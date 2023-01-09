Как я училась на модных IT-курсах и что из этого вышло: Честный рассказ

Если нет возможности получить образование в вузе, то следует обратить внимание на IT-курсы Фото: Shutterstock

…Все началось с того, что однажды начальник попросил написать про проект «Цифровые профессии». Это госпрограмма, по которой можно обучиться новой профессии в сфере информационных технологий и получить скидку за счет бюджета. Решила посмотреть, чему хоть учат-то. И залипла на курс «Аналитика данных».

До этого «сфера IT» мне казалась чем-то вроде жизни на Марсе. Есть она или нет, даже и значения не имеет, потому что все равно не для меня. А тут… Да ведь мы примерно этим зачастую и занимаемся в отделе экономики! Возимся с циферками, пытаемся найти в них смысл, сделать понятные таблички, а потом на пальцах разъяснить, почему в прошлом году капуста рекордно подорожала, а в этом нет. Только я это делаю на коленке с калькулятором. А здесь высокие технологии, «питоны» всякие (язык программирования Python, который в том числе используется для анализа данных) и «Табло» (умная программа для визуализации и анализа данных). Почему бы не углубить свои знания и навыки?

МУКИ ВЫБОРА

К делу я подошла серьезно. Почитала все, что нашла по теме в интернете. Посетила, как рекомендуют, несколько бесплатных занятий в разных онлайн-школах. Потом записалась на условно бесплатный недельный курс по введению в аналитику данных (несколько занятий по 1500 рублей за все - промоакция такая).

В итоге выбрала годовой онлайн-курс на стыке профессий - «Дата-журналистика» (от англ. data - «данные»). Программа - как для обычных аналитиков данных, но с дополнительным модулем: как «все эти питоны» применить для подготовки внятного и интересного рассказа на злободневную тему. Пугала цена: больше 100 тысяч рублей. Но оказалось, все не так страшно. Потому что в итоге я заплатила процентов 45 от изначальной цены. Как? Практически все школы почти постоянно предлагают всевозможные скидки.

Отсюда совет первый - выбирайте курс активно. Подписывайтесь на рассылки, ходите по мастер-классам и открытым онлайн-урокам. Это поможет не только лучше сориентироваться в возможностях той или иной школы, но и сэкономить.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РАЗБУДИ В СЕБЕ ТЕХНАРЯ

Стартовал наш курс с места в карьер - сразу с изучения «питона». Он позволяет быстро работать с обширными базами данных, которые не запихнуть в обычную Excel-табличку.

И это сразу раскололо нашу группу надвое: «бывалые технари» и «дикие гуманитарии». Угадайте, в какую я попала. Признаюсь честно: первое практическое занятие я переслушивала раза три, прежде чем понять, что там вещает преподаватель. А тем временем «бывалые» (некоторые из них уже работали в аналитике) просили разобрать какие-нибудь задачки посложнее.

Занятия делятся на три вида:

1 Лекции. Идут в записи, и их можно послушать в любое время.

2 Практические занятия. На них разбирали конкретные кейсы из работы аналитика данных. Вроде того: а давайте выясним, в каком районе города Н самые высокие цены на жилье.

3 Домашние задания. Как правило, делились на две части: обязательную и дополнительную (она посложнее, для особо старательных). При этом работал чат, где можно задать вопросы, если что-то непонятно или не получается. На выполнение домашки дается 5 - 7 дней.

В неделю у нас было по два блока. В каждом блоке - все три элемента: лекция, практика и домашка.

Занятия вели приглашенные специалисты-практики с опытом работы в IT-структурах Яндекса, Сбера и т. п. Говорят, это удача - не везде так. Почти на каждом занятии преподаватели вдалбливали: чтобы реально найти приличную работу, курсы окончить мало. Надо набивать руку и приобретать опыт.

«НЕТ ВРЕМЕНИ» И ДРУГИЕ ВРАГИ УЧЕБЫ

Гранит айтишной науки не всем оказался по зубам. До финиша, то есть диплома (да-да, в конце придется писать и защищать дипломную работу), доходят примерно 20% студентов.

Большинство отсеиваются из-за усталости, понимая: полноценно совмещать работу и учебу не удастся.

Поэтому совет второй: пусть вас не вводит в заблуждение слово «онлайн» - готовьтесь к серьезной нагрузке. И не планируйте на это время каких-то еще подвигов.

Каюсь, желание все бросить у меня возникало неоднократно. Что мне помогло все-таки закончить? Наверное, прежде всего то, что предмет изучения мне нравился. Теперь я знаю, что в качестве плана Б в принципе могу найти работу в смежной сфере. Сильно изменилось понимание каких-то процессов, которые охватывают все больше сфер нашей жизни. Ну и самое интересное для журналиста: вариантов, как добыть нужную информацию и быстренько понять, о чем вот эта гора цифр, у меня стало значительно больше.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Александр Дворник, ведущий IT-рекрутер hh.ru:

- Если ваше решение о смене профессии действительно обдуманно, то получение высшего образования в этой сфере - именно то, с чего стоит начать. Работодатели скорее сделают выбор в пользу таких соискателей, чем тех, кто с дипломом филолога окончил полугодовой курс мобильного разработчика.

Если нет возможности получить образование в вузе, то следует обратить внимание на IT-курсы, организованные крупными компаниями (например, Озон, Сбер, Яндекс. - Ред.). Сегодня это распространенная практика, когда корпорации приглашают пройти обучение у них. Более того, после окончания таких курсов у выпускников появляется шанс претендовать на работу в этой компании.

Что касается популярных сейчас курсов от образовательных онлайн-платформ, то тут следует очень внимательно отнестись к выбору программы. Большая часть работодателей недоверчиво относится к такому образованию, да и кадры без опыта мало кому нужны.

Айрат Нуртдинов, HR-директор Simtech Development:

- У нашей компании тоже есть собственная школа. За 2022 год мы получили 700 заявок на обучение, и только 30 учеников смогли его успешно завершить. А 8 студентов стали нашими сотрудниками. Поэтому на вопрос, могут ли онлайн-курсы «цифровых» специальностей помочь в поиске работы, отвечу: могут. При условии, что у студента есть: 1) потенциал, 2) готовность много учиться, 3) осознанная мотивация.

И дам совет новичкам «после курсов» - изучите фриланс-биржи (сайты, где можно находить разовые задания за гонорар. - Ред.). Для начинающих там много предложений, которые помогут закрепить знания и получить хоть какой-то опыт. Это сильно поможет с трудоустройством.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Где мои золотые горы?

Как только заходит речь о доходах айтишников, воздух начинает сотрясаться от трехзначных цифр: 150, 200, 300 тысяч в месяц! Да, есть такие зарплаты. Но у продвинутых специалистов, а не у тех, кто только окончил IT-школу. Выпускник курсов, как правило, может устроиться на должность junior-специалиста (начинающего) с зарплатой в районе 50 тысяч (это в Москве). Или на бесплатную стажировку.

При нашей школе работал центр планирования карьеры, регулярно размещались вакансии и стажировки по разным направлениям для выпускников. Но это означает только то, что тебя проконсультируют, какое направление в IT-сфере лучше выбрать с учетом уже имеющегося образования, желаний и опыта работы. Помогут грамотно составить резюме, посоветуют, как лучше себя вести на собеседовании. Но не отведут за ручку к крутому работодателю.

Многочисленные призывы получить за несколько занятий, например, профессию тестировщика (это специалист, который проверяет качество работы новых программ) и начать зарабатывать кучу денег надо понимать примерно как и обещания огромных зарплат для курьеров. Будешь бегать (сидеть за компьютером) по 12 часов в день - что-то действительно заработаешь. И то не сразу.

На мой взгляд, если у вас не совсем патовая ситуация - работы по специальности вообще нет и не предвидится, - практичнее думать не о «рвану-ка я в IT», а о дополнительных «айтишных» навыках в своей сфере. Такие возможности - с учетом цифровизации всего и вся - сейчас есть почти в каждой профессии, а специалисты с разнонаправленными знаниями в любой кризис ценятся выше. Дата-журналистика - как раз один из таких примеров.

Хотя в жизни случается разное. Рассказывали про женщину, которая в возрасте за 60, уйдя на пенсию, обнаружила у себя способности к программированию. Прошла курс разработки на Python, теперь делает сайты. Неплохая прибавка к пенсии.