Деньги - цветы жизни, а дети подождут. Почему россиянки все чаще выбирают карьеру, а не материнство

Планы на жизнь: не больше одного ребенка. Причины разные: от желания строить карьеру до неуверенности в завтрашнем дне... Фото: Shutterstock

Лишь 18,9% россиянок хотят иметь минимум троих детей. За последние пять лет доля таких «потенциально многодетных матерей» снизилась на 3%. А процент женщин, которым достаточно одного-двух детей, резко вырос. Таковы данные свежего исследования Росстата - раз в пять лет он проводит выборочное наблюдение репродуктивных планов населения.

Что заставляет россиянок отказываться от больших семей? Об этом «Комсомолка» побеседовала с демографом Владимиром Тимаковым.

ГЕДОНИЗМ И НЕУВЕРЕННОСТЬ

- На снижение желания иметь детей накладываются две тенденции. Во-первых, во многих странах стал преобладать гедонистический подход (он провозглашает удовольствие главным жизненным благом. - Ред.). Люди все меньше готовы тратить силы и время на детей, - объясняет Владимир Тимаков. - Второй момент: в последние годы в России сложная социально-экономическая обстановка. Это сдерживает семейные планы: у людей нет уверенности в будущем.

- В то же время, по данным Росстата, если в 2017 году одного или двух детей желали иметь 65,3% россиянок, то в 2022 году их стало 71,6%...

- Количество желающих иметь двоих детей выросло за счет снижения числа желающих иметь трех, четырех и пятерых детей. В какой-то мере это связано с демографическим переломом, происходящим в наших национальных республиках - Кавказ, Тува, Бурятия, Якутия. Там рождаемость традиционно была выше, но сейчас снизилась и приближается к простому воспроизводству (численность поколения детей равна численности поколения родителей. - Ред.). Если в Чечне в начале XIX века на одну женщину приходилось почти шесть детей, то сейчас суммарный коэффициент рождаемости (отражает среднее количество рождений на одну женщину) там составляет 3,5.

Ну и конечно, за счет русских тоже происходит это сокращение. Именно поэтому, на мой взгляд, было ошибкой переносить маткапитал со второго на первого ребенка (до 2020 года платили только за второго). Если люди хотят иметь детей, то первого ребенка они заводят в любом случае, независимо от материального положения. А вот над вторым и последующими детьми они задумываются. Поэтому было бы важнее оставить большой маткапитал на второго ребенка и еще увеличить его на третьего, а не выдавать почти все на первого.

Сколько хотят иметь детей. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ДЕТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕСТИЖА

Исследование Росстата показало, что в сравнении с 2017 годом желаемое количество детей сократилось у всех россиянок, кроме 10% самых обеспеченных.

- Еще одна проблема, которая сказывается на деторождении, - высокие потребительские стандарты, которые во многом сформированы информационным полем. Люди понимают, что недотягивают до киношного уровня жизни, до «блогерских стандартов», и начинают думать: «Зачем нам еще дети? Зачем нищету плодить?» И лишь зажиточные семьи, приближенные к этим стандартам, позволяют себе иметь много детей. Это даже становится для некоторых показателем престижа, - отмечает Владимир Тимаков.

В итоге картинка получается малоутешительная. Ведь, чтобы численность жителей страны (без учета мигрантов) не снижалась, нужно, чтобы в каждой семье было не менее двух детей. А чтобы население России увеличивалось, то суммарный коэффициент рождаемости должен быть не ниже 2,17. Пока же этот показатель невысок: по итогам 2022 года суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 1,42, а естественная убыль населения - 600 тысяч человек.

- В некоторых зажиточных странах, например в Сингапуре и Южной Корее, коэффициент рождаемости вообще приблизился к единице. Но это слабое утешение. В Японии, Южной Корее это цивилизационная проблема. Их культура более рационалистичная и менее эмоциональная. Молодежь в этих странах жертвует семьей ради личного роста. В Европе и России молодежь тоже постепенно начинает так рассуждать: главное - деньги, а дети подождут. Но в ряде стран проявилась и такая тенденция: когда демографическое падение достигает дна, потом вырастает число людей, желающих иметь больше детей. Возможно, и Россия пройдет по такому пути.

- А как с рождаемостью в Европе?

- В 70-х годах прошлого века самое высокое падение рождаемости было в англосаксонских и скандинавских странах. А потом тенденция изменилась: в Скандинавии рождаемость выросла, причем не за счет мигрантов, а за счет коренного населения. А вот в средиземноморских странах, которые отличались высокой рождаемостью - Италия, Испания, Греция, - этот показатель, наоборот, снизился.

Лучшие показатели в этом веке были в Швеции и Франции: там суммарный коэффициент рождаемости - около 2. Обе эти страны отличаются эффективной демографической политикой: в зависимости от числа детей растет размер оказываемой государством материальной помощи. Во Франции на второго ребенка дают больше пособие, чем на первого, а на третьего - больше, чем на второго. В Швеции женщина получает такие детские пособия, что не нуждается в материальной помощи мужчины. Очень часто женщины там рожают первого ребенка от одного мужчины, второго - от другого и потом живут отдельно от обоих. Рождаемость таким образом подняли, но институт семьи ослабили.

Сильнее всех просела Восточная Европа - Балканы, Украина. На Украине еще до военных действий коэффициент рождаемости был самым низким в Европе - близок к единице.

«НЕ СОХРАНИМ НАСЕЛЕНИЕ - ПОТЕРЯЕМ ТЕРРИТОРИИ»

- Когда мы начнем вылезать из демографической ямы?

- В конце 20-х годов в детородный возраст вступят так называемые дети материнского капитала (программа маткапитала действует с 2007 года. - Ред.). Пик рождаемости должен прийтись на середину 30-х годов.

Вопрос в том, какого размера семьи захотят иметь эти люди. Если одного-двух детей, то коэффициент рождаемости все равно будет 1,5 и это нас из демографической ямы не выведет. Поэтому необходимо увеличивать число семей с тремя-четырьмя детьми. Нужно, чтобы как минимум 25% населения имели не менее трех детей. Если мы не сохраним население, мы в перспективе не сохраним и наши территории. В XXI веке будут крупные геополитические пертурбации, связанные с изменением количества населения разных стран. В одних странах - Японии, Китае, Восточной и Южной Европе - будет радикальное уменьшение. В тропической Африке и Центральной Азии - значительное увеличение. Это повлечет за собой переселение народов, а следом вырастут риски изменения границ. Вполне возможно, что кто-то может позариться и на наши территории.

- То есть маткапитал нельзя отменять?

- Ни в коем случае! Воспитание ребенка - это общественно полезный труд, и он должен оплачиваться. Только так мы сможем преодолеть демографическую депрессию.

КСТАТИ

Как признались россиянки, на их решение завести детей во многом оказала влияние господдержка. Почти четверть женщин, воспитывающих одного ребенка, заявили, что благодаря маткапиталу в семье появился первенец, рождение которого они до этого откладывали. А еще около 13% россиянок отметили, что меры господдержки позволили принять решение о ребенке, которого без них не могли себе позволить.

То же самое касается и решения завести второго ребенка. 61% опрошенных женщин сказали, что при принятии решения о рождении второго ребенка им было важно решить жилищные проблемы с помощью средств маткапитала. Пять лет назад было 42%.