Звезды борются с последствиями пластики: Мадонна пытается вернуть прежнее лицо, Кудрявцева избавилась от силиконовой груди

Лера Кудрявцева избавилась от лишнего груза в лифчике. Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ/ Starface

В годы пандемии многие, сидя в изоляции, чудили как могли. Вот и королева мировой музыки 64-летняя Мадонна вышла после карантина с новым лицом. К бесконечному параду молодых любовников певицы добавилось лишенное морщинок, но очень объемное из-за чрезмерных инъекций филлеров лицо. Венчают все это «роскошество» огромные губы. Поначалу артистка сглаживала неудачное преображение фильтрами в соцсетях, но выглядела еще смешнее. Критики требуют: верните прежнюю поп-диву! И, похоже, артистка услышала просьбы поклонников.

Лицо 64-летней Мадонны заметно округлилось. Фото: СОЦСЕТИ

«Филлеры можно вывести»

Мадонна заявила, что намерена вернуть себе прежнее лицо и сейчас проходит процедуры по выведению ботокса из организма. Но пластические хирурги скептически отнеслись к этой новости.

- На самом деле проблема не в ботоксе, - объясняет «КП» пластический хирург Александр Вдовин. - Ботокс - это препарат на основе ботулотоксина, он позволяет нейтрализовать морщины, но никак не влияет на объемы лица. Здесь явная передозировка филлеров - препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Филлеры разглаживают глубокие морщины, подтягивают ткани. Но при этом притягивают лишнюю воду и порой создают впечатление отекшего лица.

Однако это поправимо. Есть антидот филлеров - фермент гиалуронидаза, он растворяет гиалуроновую кислоту и помогает ее выведению из организма. После этого можно приступать к новой коррекции внешности. Возможно, Мадонне придется использовать другие препараты. И параллельно прибегнуть к аппаратным процедурам, которые дают хорошую подтяжку тканей.

Мадонна хочет вернуть себе прежнее лицо. Фото: Pono Press/Global Look Press

Можно ли вернуть все как было? Вряд ли. Черты лица с возрастом меняются. Плюс ко всему у артистки было немало пластических операций. Но это не означает, что нельзя улучшить то, что мы наблюдаем сейчас.

Губы уточкой уже не в почете

По словам пластических хирургов, история с Мадонной не нова. Многие пациенты сейчас пытаются вернуть свою первозданную внешность. В начале 2000-х некоторые косметологи использовали некачественные материалы. Гель, который они вводили в губы, со временем начинал отторгаться организмом и обрастать соединительной тканью, из-за чего губы меняли форму и увеличивались в размерах. Так случилось с телеведущей Машей Малиновской. Потом вслед за ней удалили гель из губ участники проекта «Дом-2» Рустам Солнцев и Евгения Феофилактова-Гусева. Недавно от инъекций, увеличивающих объем губ, отказалась бывшая возлюбленная Тимати модель Анастасия Решетова.

- Я вообще боюсь всех этих уколов. И губы никогда себе делать не буду, - заверила «КП» юмористка Елена Борщева. - Да и губы-уточки уже не в моде. Сейчас в тренде натуральность. Поэтому максимум, что я делаю, это ручной массаж лица.

Против «уколов красоты» выступает и продюсер Яна Рудковская.

- У меня все-таки медицинское образование. В прошлом я косметолог, поэтому знаю, что все эти инъекции ботокса вызывают атрофию мышц, - говорит Яна. - Поддерживаю себя массажами и вместо крема пользуюсь сыворотками.

При этом Рудковская несколько раз ложилась под нож пластического хирурга. Она уменьшала грудь, но лицо пока не трогала.

Бюст, как у Семенович

Тренд на естественность дошел и до зоны декольте. Звезды уже не стоят в очереди за бюстами а-ля Анна Семенович. Три года назад от силикона избавилась телеведущая Лера Кудрявцева. Грудные импланты, которые она поставила в начале 2000-х, оказались некачественными. Один из них порвался, и звезде экрана пришлось обратиться к медикам.

«Пятнадцать лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы «МакГан». На сертификате было черным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил: можно танком давить. Тогда не было никакой информации, и мы еще были как подопытные кролики. Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ. Вердикт: левый имплант порван, протекает лет пять-шесть, куда только можно было затечь», - написала в своем блоге Лера.

Лера Кудрявцева ставила грудные импланты в начале 2000-х. Фото: Алексей ТРИШИН/Global Look Press

После чего телеведущей сделали операцию по удалению грудных имплантов. По словам Кудрявцевой, она больше не собирается увеличивать бюст: мол, от этого только вред здоровью. Да и мужа Леры, хоккеиста Игоря Макарова, вполне устраивают натуральные формы жены.

- Я себе сама больше нравлюсь без этого груза. Да, пришлось частично гардероб поменять, да, переживала, как муж отреагирует. Но Игорь доволен, ему так даже больше нравится, - поделилась с «Комсомолкой» Лера Кудрявцева. - Больше никаких имплантов вставлять не собираюсь, здоровье дороже.

МНЕНИЕ ХИРУРГА

«Люди хотят выглядеть не звездно, а просто молодо»

- Раньше пациенты обращались с просьбами повторить лица звезд: скулы, как у Анджелины Джоли, губы, как у Мадонны, - рассказал «КП» пластический хирург Александр Вдовин. - Приносили фото, показывали... Поэтому лица были отчасти похожи друг на друга. Сейчас все идет в сторону натуральности. Большие объемы уходят в прошлое, остается желание выглядеть естественно, но молодо. А на смену инъекциям приходят аппаратные технологии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Теперь точно поп-король!

Пятая точка Филиппа выросла в объеме. Фото: СОЦСЕТИ

На недавнем концерте в Санкт-Петербурге зрители заметили, что пятая точка Филиппа выросла в объеме. В конце прошлого года 55-летний артист сделал пластику у Тимура Хайдарова. Хирург сформировал на теле Филиппа пресс, мускулистые руки и ягодицы, как у мужской версии Ким Кардашьян.

- Это не импланты. Хирург просто перенес жир с других частей тела в ягодицы, - объясняет певица Анна Калашникова. - Подобные операции сделали несколько лет назад многие - Анна Асти, Дакота, Люба Успенская. Но сейчас такие формы не в тренде, поскольку выглядят ненатурально - будто к попе прицепили поролоновые накладки.

- Процедура липофилинга вполне безопасна, ведь жировые клетки генетически свои, не вызывают ни отторжения, ни аллергической реакции, - объясняет пластический хирург Станислав Екимов. - Единственное - есть ограничение, сколько жировой ткани можно ввести. При коррекции груди - не больше 150 мл: больше не приживется. А в одну половину ягодиц можно ввести около 500 мл. Если же пациент потом решит вернуть старые формы, придется делать хирургическую коррекцию.