный проект «ВерныйВыбор». Выбор в пользу здоровья и жизни. По сути, это получилось реалити-шоу: отчитываться об этапах, успехах и неудачах Михаил должен был как на своих страничках в соцсетях, так и на страницах Первой Градской.

Фото: Личный архив

- Я человек очень ответственный, не люблю подводить людей, которые решили мне помочь. Да и перед друзьями в соцсетях было бы стыдно. Наверное, только это и помогло мне удержаться и не сорваться, потому что, честно признаюсь, было адски тяжело. Понимая головой, что мне это необходимо, я временами все же ненавидел себя за то, что ввязался в этот проект. Казалось, что вместе с едой я потерял смысл жизни и мне его никогда больше не найти.

Вот так выглядит индивидуальная программа, которую Михаилу расписали врачи:

1. Уменьшение порций. Но при этом дробный прием пищи — три основных и два перекуса.

2. Полный отказ от соли и сладкого. И от всех быстрых углеводов, включая хлеб и рис.

3. Вместо фастфуда, жареного и жирного — салаты и рыба на пару (или отварное куриное мясо). На руки было выдано подробное меню с объемами порций и составляющими.

- Самое сложное было привыкнуть к пресной еде, мне все казалось невкусным. После жирной рульки и баварских сосисок гречка и куриная грудка были, мягко говоря, не в выигрыше. Но со временем я привык, нашел свои рецепты.

4. Обязательное условие - физическая нагрузка.

- Мне поставили задачу начать ходить ежедневно по 10 тысяч шагов. Но вначале я мог проходить только тысячу и уставал... К тому же приходилось вставать утром рано, чтобы успеть пройтись до работы. На улице снег или дождь, темень, никого нет, а я нарезаю круги по району. Было очень себя жалко... Но теперь я легко встаю в 7 утра, хожу по 12 тысяч шагов, и даже не замечаю! А еще у меня появился велотренажер. Я надеваю зимнюю куртку и кручу педали под Рамштайн. Через 10 минут майка мокрая насквозь! Очень эффективная процедура.

Фото: Личный архив

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА

- Нельзя сказать, что Михаил был самым моим сложным пациентом, - говорит лечащий врач, диетолог Первой Градской Светлана Исакова. - Но сложным — это факт. Когда вкусная еда становится единственным удовольствием в жизни, очень сложно убедить человека, что невкусное (на его взгляд) нужно и полезно. Я видела — он понимает, осознает, что ему нужно похудеть, но не видела никакого желания это делать. Первые пару месяцев были особенно трудными: мне приходилось много убеждать, объяснять, что нужно соблюдать рекомендации и по питанию, и по физическим нагрузкам. Изначально Михаил был настроен на барриатрическую операцию — уменьшение желудка, но когда он сбросил первые 50 кг, то увидел, что без операции вполне можно обойтись. И мы немного сменили тактику в составлении рациона, попробовали нестандартные схемы питания. Михаил продолжил сбрасывать вес без хирургически вмешательств.

Сомнений и тревог столько, сколько мы пережили с Мишей, наверное, не было ни с кем. Но он не сдался, не сорвался и победил самого себя. И в этом, конечно, его большая заслуга и заслуга его друзей, людей из соцсетей, которые его поддерживали.

Нельзя сказать, что Михаил был самым моим сложным пациентом. Но сложным — это факт Фото: Личный Архив

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНЕЙ КОЖИ

Плюсы Михаил смог оценить и осознать только через год, когда результат был не только на весах и в зеркале, но и в анализах: снизился сахар в крови, давление нормализовалось, не зашкаливает под 200. Вместе с этим улучшился сон, исчезла одышка. Усталость теперь донимает все меньше, по лестнице может даже пробежаться, а не только без остановок пройтись.

- Только теперь новая проблема: лишний вес ушел, но осталась лишняя кожа, которая растягивалась много лет. И, конечно, это выглядит очень не эстетично. Помочь могут только пластические хирурги. В ближайшее время предстоит сделать серию операций — прежде всего торсопластика, ну а затем уже все остальное.

- После большой потери веса в хирургической коррекции нуждается практически все тело, так как перерастянутые кожные покровы не в силах сократиться должным образом, - объяснял заведующий отделением пластической хирургии Первой Градской Сагид Кимпаев. - Поэтому таким пациентам нужна абдоминопластика — коррекция контуров тела. Это торсопластика (круговая подтяжка тела), брахиопластика (подтяжка рук), подтяжка лица, бедер, ягодиц и т. д.

Операция проводится, когда пациент держит нужный вес (в случае Михаила в районе 95 кг) больше полугода. И ведь Михаил держит вес! Его индивидуальная программа стартовала в апреле 2021 года с 206 кг. В марте 2022 он уже весил 116 кг. Сейчас 92-93 килограмма.

- Конечно, и у меня бывают праздники, когда я изредка позволяю себе небольшие вольности. Я худел не для того, чтобы вести затворнический образ жизни. Но сейчас я научился контролировать эту ситуацию: после торжества сразу возвращаюсь к своей программе. То есть это не превращается в марафон обжирания, как раньше. И кроме того, есть палочки-выручалочки — разгрузочные дни, которых я придерживаюсь один-два раза в неделю. Так что я честно держу вес и надеюсь, что скоро пластические хирурги помогут избавиться от лишнего.