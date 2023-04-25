Медиагруппа «Комсомольская правда» представила новый формат профориентации для школьников — проект «Будь профи с КП»

Фото: Оксана ЗУЙКО

В апреле стартовал проект «Будь профи с КП». Разрабатывая концепцию, команда медиахолдинга «Комсомольская правда» задалась важным вопросом: как помочь подрастающему поколению выбрать интересную и перспективную профессию? Проект «Будь профи с КП» запущен с целью вместе найти ответ на этот вопрос. Концепция проекта основывается на погружении подростков в разные профессии. Процесс знакомства с внутренней кухней разных специальностей поможет составить полноценное представление об её особенностях.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Мы начали со знакомого и близкого «Комсомолке» — сферы медиа. Сначала ребята прогулялись по офису медиагруппы «Комсомольская правда», а затем приняли участие в планёрке в Голубом зале КП. Шеф-редактор сайта kp.ru Виктор Канский рассказал об истории «Комсомольской правды» и о работе с контентом сегодня на всех ресурсах КП от газет и книг до социальных сетей и подкастов. Затем наши гости были приглашены на мастер-классы. Дети познакомились с профессиями радиоведущего, оператора и ведущего новостей. Ребята участвовали в эфире амбассадора проекта Юрия Кораблёва, читали новости и изучали художественные особенности построения кадра в студии видеопродакшна.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Пока дети создавали аудио и видеоконтент, родители беседовали с психологом Татьяной Воргуль. Разговор концентрировался вокруг выстраивания взаимоотношений в процессе поиска профессии, выбранной ребенком. А в конце дня ребята поделились своими впечатлениями: знакомство с направлением изнутри помогло им шире взглянуть на один из сотен возможных путей их будущего выбора. О следующих наших находках в профессиях мы будем сообщать на сайте kp.ru, в подкасте «Будь профи с КП» и на наших медиаплощадках.