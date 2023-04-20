Участник банды Басаева получил 23 года колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 23 годам колонии строго режима приговорен убийца российских десантников Махди Магомедов, который 23 года назад состоял в банде террориста Шамиля Басаева.

«Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета во взаимодействии с ФСБ России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Махди Магомедова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «посягательство на жизнь военнослужащих», - прокомментировали в СК России.

В ведомстве подчеркнули, что следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Магомедов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на высоте 776.0.

«Нападение произошло с трех сторон, при этом Магомедов, заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих. В результате погибли 84 военнослужащих, а четверым причинены ранения различной степени тяжести», - уточнили подробности в СК России.

В ФСБ России отметили, что 57 -летний Магомедов Махди известен в кругу террористов под кличкой «Палач». Он уже отбывал наказание в виде 21 года лишения свободы за банднападение в марте 2000 года в Веденском районе Чечни на сводную колонну Пермского ОМОНа и военнослужащих Веденской комендатуры, в результате которого погибли 36 сотрудников МВД и 7 военнослужащих Таманской дивизии ВС РФ.

Магомедов будет отбывать свой новый срок в исправительной колонии строгого режима.