«Подарок на миллион»: Евгений Плющенко сделал для жены щедрый презент

Как призналась зрителям сама Яна, она счастлива, что в день ее рождения шоу «Снегурочка» побило мировой рекорд Фото: Личный архив

В прошлом году олимпийский чемпион Евгений Плющенко пропустил премьеру своего ледового шоу «Снегурочка». Болезнь помешала спортсмену выйти на лед.

-Слег с температурой 39,5, подхватил грипп,-рассказала kp.ru жена чемпиона, продюсер Яна Рудковская.

Но в день рождения жены, 2 января Женя восстановился и откатал шоу «Снегурочка». В финале постановки на льду появилась и именинница Яна Рудковская. Режиссёр спектакля Сергей Филин подарил Яне огромный букет роз, затем на лед вывезли огромный торт, украшенный свежими фруктами. Многотысячная арена поздравила блондинку аплодисментами.

Александр Плющенко был одним из героев «Снегурочки», откатал свою партию вместе с легендарной фигуристкой Александрой Трусовой Фото: Личный архив

Как призналась зрителям сама Яна, она счастлива, что в день ее рождения шоу «Снегурочка» побило мировой рекорд -в постановке участвует 146 человек.

В вип-партере Яну поддерживал ее старший сын Николай Батурин. А средний сын Александр Плющенко был одним из героев «Снегурочки», откатал свою партию вместе с легендарной фигуристкой Александрой Трусовой. После шоу семья Плющенко уехала в ресторан, отмечать день рождения Яны Рудковской.

Фото: Личный архив

-Женя мне сегодня подарил миллион рублей. Пока не знаю на что потрачу. На то, что я хочу, не хватит. Отложу пока эти деньги, потом выберу подарок, -призналась Яна Рудковская.