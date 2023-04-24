К лету важно отрезать аппетит!

Известная российская спортсменка Ляйсан Утяшева и шеф-повар food.ru Сергей Кузнецов совместно с популярной торговой сетью «Пятерочка» провели мастер-класс по приготовлению лакомого и полезного десерта из батата для всех, кто любит вкусно покушать и при этом мечтает о хорошей фигуре. Ведь скоро лето, и было бы приятно продемонстрировать всему миру свою стройность, не лишая себя маленьких гастрономических удовольствий.

- Если человек по-настоящему что-то хочет, поверьте, у него все получится, несмотря на препятствия, - делится личным опытом известная гимнастка, похожая на статуэтку, выточенную из дорогого красного дерева. – С Робертом, моим первенцем, я поправилась на 32 килограмма, с Софией – на 18. Посмотрите на меня сейчас. Когда я круглая, мне тяжело и некомфортно с собой. Сбрасывая лишний вес, я прошла большой и трудный путь, который дополнительно осложнялся проблемами со здоровьем. Чтобы прийти в свою форму, мне пришлось отказаться от всей молочной продукции и полностью от сахара. Это не значит, что так следует поступать всем. Более того, изменения в питании должен поддержать и скорректировать специалист, причем на основе результатов медицинский исследований. Тем не менее сладкое и мучное точно полезно сократить всем и без всяких анализов. Однако мы же сладкоежки! Как утолить потребность во вкусненьком, когда лежишь перед телевизором, минуя нежелательный сахар? И я нашла для себя рецепт. Попробуйте, может, и вам он подойдет!

Все это Ляйсан рассказывала, подготавливая батат, из которого планировалось испечь чипсы с финиками. Она потерла овощ в руках, как бы пытаясь высечь из него огонь, включила печь (поговорив о чем-то и с ней).

- Я так устанавливаю с продуктами и техникой контакт, – пояснила чемпионка Европы свои действия изумленному напарнику Сергею и любопытствующей аудитории. – Моя бабушка учила: еда должна быть домашней, напитанной нашей доброй энергетикой, тогда все пойдет на пользу.

Кто забыл: батат с виду похож на большую вытянутую картошку, а изнутри цветом напоминает тыкву. Забегая вперед скажу, в приготовленном виде по вкусу – это что-то среднее между грушей и тыквой, но однозначно очень приятный десерт, сладкий сам по себе. Конечно, карамелизированный финик тоже в итоге добавил блюду свою ноту сладкого вкуса и густого аромата.

Ляйсан очень волновалась, покажется ли гостям батат таким же вкусным, каким воспринимается он лично ею. Чтобы слишком не нервничать, пока чипсы сидели в духовке, амбассадор проекта «Звезда кухни» перенимала у Сергея профессиональные навыки обращения с ножами. Ляйсан могла не беспокоиться – у нее все отлично получилось. Видимо, она действительно по-настоящему хотела всех угостить и всегда видеть здоровыми, красивыми и довольными жизнью.

Рецепт приготовления батата на десерт

Корнеплод тщательно моется, нарезается кружками толщиной не более 1 см, обмакивается в кунжутное (кокосовое или разогретое сливочное) масло, раскладывается на противене, предварительно застеленном бумагой для запекания. Самым большим сладкоежкам разрешается посыпать ломтики растительными заменителями сахара или тростниковым сахаром. Сверху бататовые кружочки рекомендуется украсить кусочками заранее вымоченного и нарезанного финика.

Нож – на кухне главный

Советы от шеф-повара food.ru Сергея Кузнецова по выбору, использованию и хранению кухонных ножей:

1. Ножей может быть как три-четыре, так и гораздо больше. Например, у Сергея дома их 18. Среди них пятерка лидеров - универсальный шеф-нож – 20 см – для всего; нож Сантоку – для тонкой нарезки, для нарезки кубиками, для мелкой шинковки и приготовления рубленого мяса – 17 см; нож поменьше – 11 см – для нарезки овощей; для очистки овощей – 8 см; универсальный шеф-нож – 12 см – для нарезки мяса и рыбы, овощей и фруктов.

2. При покупке обращайте внимание на ручку ножей. Чем более она цельная, тем изделие экологичнее – за ним легче ухаживать и проще мыть. Для работы на профессиональной кухне – этот нюанс особенно важен, так как от него зависит жизнь и здоровье большого числа людей.

3. Мойте ножи только под холодной водой и без использования абразивных средств – так лезвие дольше сохранит свою остроту.

4. Лучше не точить! А если кажется, что нож затупился, то можно о дно обычно керамической чашки, перевернутой сверху вниз.

5. Храните в специальных подставках - лучше деревянных и не слишком тесных, чтобы не тупить и не царапать лезвия.

Хорошего качества кухонные ножи можно прямо сейчас приобрести в торговой сети «Пятерочка» в любом универсаме за электронные наклейки, которые начисляются автоматически при покупке продуктов по карте лояльности «Х5 Клуба». Каждая наклейка приравнивается к 200 рублям. Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнеров. Баланс наклеек указан на чеке и в мобильном приложении.