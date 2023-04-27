Зипун* тебе на язык! Угадайте, как называются наряды на знаменитых русских картинах

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Половина того, что мы знаем о моде, - обман.

Например, вранье - «последний писк моды». На самом деле мода чаще не пищит, а орет мужским басом:

- Что?! Еще одно платье?! Да тебе прошлогодние вешать некуда!

Миф и то, будто мода делает женщину красивой.

Вот на Тане даже прилипший к телу песок смотрится сексуально, а Анжелу не спасет никакой элитный купальник. А все потому, что вчера на пляже Анжела нашла у себя в складках жира надувной круг.

Да и ответ на вопрос «В чем идти на пляж?» зависит не от моды, а от настроения. Сначала: «Надену бикини». Через полчаса: «Надену мини-бикини». Еще через полчаса: «На фига бикини после трех мартини?»

Зато правда то, что мода стремительна. Пока красавица успевает разыскать в шкафу модное платье, оно устаревает.

Панье, фишю, канзу, шатлен... Эти штуки были знакомы каждому моднику ХVIII века, а сегодня кажутся инструкцией по вызову Сатаны.

Впрочем, даже названия более современной одежды - тот еще ребус. Разгадаете?

Вот несколько цитат из наших классиков. Ваша задача - найти на картинках предмет одежды, о котором идет речь.

Боа

«Пошли в соседнюю комнату, там, на большом, красиво убранном столе, кипел серебряный самовар, у рояля, в углу, стояла Дуняша, перелистывая ноты, на спине ее висели концы мехового боа, и Самгин снова подумал о ее сходстве с лисой».

Максим Горький, «Жизнь Клима Самгина», 1936.

Жабо

«Тебе жабо очень пойдет... Красив ты, что говорить!..»

Михаил Булгаков, «Дни Турбиных», 1925.

Капор

«- Пополнела, похорошела, - проговорила она, притянув к себе за капор разрумянившуюся с мороза Наташу».

Лев Толстой, «Война и мир», том второй, 1873.

Манто

«Лаевский зажег свечу, а Надежда Федоровна села и, не снимая манто и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза».

Антон Чехов, «Дуэль», 1891.

Салоп

«На сестру надевали богатый куний салоп с большой собольей пелериной, спускавшейся на плечи. Покрыт был салоп, как сейчас помню, бледно-лиловым атласом».

Михаил Салтыков-Щедрин, «Пошехонская старина», 1889.

Шлафрок

«Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке, с раскрытой грудью и растрепанными волосами, показалась в окне».

Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», 1858.

Шушун

«Пишут мне, что ты,

тая тревогу,

Загрустила шибко обо мне,

Что ты часто ходишь на дорогу

В старомодном

ветхом шушуне».

Сергей Есенин, «Письмо матери» («Ты жива еще, моя старушка?»), 1924.

Фото: Эдвард Харрисон Мэй, «Портрет Айзека Зингера», 1869 г.

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Фото: К. Е. Маковский, «Портрет молодой женщины в русском костюме», 1880 г.

Фото: Shutterstock

Фото: Рома Рибера, «После маскарада», 1899 г.

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Фото: Эжен де Блаас, «Мюзетта», 1900 г.

Правильные ответы

Шлафрок - 1. Боа - 2. Шушун - 3. Салоп - 4. Манто - 5. Жабо - 6. Капор - 7.

ПОДСЧЕТ

Каждый правильный ответ - один балл.

1 - 2 балла. Похоже, вы берете в руки книгу только ради того, чтобы найти там чужую заначку. А это, признаться, куда увлекательнее многих толстых романов.

3 - 6 баллов. Очень даже неплохо. Вы явно не из тех, кто думает, будто жабо - это жаба-трансгендер.

7 баллов. Замечательно! Приглашаем на вечеринку любителей моды. Форма одежды для женщин - душегрея, понева, шишак; для мужчин - зипун, порты, тафья.

*Зипун - верхняя одежда у крестьян - кафтан без воротника, изготовленный из грубого самодельного сукна со швами, отделанными контрастными шнурами.