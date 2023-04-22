«Сила единства народа и смелость войск»: Минобороны выпустило видео о службе по контракту

Минобороны выпустило видео о службе по контракту Фото: Кадр видео

Министерство обороны России опубликовало новый ролик, посвящённый контрактной службе в армии. Россиянам напомнили о вековой истории борьбы Руси, России и Советского Союза с внешними врагами, и предложили присоединиться к героям, защищающим родину сегодня.

«Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках, и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу», - так начинается видеоролик Минобороны.

Военное ведомство указывает на то, что вне зависимости от противника, с которым сталкивалась Россия, победить ей всегда помогали сила единства народа и смелость войск. С середины ролика исторические кадры сменяются современными видео работы военнослужащих.

Завершается видео приглашением в ряды российской армии по контракту, под лозунгом «Стань героем, приближающим победу!». Всем гражданам, записавшимся на воинскую службу по контракту, обещают заработную плату от 204 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 20 апреля 2023 года Минобороны России выпустило первый видеоролик, приглашающий россиян стать теми настоящими защитниками, которыми они мечтали быть в детстве.