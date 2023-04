Никита Михалков заявил что уехавших из России артистов спасут не наказания, а раскаяние

Приводим самые интересные высказывания встречи. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Хотя основной темой встречи с Михалковым был ММКФ (он является его президентом), спрашивали его о чем угодно: так уж повелось на брифингах Никиты Сергеевича. И он охотно отвечал. Приводим самые интересные его высказывания.

О европейском и американском кино

- Я вспоминаю ВГИК, вспоминаю фильмы, которые мы тогда смотрели - неореализм, французская новая волна… Я не к тому, что тогда кино было хорошее, а сейчас - плохое. Но просто [сейчас в европейском кино] происходит потеря поиска смысла. Совсем недавно я посмотрел фильм «Треугольник печали», он произвел на меня такое же впечатление, как картина «Квадрат» (оба фильма сняты шведом Рубеном Эстлундом, оба получили «Золотые пальмовые ветви» в Каннах. - Ред.) Я увидел трезвый взгляд на происходящее: ребята, вот что с нами происходит! И это вдохновляет и рождает надежду. А когда ты смотришь картину про любовные отношения женщины и машины (видимо, имеется в виду «Титан» Жюли Дюкурно, еще один лауреат «Золотой пальмовой ветви». - Ред.),… Ну, я все могу понять, но меня меньше это волнует, честно вам скажу, чем те картины, где есть поиск смысла.

О том, что происходит с российским кинематографом под санкциями

- Мы не остановились. Можно по-разному относиться к картине «Чебурашка». Кто-то говорит, что это лубок, кто-то - что не лубок, неважно. Но это кино, которое люди хотят смотреть. Успешная картина - картина, на которую люди ходят по несколько раз. Вот сейчас вышел фильм, который я еще не видел, но много знаю про него - «Вызов». Создан абсолютно уникальный мировой опыт, единственный в своем роде, когда часть картины снимается в космосе, на орбите. Трюк это, пиар-ход или что-то другое - совершенно не имеет сейчас значения. Потому что если это происходит, существует тот поиск нового, который движет кинематограф. Не говорю о качестве картины - повторюсь, я ее пока не смотрел. Но ни у кого такого фильма нет, а у нас, в стране, находящейся под санкциями - есть… И лично я очень благодарен санкциям, потому что они и сегодняшний мир, в котором мы живем, нам очень четко показывают, кто есть кто и что есть что.

Об уехавших из России актерах

- Можно ли сказать, что сегодняшний актерский мир разделился на предателей и патриотов, и как наказывать уехавших актеров - может быть, лишать их наград, отменять фильмы с их участием? - спросил Михалкова корреспондент НТВ.

- Слушайте, это в принципе не особо ко мне вопрос. Я скажу так: их положение трагично. Может немногие понимают, что это трагедия. Это кажется, что тебя все ждут. Это жертвы иллюзии - очаровательных, фарфоровых улыбок… Я не за то, чтобы кого-то наказывать. Искреннее понимание, раскаяние, не связанное только с тем, чтобы опять начать безналогово выступать на корпоративах, это сегодня не прокатит. Ведь тоже жил в этих иллюзиях, в мире очаровательных фарфоровых улыбок, и вечных вопросов How are you? Ты отвечаешь: I’m fine! Но если начинаешь действительно рассказывать, как себя чувствуешь, говорить про свою жизнь и проблемы, на тебя смотрят как на сумасшедшего. Если люди, которых принципиально не устраивает то, что происходит в России. Но не тот русский, кто со страной, когда она прекрасна и богата, а тот, кто остается с ней, когда она в проблемах. Тот, кто переживает за нее по-настоящему.

О своем новом фильме, который не будет снят

- Я собирался снимать новый фильм, который назывался «Шоколадный револьвер». Замечательный был сценарий. Но, как говорится, Господь управил так, что я его даже не начал снимать. Действие очень большой части картины разворачивалось в Америке, а самое главное, герой хотел получить «Оскара». Я с ужасом подумал: если бы картина про русского режиссера, который бьется за «Оскар», вышла сейчас, ощущения были бы довольно странные. Но у меня есть еще один амбициозный план, о котором я пока не буду говорить, чтобы не спугнуть удачу… Кстати, интересная вещь: когда смотришь плохое кино, хочешь снимать свое, а когда смотришь хорошее кино, хочешь снимать свое еще больше!

Про выдвижение российских фильмов на «Оскар»

Как известно, в прошлом году Россия не выдвинула своего кандидата на «Оскара». Михалков при этом возглавляет «оскаровский комитет». Значит ли это, что дорога на «Оскар» для российских фильмов закрыта?

- Мы видим, какие картины сегодня получают «Оскара», мы видим, как он изменился. Посылать нашу картину для того, чтобы на что-то надеяться… Я лично не вижу в этом смысла. Мы предложили создать Евразийскую академию, в определенном смысле в противовес «Оскару». Это страны ШОС, это БРИКС, туда должны войти Китай, Индия, Иран, Корея. На «Оскаре» денег не дают, но эта премия в принципе повышает твою ставку. Здесь же должна быть серьезная денежная премия, за которую хочется биться, потому что эти деньги ты потом сможешь вложить в новую картину. Но рассматриваться там будут только те фильмы, в которых существует отстаивание человеческих нравственных ценностей. Самых простых. Это не идеологическая премия, но мы хотим развивать понятия отца и матери, естественности рождения, религиозной независимости. Мне кажется, это может быть очень серьезная альтернатива. Взять одного только гениального иранского режиссера Маджида Маджиди: он на коленке, за копейки снимал великие картины, а когда ему заказали блокбастер, снял великую картину «Мохаммед - посланник Всевышнего», фильм совершенно американского, голливудского масштаба. Мне думается, нам сейчас надо свое развивать, а не пытаться попасть в тренд: «Что у вас сейчас там катит? Что надо сделать, чтобы хоть как-то [попасть в номинанты]?» И мы от этого отучаемся. Зачем нам дергаться и пытаться быть на кого-то похожими?