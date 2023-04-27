Образование для быстрого взлета карьеры: чем привлекает молодежь Заполярный госуниверситет имени Н.М. Федоровского в Норильске?

Заполярный госуниверситет имени Н.М. Федоровского – главная площадка по подготовке специалистов для «Норникеля». Фото : пресс-служба ЗГУ им Н.М. Федоровского

Норильск – город сильных людей. Погода суровая (морозы до 240 дней в году!) с частыми метелями зимой, лето прохладное (+20 считаются «жарой»)… Но именно здесь выпускники школ и колледжей со всей страны имеют серьезные перспективы на будущее. Самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек готов дать внушительную зарплату, уникальный опыт, стремительную карьеру, которые позволят присоединиться к числу самых известных управленцев страны.

Но для начала необходимо окончить Заполярный государственный университет (ЗГУ) имени Н.М. Федоровского – главную площадку по подготовке специалистов для «Норникеля».

ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЫХ

От Москвы до Норильска лететь всего четыре часа. В столице уже больше месяца пахнет теплом, город в цвету, а люди в кедах. На севере Красноярского края до весны еще далеко: после приземления в аэропорту Алыкель пилот сообщил, что «погода хорошая: минус 29 и солнце». Но и это нужно ценить. В середине марта аэропорт не работал неделю – мела пурга. Да и в день моего прилета после обеда поднялась нешуточная метель.

14 – 16 апреля в спортивном комплексе «Айка» и Молодёжном центре Норильска прошёл уже третий слет «Молодежь Севера», на который приехали представители российской Арктики из Мурманска, Архангельска, Ямало-Ненецкого округа, Якутии, Диксона, Эвенкии и Туруханского района. Спикер местного парламента Александр Пестряков отметил, что молодые люди, готовые развиваться сами и развивать свою страну, должны обратить внимание именно на Арктические территории, которые за последние годы обрели стратегическое значение и стали особой экономической зоной России.

Выпускник ЗГУ работает в диспетчерском центре на руднике «Скалистый». Фото: пресс-служба ЗГУ им Н.М. Федоровского

«По всем проектам, которые сегодня реализуют в нашем городе: и в развитии общественных пространств, и в улучшении социальной инфраструктуры – мы всегда интересуемся мнением молодежи. Когда формировали комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, именно молодые люди внесли большинство предложений», – отметил замглавы города по информационной политике и перспективному развитию Владимир Баринов.

В ходе форума эксперты и участники моделировали город будущего – обсудили точки притяжения молодежи, которые обязательно должны присутствовать в современных арктических городах. Оттачивали свое мастерство в социальном проектировании.

Не удивительно, что активную роль в жизни города играет Заполярный государственный университет.

«ЭТО НЕ МЫ ПЛАТИМ ЗА ОБУЧЕНИЕ, А НАМ»

Мониторинг интернета показывает, что студенты и их родители в первую очередь ценят ЗГУ за качество преподавания и высокую стипендию.

«Самый лучший, самый родной», - написал в 2020 году на Яндексе Юрий Колесниченко, для которого немаловажным был финансовый вопрос при выборе вуза для дочки. – «Сейчас она учится на 2 курсе: повышенная стипендия + грант от Норникеля + бонусы за участие в мероприятиях - ежемесячно от 17 до 25 (тысяч рублей – «КП») выходит. Получается, это не мы платим за обучение, а нам за то, что там дочь учится».

«У нас стипендия на самом деле гораздо выше, чем в других городах, - отмечает ректор ЗГУ Евгений Голубев. – Иногородним помогаем с жильем. Сейчас нас в этом смысле выручает «Норильский Никель», а через пару лет планируем построить университетский кампус с общежитием для студентов».

Евгений Голубев: «У нас стипендия на самом деле гораздо выше, чем в других городах». Фото: пресс-служба ЗГУ им Н.М. Федоровского

Как поддерживают приезжих

До 25 000 рублей – компенсация проезда до г. Норильска

20 000 рублей в месяц – доплата к стипендии для иногородних первокурсников

30 000 рублей в месяц – доплата к стипендии за 100 баллов по ЕГЭ.

Университет активно трансформируется. В ближайший год в историческом здании ЗГУ появится вдвое больше лабораторий и компьютерных аудиторий. Через два – построят современный кампус с жилым блоком на 200 мест для студентов, гостиницей для приглашенных профессоров и тремя этажами многофункциональных пространств (в дополнение к существующему корпусу).

Сегодня в университете учится полтора десятка студентов с «материка».

«Мы идем учиться, чтобы быть полезными обществу. Не бескорыстно полезными, - отмечает Евгений Голубев. – Мы все хотим, чтобы наши дети устроились в жизни, нашли себя, были счастливы и получали достойную оплату за свой труд. Работодатель редко смотрит на диплом, если это, конечно, не диплом топ-50 вузов мира. Будущего начальника обычно интересует опыт и те проекты, в которых вчерашний студент уже принял участие. И наш университет такой опыт гарантирует».

ЗА ОСВЕЩЕНИЕ НА ДОРОГЕ ОТВЕТИТ НЕЙРОСЕТЬ

В Норильск стоит ехать не для того, чтобы послушать лекции, а ради практики. Откуда взяться опыту у молодых людей? Это в крупных городах студенты во время учебы в вузе подрабатывают официантами, курьерами и продавцами мобильных телефонов, а в Заполярном госуниверситете на старших курсах трудятся по специальности – получают реальный опыт и строят карьеру. Таким образом ЗГУ дает не только хорошую базу фундаментальных знаний, но и практику на крупнейших предприятиях Норильска.

«Это и приработок хороший. Понятно, что зарплата зависит от вида работ и должности, но дополнительным 20 тысячам в месяц у нас никто не удивляется», - отмечает проректор по образовательной деятельности и молодежной политике Виталий Игнатенко.

Кроме того, студенты со второго-третьего курса включаются в технологическое предпринимательство. Сейчас это модно – декларируют практически все вузы страны. Но в ЗГУ проектной деятельностью заняты все 100% студентов. Просто потому, что университет небольшой и может себе это позволить.

Плюс, у него есть сильный партнер – «Норильский никель», который готов поддерживать самые интересные проекты.

Например, проект по освещению дорог в условиях плохой видимости предполагает установить нейросеть, которая станет включать световые элементы и указывать водителям полосы движения. Эксперимент планируется провести на трассе Норильск–Кайеркан, где на 6-километровом участке установят 4-5 камер. Если идея сработает, дорогу от аэропорта до города будут гораздо реже закрывать в непогоду.

«В прошлом году наши студенты представляли свои лучшие проекты на Норильском бизнес-форуме, где собирались инвесторы. 10 проектов попали на рассмотрение старшего вице-президента «Норникеля», - уточнил Виталий Игнатенко. – Директора предприятий и опытные управленцы встречались с нашими студентами, рассматривали инновации с точки зрения их применимости. Понятно, что многое зависит от самих студентов. Но тот, кто хочет, такие возможности имеет, что само по себе уже уникально».

Студенты ЗГУ на Норильском бизнес-форуме. Фото: Владимир Макушкин

Именно поэтому ЗГУ называют «университетом быстрого взлета карьеры». Среди выпускников вуза – зампредседателя федерального правительства Александр Новак, губернаторы Алтайского края и Челябинской области Виктор Томенко и Алексей Текслер, а также директора ряда крупных предприятий Сибири.

ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАРПЛАТА

Гарантированное трудоустройство с высокой зарплатой – один из главных стимулов учиться в Норильске.

Иван Баулин из Кургана поступил в ЗГУ в 2019 году. Сейчас получает два образования – маркшейдер (четвертый курс) и горный инженер (второй). Приехал в Норильск не случайно – после долгих размышлений с отцом.

«В Курганской области рабочих мест мало, зарплаты низкие, - не по возрасту разумно рассуждает студент. – Изначально приехал в Заполярный госуниверситет, чтобы потом устроиться в «Норильский никель» и хорошо зарабатывать. А потом понял, что в Норильске можно реализоваться не только профессионально».

В июле 2022 года Иван стал членом Молодежной коллегии при Главе города Норильска. Участвует во внутривузовских мероприятиях, волонтерских инициативах, КВН, всероссийских форумах (ЗГУ всесторонне поддерживает участие студентов в мероприятиях на материке).

Курганец Иван Баулин быстро понял, что в Норильске можно реализоваться не только профессионально. Фото: пресс-служба ЗГУ им Н.М. Федоровского

ЦИФРОВОЙ ИНЖИНИРИНГ И 3D-ПЕЧАТЬ

Да, университет знаменит тем, что готовит горняков, энергетиков, инженеров-металлургов, проектировщиков и программистов. Но экономика активно развивается. Сейчас Норильску требуются специалисты в области цифрового инжиниринга. Вуз готов обучать инженеров по 3D-печати из металла, инженеров-конструкторов, исследователей и разработчиков промышленного оборудования.

Совместно с московским Институтом металлургии РАН для подготовки нового типа металлургов разработана программа «Прогрессивные технологии цветных металлов». Студенты будут изучать производство, совершенствовать методы управления металлургическими процессами. Знание технологической цепочки, овладение навыками бережливого производства позволят командам выпускников сразу же включиться в решение реальных задач по заказу предприятий.

Студенты и преподаватели ЗГУ в руднике. Фото: пресс-служба ЗГУ им Н.М. Федоровского

При этом для тех, кто считает себя гуманитарием, вуз открывает набор на программу digital-маркетинг и управление контентом. И в городе, и у компании «Норникель» есть большой запрос на маркетологов, способных управлять контентом в современных медиа.

«САМОГО СЕВЕРНОГО» МНОГО

Добавим, что Норильск – это больше, чем город-завод (как его иногда называют). Здесь много «самого северного»: университет, драматический театр, аквапарк, несколько спортивных центров, мечеть… Город спроектирован архитекторами из Петербурга, поэтому напоминает Северную столицу. В первую очередь – своими проспектами, площадями, сталинской архитектурой и большим количеством памятников.

Захотели отдохнуть? Летом, когда наступает полярный день, а солнце в течение двух месяцев вообще не заходит за горизонт, в Норильск съезжаются искушенные туристы, чтобы увидеть жемчужину Таймыра – озеро Лама на плато Путорана. В течение года в город приезжают с гастролями лучшие театры страны, а маэстро Юрий Башмет открыл здесь образовательный центр для юных талантов. Кроме того, в Норильске есть своя команда по мини-футболу, а скоро появится и хоккейная.

Похоже, что это город не просто для сильных, а ещё и для настоящих людей…

Как поступить в ЗГУ очно на бюджет?

Шаг 1. Выбрать специальность на сайте polaruniversity.ru

Шаг 2. Сдать ЕГЭ по физике, химии, информатике или обществознанию

Шаг 3. Подать документы до 25 июля 2023 года