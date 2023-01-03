"Надбавки и авторские": Марк Варшавер рассказал, сколько получает «уволенная» из театра Александра Захарова

На днях в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» актер Станислав Садальский сообщил: актриса Александра Захарова, дочь покойного режиссера и худрука «Ленкома» Марка Захарова, уволена из театра, носящего имя её отца. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

На днях в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» актер Станислав Садальский сообщил: актриса Александра Захарова, дочь покойного режиссера и худрука «Ленкома» Марка Захарова, уволена из театра, носящего имя её отца. Мол, директор Марк Варшавер сводит с ней счеты.

- Сашу (Захарову) выперли… Варшавер ее выгоняет. Вся Москва об этом говорит, - рассказал Садальский. – Я Саше сказал – не расстраивайся. Так будет не всегда. Это любимое выражение Люды Максаковой (народной артистки России, подруги Садальского – Ред.). Раньше (при Марке Захарове - Ред.) у Саши все было в порядке. И тогда ей надо было понимать: так будет не всегда… А сейчас у неё другая жизнь. И так тоже будет не всегда.

- Вы считаете справедливо, что из театра, который создал ее отец, Александру Захарову выгоняют? – обострил тему Манучаров, который, скорее всего, не знает, что этот театр появился значительно раньше – минувшей осенью «Ленком» отметил 95-летие - Прежде она блистала, была примой…

- Была… Но так будет не всегда, - повторился Садальский. - Саша - шикарная актриса. В «Женитьбе» она играла грандиозно. Её убрали с роли невесты Агафьи Тихоновны. Варшавер (директор театра) сводит счеты...

В Сети новость о том, что Захарову «выперли из театра» разлетелась мгновенно. Дошли слухи и до «Ленкома». Театр ответил Садальскому, который «последнее десятилетие известен больше как скандальный репортер фейковых новостей, видимо, в новогоднем сне пригрезилась очередная небылица…. На сей раз — это якобы увольнение из «Ленкома» Александры Марковны Захаровой».

В своем Telegram канале театр дал опровержение:

«Может быть, Садальский выдает желаемое за действительное, но Александра Марковна продолжает не только играть в спектаклях театра «Вишневый Сад» и «Женитьба Фигаро», но и получать довольно приличную зарплату в 158000 рублей в месяц. Кроме того, она получает пенсию и ежемесячную надбавку в 30 000 как народная артистка РФ. Так что на статус и финансовое положение известной актрисы никто не посягал. Разве что сам Садальский и издания, распространяющие ложь. Театр вынужден подать судебный иск за данные деяния.

К сожалению, роль Агафьи Тихоновны в спектакле «Женитьба» Александра Марковна Захарова действительно с нынешнего сезона не играет. На седьмом десятке играть невесту, даже в гоголевской пьесе, не очень ловко. Зачем обманывать зрителей? Разве что уподобляться Садальскому и компании. Но это не «по-ленкомовски»».

«КП» спросила у директора театра Марка Варшавера, сколько же получает «уволенная» актриса Александра Захарова.

- Еще раз повторюсь: Александру Марковну никто не увольнял. Она работает в театре, играет в двух спектаклях, - подтвердил Марк Борисович. – У нее приличная зарплата: в среднем за прошлый год – 158 тысяч в месяц (это оклад в 135 тысяч плюс доплата за каждый сыгранный спектакль). Кроме того, она получает от государства пенсию и 30 тысяч (ежемесячная надбавка) за звание Народной артистки. Плюс театр ей перечисляет авторские за спектакль «Ва-банк» Марка Захарова. На этот спектакль были оформлены авторские права, которые унаследовала Александра Марковна. Театр выплачивает ей 125 тысяч рублей – за каждый сыгранный «Ва-банк». Это 10% от валового сбора. Этому спектаклю уже 19 лет, поэтому он идет обычно раз в месяц (если два раза в месяц, отчисления удваиваются).

Думаю, Александра Марковна суммарно получает более 300 тысяч рублей в месяц. Говорить о том, что ее выгнали, что она бедствует, что осталась без средств к существованию, некрасиво и подло.