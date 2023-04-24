"Польшу подбивают занять западную Украину": Что за игра на самом деле скрыта за угрозами контрнаступления Зеленского

Павел Шипилин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что кроется под контрнаступлением Зеленского, знает ли он, какую судьбу приготовили ему западные хозяева, и зачем НАТО собирает самые масштабные за последние годы учения в Европе. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал политический аналитик Павел Шипилин.

РАЗВЕДКА ПРЕССУ НЕ ЧИТАЕТ

- Павел Петрович, что это за радиоигра со стороны Запада и Украины с постоянным анонсированием контрнаступа? Они пытаются нас как-то запутать во всех этих своих прогнозах?

- Это обычная попытка дезинформировать, запутать.

- У них получается?

- Я думаю, что наша разведка пользуется не только открытыми источниками информации. Так что, конечно, нет. Украинцы сейчас уже не те, что были даже год назад, когда у них вообще никакая тайна не держалась. Они оценили серьезность момента. И сейчас всякие спикеры гораздо реже позволяют себе выбалтывать секреты.

- Сами научились?

- Им помогают американцы. Это они их так основательно вымуштровали.

- Почему же большая часть этой дезинформации сливается через американскую прессу?

- На правах хозяев они ведут эту игру. Но эта информация нас не дезориентирует. Да, мы принимаем ее к сведению, но я, например, совершенно не жду, что 30 апреля Украина начнет контрнаступление. А такая дата называлась не раз. Я не верю в конкретные даты. Думаю, что наша разведка тоже. Но, конечно, учитывает разного рода информацию для аналитики, мониторят и прессу, и сообщения наших агентов. Так что я всерьез к этому не отношусь.

КИЕВ НАДЕЕТСЯ ХОТЬ НА ЧТО-ТО

- А зачем им вообще контрнаступление? Это довольно рискованное мероприятие - если провалится, то у них все посыпется.

- Здесь история такая: Украина, настолько в центре внимания, что от нее требуют конкретные шаги. Ведь именно под победу над Россией она затребовала себе такое невероятное количество денег и вооружений. Но если у нас нет никаких конкретных дат, конкретных шагов (мы один раз объявили цели спецоперации, и этого достаточно), то Украина, притянув к себе внимание Запада, взяла на себя и обязательства. А Западу как раз не нужен затяжной конфликт, когда весь военно-промышленный комплекс будет работать на одну Украину. В принципе они, конечно, не против, но за чей счет банкет? Украина участвует, конечно, в каких-то коррупционных схемах, но этого недостаточно.

- У них же у всех свои проблемы.

- Конечно. У Америки выборы грядут. Там начнут задавать вопросы: «В какую прорву все эти деньги были потрачены?» Республиканцы проведут расследование, затеют какое-нибудь уголовное преследование. Но только если все эти вливания будут безрезультатны. Поэтому, естественно, у Зеленского такое положение. Представьте себе, он пообещал: дайте нам оружие, и мы победим Россию. Ну, дали оружие. А победы-то нет.

- Был такой фильм, назывался «Без права на ошибку». Если это обещанное контрнаступление не получится, то второго шанса у Зеленского уже не будет?

- Есть такая версия. Но мне так не кажется. Тут важно, в каком виде захлебнется контрнаступление. Если им удастся хоть на какое-то время какие-нибудь значимые города, это будет означать: Украина на что-то способна, но Россия это отбивает, поэтому Украине надо дать больше оружия.

- На это Киев рассчитывает?

- Расчет у них, что хотя бы чуть-чуть что-то получится.

- А получится?

- Прогноз – дело неблагодарное. Понятно, что НАТО настроено тоже по-боевому. У них, правда, свои задачи, свои проблемы. По Украине вроде у них есть консенсус, но он тоже такой неоднозначный.

ВСЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО

- А что тут непонятного? Воюют всеми силами.

- Меня интересует вопрос его вовлеченности. Потому что если подключается НАТО, то это будет совершенно другая история. Если американцам удастся в прокси-войска превратить войска европейских стран, а не только Украины, как сегодня, то… По-моему, они Польшу подбивают занять западные территории Украины. Она бы удовольствием их заняла, но воевать с Россией тоже особо не с руки. Потому что в этом случае под удар попадут уже польские войска.

- Ситуация непростая.

- Поэтому и мы выжидаем, и американцы. Непонятно, чем это закончится. Если будет украинское контрнаступление, оно вызовет у нас, естественно, напряжение. А дальше - интересно. Мне кажется, они выжидают, насколько будет успешным это контрнаступление. Им не важно будет оно победное или нет. Его успех будет в другом - в каком-то продвижении. И в это время, условно говоря, поляки входят в Галичину, на Волынь, может, прямо до Киева. Это уже совершенно другая история. Одно дело – мы ждем контрнаступление Украины, а другое дело, если к этому контрнаступлению где-то в тылу подключается страна НАТО.

- Положение серьезное.

- У меня нет к этому легкомысленного отношения. Я считаю, что все это очень серьезно, предстоят нелегкие месяцы. Тем не менее, Украину превратили в форпост. Она этого добивалась годами, рассказывала сказки, что она - восточный фланг НАТО. Ну, в итоге она добилась. Когда мы говорим о контрнаступлении, не надо уже рассматривать Украину, с ней все понятно.

УЧЕНИЯ - ЭТО ПРОВЕРКА ВЕРНОСТИ

- Да, это уже противостояние с НАТО. А тут еще грядут их масштабные учения - порядка 200 самолетов и 10 тысяч солдат примут участие. Параллельно еще одни. Так что всего 30 тысяч военных будет задействовано.

- Я не считаю эти учения такими из ряда вон выходящими, они планировались давно, но теперь у них есть другое наполнение. Как мне представляется, для американцев очень важно создать коалицию. Сейчас она не очень надежная: с одной стороны, они демонстрируют риторическое единство НАТО, а с другой стороны, появляется Макрон, диссонирующий с этим слаженным оркестром. Конечно, до конца ему не позволят начинать свою игру, оно и в полное единение я не верю.

- Это должно быть общее бравое решение воевать с Россией.

- Американцы-то не против, потому что все это будет в Европе, и как они считают, до них не долетит. А вот европейцы, конечно, колеблются - все рядом. Посмотрим. Кто-то увязывает эти учения с контрнаступлением Украины. Вполне такой вариант допустим. Возможно, это еще одна задача - тыловое прикрытие. Но мне кажется, что сейчас для американцев гораздо важнее понять, насколько их европейские союзники готовы отстаивать интересы США.

ЕВРОПА ДАВНО ПРОГНУЛАСЬ

- Есть какой-нибудь шанс, что европейские союзники, часть из которых уже давно понимает, что они действуют, по крайней мере, против своих экономических интересов, все-таки начнут очень сильно возмущаться?

- Мне так не кажется. За последние полвека американцы провели такую очень основательную селекционную работу. Сегодня в виде руководителей большинства европейских стран - «американцы». Даже не «проамериканские политики», а в Чистом виде американские политики. Понятно, что какая-нибудь Анналена Бербок - немка, но об интересах Германии и немцев она вообще не думает. Мы видели, что Финляндия, которая всю жизнь была нейтральной, вдруг становится членом НАТО. Это все их работа. Я бы, честно говоря, учел в дальнейшей работе нашего МИДа эти американские уроки. Они поняли, что в Европе должны находиться исключительно их вассалы. Они работали с элитой, они их выбирали. Поэтому сейчас сил для бунта не может быть.

- Но ведь есть эта выходка Макрона, Турция вроде как показала свой суверенитет.

- Да, в моей теории есть прорехи. Есть и Макрон, есть Орбан, чьи взгляды известны. Но стало совершенно понятно, что элиты должны меняться, потому что они работают против собственного населения. И когда-нибудь это население это поймет и будет этому противостоять. Но, кроме Франции, я не вижу вообще ни одной страны, которая всерьез могла бы призвать к ответу своих политиков, которые довели их до ручки, позволили взорвать газопроводы, делающие из Германии экономический локомотив. Естественно, Германию будут экономически уничтожать - к этому все идет. А индикатором станет та самая Анналена Бербок. Если она станет канцлером, значит, сил у американцев хватает ломать хребет. Если они скинут Макрона, это, опять же, будет свидетельство того, что американцы пока еще контролируют ситуацию. В Турции тоже все неспокойно. Вполне возможно, что американцы не согласятся с выбором турецкого народа. Поэтому сегодня я не вижу сил, которые помогли бы европейцам навести порядок в своих политических структурах, в своих элитах.

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