Зеленский понял правду и начал свою игру с НАТО: В ход пошли откровенная ложь и шантаж

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приезжал в Киев и сказал Владимиру Зеленскому, что Украина достойна членства в альянсе. Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приезжал в Киев и сказал Владимиру Зеленскому, что Украина достойна членства в альянсе. Вот только сроков вступления не назвал. Зато сроки наступления обсуждал — накануне заседания министров обороны стран альянса в Рамштайне.

На «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель обсудили это с завкафедрой политанализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андреем Кошкиным.

ОБЕЩАНИЯ НАТО

- Зачем Столтенберг в столицу незалежной приезжал?

- Говорят, что «инспектировать» начало наступа. Но вообще 21 апреля заседает 11-я контактная группа по Украине министров обороны.

- Там будут все?

- Председательствует глава Пентагона Ллойд Остин. Присутствует Марк Милли, председатель Комитета объединенных штабов. Присутствует и Йенс Столтенберг от НАТО. С наступом, похоже, все складывается не так, как хотелось бы Байдену.

- Начались сомнения?

- «Давайте будем наступать летом», - говорит украинский премьер Шмыгаль. А замминистра обороны Украины говорит: «А мы уже наступаем в четырех точках».

- Откуда разноголосица?

- Зеленский настаивает, чтобы Украину приняли летом в НАТО. И спрятаться уже за спину альянса с таким посылом: продолжайте сражаться сами, если так хотите защищать свои идеалы. Естественно, НАТО на это не идет.

- А что говорит?

- Нет, вам надо наступать, мы и так дали вам слишком много. Столтенберг сказал - 150 миллиардов, из них 50 - только на военные нужды. Все надо отработать.

- Начался торг?

- Да. Вот почему внезапно появился Столтенберг. Речь о серьезном разговоре, который, может, повлияет и на решения на заседании контактной группы на американской базе в Германии.

- Что мешает Украине его начать, кроме погоды?

- Зеленский осознал, что никакого успеха нет, да и не будет. А нет успеха — нет и помощи. Он помчался в Варшаву договариваться, что готов сдать им Западную Украины, лишь бы поляки взяли на себя ответственность сражаться дальше. Но тут же поляки запретили яйца, мед, фрукты и зерно поставлять. Наверное, дали понять: мы не такие, чтобы, как лохи, вписаться. Тогда Зеленский вновь начал торговаться с НАТО. А контрнаступ Киева начался в виде информационного удара. Который произвела женщина-заместитель министра обороны…

- Маляр ее фамилия.

- Да. И когда она сказала, что наступаем уже в 4 точках, все удивились. А она настаивала: вы что, не видите, что контрнаступ идет? Таким нехитрым способом и Зеленский хотел бы обмануть НАТО, только на это не ведутся. И в Рамштайне серьезный разговор будет среди своих министров обороны. Но они же особо ничего не решают. Решают политики. Столтенберг – это тень Вашингтона. И приезжал в Киев он в том числе потому, что получил команду. И перед Рамштайном встретился с Зеленским, чтобы из первых уст получить информацию и доложить в Вашингтон.

ИГРЫ ЗЕЛЕНСКОГО

- А что Зеленский?

- Скорее всего, начинает самостоятельную игру. Шантажируя контрнаступлением - при главном условии, немедленном вступлении в НАТО.

- Но фокус с быстром входом в Евросоюз у него не прошел...

- Урсула фон дер Ляйен тоже приезжала в Киев, показывала анкету, давайте заполнять, и ускоренно мы вас примем.

- И что?

- Начали вывозить зерно. Вместо глобального юга всё спрятали в Европе. Фермеры европейские возмутились: мы не хотим никакого зерна, прекращайте поставки с Украины. Вот вам попытка ускоренного приема Украины в ЕС. А теперь Зеленский начнет шантажировать ускоренным вступлением в НАТО. Наверное, в июне месяце, на ближайшем саммите.

- Может такое произойти?

- НАТО само не очень хочет того, чтобы Украина была в их составе. Тогда ведь в соответствии с документами альянса, даже если наплевать на то, кандидат в НАТО ведет боевые действия, что у него нерешенные территориальные споры, придется, и правда, вводить войска и защищать Украину реально. На это идти никто не собирается. Джо Байден категорически против столкновения НАТО с Россией.

- Но поляки там уже присутствуют.

- Не как войска страны-члена НАТО. Схема такая: если Варшава втянется, то она должна втянуться сама. Как бы оказывая содействие Украине. Не более того. То есть НАТО как бы ни при чем.

- А чисто бюрократические препоны?

- Если б бюрократия не работала, тогда вместе с Финляндией в НАТО вошла бы и Швеция. Но бюрократия работает. И пока они рукоплещут Хельсинки, Стокгольм все еще тормозится. Ну не могут они продавить Эрдогана с его вето. Так что бюрократия в НАТО. Но главное не это, а то что НАТО не заинтересовано в Украине как члене альянса. И еще неустойчивая позиция в США.

СОМНЕНИЯ АМЕРИКАНЦЕВ

- В чем неустойчивость?

- Байден требовал от Киева наступать весной, до 25 апреля. Он в эти дни должен объявить, что идет на выборы. И ему надо было, чтобы контрнаступ дал реальное понимание: менять силовую парадигму СШУ на Украине на «переговорческую» или нет? Этого не наступило.

- Киев затянул - и у всех «сроки поплыли»?

- Ну вот уже Роберт Кеннеди-младший, тоже кандидат в президенты от демократов, заявляет: Киев с начала СВО потерял 300 тысяч. Он берет на себя такую ответственность. Говорит о многократном соотношении потерь. Но главное, он подчеркивает, что американцев обманывали в отношении кризиса на Украине. Раз такие заявления звучат на Fox News от партии демократов, значит, есть еще и возможность поднять некое крыло, которое поддержит Кеннеди в борьбе за Белый дом.

- И отодвинут старика Байдена?

- В сложившейся ситуации не только Кеннеди поднялся. Написали письмо 19 конгрессменов и сенаторов. Они против того, чтобы США втягивались в кризис, и вообще за его прекращение. Да их немного, но, это сигналы политические внутри Америки: с Украиной пора решать.

- Но никто в Штатах не предложит идти на мирные переговоры на условиях Москвы.

- А мы ждем такого заявления. Не исключаю, что принципиально оно состоится. Сам Байден по личным соображениям боится перемирия на Украине, потому что начнутся расследования против его семьи. И так уже в Штатах размышляют, разбирая его семейные дрязги, кто, где, и сколько заработал нечестным способом.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

- На днях стало известно, что на Западной Украине нашим высокоточным оружием был разбит центр управления с множеством действующих офицеров НАТО. Это называется - альянса на Украине нет?

- Наш министр обороны говорил о том, что 150 специалистов НАТО - это практически зеркальное отражение Генштаба ВСУ, - такая группа работает и использует космическую группировку. Не отрицается, что НАТО в лице советников работает на территории Украины в системе ВСУ.

- Но миру мы не предъявили доказательств того, что в украинском Закарпатье был центр с офицерами НАТО?

- Нужно разбираться. Пока мы в такой ситуации, когда надо завершить СВО. И этим мы поставим точку. А затем сможем предъявить все требования, которые мы хотели бы взыскать с тех, кто вел себя недостойно. И мы оказались в ситуации, когда должны отстаивать свое честное имя.

- Ну вот послали мы ноты всем, кто шлет оружие и боеприпасы Киеву— и что?

- Мы послали всем государствам предупреждение о том, что это - непосредственное участие в конфликте. Мы видим: сегодня не каждый хотел бы напрямую поставлять вооружение на Украину. Вот Южная Корея 500 тысяч снарядов «в аренду сдали» США. Куда вы будете их использовать, нас как бы не волнует. Главное, чтобы потом не говорили, что мы участвовали. Они же помнят противостояние 1950-1953 годов и не хотят оказаться наковальней между Вашингтоном, Пекином и Москвой.