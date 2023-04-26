Торг неуместен: продавцы «вторички» не хотят уступать в цене

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Еще несколько месяцев назад покупатели вторичного жилья могли рассчитывать на хорошие скидки. Собственникам приходилось как-то конкурировать с новостройками, условия покупки которых благодаря льготной ипотеке были выгоднее. Но весной спрос на вторичное жилье вырос, и продавцы изменили свое поведение. Теперь они реже идут на уступки и снижают цену.

По данным исследования, проведенного сервисом Домклик, начиная с февраля 2023 года разница между стоимостью квартиры в объявлении и ценой, по которой она реально продаётся, составляет 1%. Тогда как в четвертом квартале 2022 года и начале текущего года этот показатель держался на уровне 1,3%.

Это общероссийские данные, а если смотреть по регионам, то самые неуступчивые собственники живут на Урале — в Челябинской области речи о скидках не идет вообще, какая цена квартиры указана в объявлении, по такой она продается. В Свердловской области продавцы готовы подвинуться минимум на 0,1% от первоначальной цены. А вот в Москве торг по прежнему уместен — цена, указанная в объявлении, на 2,2% выше стоимости покупки. Похожая ситуация в Краснодарском крае, где этот показатель составляет 2,1%.

Конкретно: какую скидку на «вторичную» квартиру можно выторговать в разных регионах страны

• Москва — 2,2%

• Краснодарский край — 2,1%

• Тюменская область — 1,6%

• Республика Башкортостан — 1,5%

• Ростовская область — 1,3%

• Санкт-Петербург — 1,1%

• Республика Татарстан — 1,0%

• Московская область — 0,5%

• Свердловская область — 0,1%

• Челябинская область — 0%

По данным исследования сервиса недвижимости Домклик от Сбера