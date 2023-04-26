Анатолий Вассерман дал прогноз: Когда может завершится СВО, а США распадутся

Депутат Госдумы и теле- и радиоведущий Анатолий Вассерман Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Чтобы обсудить работу в Думе, Украину и США в студию Радио «Комсомольская правда» пришел депутат Госдумы и теле- и радиоведущий Анатолий Вассерман.

ЧТО С МИЛЛИОНАМИ

- Вы призвали ограничить хранение гражданами наличных свыше миллиона. А тех, кто не хочет сообщать об этом налоговикам, штрафовать.

- Я не предлагал ограничивать наличие наличных. Я хочу, чтобы их декларировали. И не для того, чтобы что-то изымать.

- Логика ваших размышлений какова?

- Сфера, где без наличных не обойтись, сокращается. Еще лет пять назад львиная доля купли-продажи личной недвижимости шла через банковскую ячейку с наличными. Сейчас есть несколько надежных схем, опирающихся на безналичные расчеты. Еще года три назад я львиную долю доставок из интернет-магазинов оплачивал наличными. Сейчас почти у любого курьера есть терминал для принятия платежей с банковских карт. То есть сфера, где без наличных вообще не обойтись, сокращается. Значит, каждый платеж наличными будет с каждым днем вызывать все больше подозрений.

- И самый простой способ снять с себя подозрения?

- Задекларировать свои деньги. Показав, что он их получил законным путем. Дополнить сайт налоговой службы двумя кнопками – «хочу задекларировать наличные», «хочу сообщить, что ранее задекларированные наличные уже потратил», - совершенно элементарно.

- Если просто завести эти кнопки, мало кто обратит на них внимание.

- Значит, нужна достаточно серьезная угроза, чтобы заставить людей заметить эти кнопки. Это конфискация и штраф. Исходя из этих всех соображений я и пришел к выводу, что понадобится создать для граждан возможность задекларировать наличные и, к сожалению, придется создать систему требований, чтобы наличные декларировались. Эти соображения я направил на отзыв в правительство.

- А правительство?

- Попросило продлить срок анализа. Официальный ответ я получу только к середине мая.

В ДУМЕ НРАВИТСЯ

- Звучат разные инициативы от разных депутатов. Одно из них - что надо запретить английский язык.

- Он [депутат Султан Хамзаев] предложил исключить изучение английского языка из курса средней школы. Не сомневаюсь, найдется несметное множество благодарных за это предложение. Если оно пройдет, то учителя английского языка перейдут работать в режим репетиторов и будут зарабатывать гораздо больше. Ибо пока есть серьезные материальные причины востребованности английского языка.

- Как относитесь к подобным предложениям?

- Дума на то и Дума, что в ней надо думать. Мысли не всегда бывают удачными. Но если не высказывать неудачные мысли, то весьма велика вероятность, что и удачные мысли тоже не будут высказаны. Поэтому я ко всем подобным предложениям, а их много, отношусь как к нормальному рабочему процессу. Но до обсуждения в пленарном заседании доходит что-то между одной десятой и одной сотой идей, обсуждаемых депутатами.

- Нет ли у вас ощущения, что большинство законопроектов, в последнее время носят запретительный характер?

- Принимать законы, что-то разрешающие, у нас бессмысленно – и так разрешено, безо всякого закона. Именно поэтому большая часть принимаемых законов – запрещающие.

Султан Хамзаев предложил исключить изучение английского языка из курса средней школы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нравится вам в Госдуме?

- В Думе нравится. Работы резко прибавилось. И это иной раз даже физически тяжело. Но чувствовать себя востребованным – это еще и приятно.

- Рассматриваете жалобы от избирателей?

- Мне присылают очень много жалоб и предложений избиратели, живущие не в моем округе. Иногда, когда нужно прямое вмешательство, пересылаю такие обращения к депутатам по соответствующим регионам. Иногда, если речь просто об идее, стараюсь ее рассмотреть самостоятельно..

- Есть тонкости?

- Депутатам запрещено вмешиваться в работу следствия и суда. Если приходит жалоба на работу следователей или на решение судей, я не могу напрямую на них повлиять. Могу либо разъяснить самому заявителю, в какие органы он может обратиться, либо иногда могу попросить, скажем, Следственный комитет проверить работу следственных подразделений полиции, прокуратуру. Проверить обоснованность судебного решения

- А чем конкретно вы и партия «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» можете похвастаться за эти неполных два года работы?

- Удалось добиться исключения из закона об образовании понятия «образовательная услуга». Тут, естественно, не только я. Это было общее требование всего преподавательского сообщества. А я тут добавил только логическое обоснование.

БЛИЗКАЯ НЕЗАЛЕЖНАЯ

- У вас остались близкие, друзья в Одессе и на Украине в целом?

- Довольно много.

- Какие отношения с ними?

- Я не поддерживаю никаких контактов на этих территориях. Я не хочу никого подставлять. А там сейчас сам факт разговоров с кем-то в России может рассматриваться как преступление.

- Там и родные есть?

- Есть.

- Не общаетесь только потому, что не хотите подставить? Или они не хотят?

- Я не знаю, хотят они этого или нет. Я прервал общение именно из опасения их подставить.

- Можно ли говорить о том, что в ближайшей перспективе мы закончим сражения в зоне СВО?

- С чисто экономической точки зрения нам выгоднее всего завершить к концу сентября. Раскрутка военного производства требует, как правило, года два. Соответственно, НАТО начнет производить военную продукцию быстрее, чем мы будем успевать ее уничтожать, к началу 2024 года. Соответственно, нам надо завершить операцию до этого. Конец года на Украине – время неудобное для серьезного наступления. Значит, это наступление надо успеть провести за сентябрь.

- Справимся?

- Справиться можем, но я знаю, что, кроме вот этого простейшего экономического рассуждения, есть множество других соображений, не экономических, и очень разнородных. Потому я не уверен, что дело пойдет именно по этому сценарию.

- Почему не начали в 2014-м?

- Собственная карточная платежная система МИР и своя система передачи финансовых сообщений в формате SWIFT у нас появились на рубеже 2014-2015 годов. Если бы мы по просьбе Януковича ввели на Украину войска или полицейские силы, нас бы немедленно отключили и от платежной системы, и от SWIFT. И наша финансовая инфраструктура испытала бы не полный паралич, но очень серьезный удар.

С чисто экономической точки зрения нам выгоднее всего завершить СВО к концу сентября Фото: Александр КОЦ

ТОЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ

- Видите ли вы на постсоветском пространстве следующую точку напряжения?

- 2022 год для нас начался не с Украины, а с попытки госпереворота в Казахстане. Эту попытку удалось подавить. Но те, кто пытался силовым путем захватить власть в Казахстане, теперь пробуют другие пути. Но мне представляются более срочными направлениями Молдавия и Армения.

- Почему Армения?

- Там соросята во главе с Пашиняном уже объявили о своей готовности отказаться от поддержки Нагорного Карабаха. Да, во второй карабахской войне Армения потерпела серьезное поражение. Но если бы там было вменяемое руководство, оно могло бы не допустить такого поражения, и даже если бы потерпело его, то занялось бы подготовкой нового усиления.

- Куда смотрит Пашинян?

- Скорее всего, для него сдача Нагорного Карабаха – первый шаг к улучшению отношений с Турцией. Туркам достаточно получить сухопутный коридор в Азербайджан. И получить возможность влиять на положение дел на Каспии. А это еще и коридор для казахстанской нефти и туркменского газа в Турцию, в обход наших трубопроводов. И шаг к созданию единого тюркского пространства. А это не только Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Туркмения. Это еще и добрая половина Поволжья.

Собственная карточная платежная система МИР и своя система передачи финансовых сообщений в формате SWIFT у нас появились на рубеже 2014-2015 годов Фото: Shutterstock

- А что касается Молдавии?

- Молдавия пытается изолировать от тюркского пространства местных тюрков – гагаузов. Это один из очень немногих тюркоязычных православных народов. И плюс к тому это Приднестровье. А Приднестровье – не только громадное русское большинство и те молдаване, которые не хотят ложиться под Румынию. Это еще и колоссальный склад боеприпасов. Их, несомненно, передадут Украине.

- А Прибалтика?

- Евросоюз уже выжал из Прибалтики все вкусности, что там были. Сейчас они на общеевропейских дотациях. Единственное, для чего Прибалтика нужна ЕС - в качестве дешевой, но достаточно квалифицированной рабочей силы. Но и этот ресурс тает. И стариков-пенсионеров, и земли с разваливающейся инфраструктурой Брюссель вполне может отдать нам, чтобы мы снова вкладывали свои деньги в их реанимацию.

- Но это же важный форпост между Европой и Россией?

- Этот форпост гораздо больше требует расходов, чем дает безопасности. А провокаторская деятельность нынешнего тамошнего руководства создает угрозы для старой Европы.

США НЕ ГЕГЕМОН

- США так и будут и дальше поджигать вдоль наших границ? Как нам, как вы считаете, противостоять этому?

- Понятно, что придется пресекать еще множество провокаций. Но соединенные государства Америки потому и соединенные, что в принципе могут стать разъединенными. Скажем, после того, как Трампа в 2020 году закидали миллионами липовых бюллетеней, всерьез обсуждался сценарий развода. Восточное и западное побережья образуют демократические государства Америки, а середина – от Великих озер до Мексиканского залива – республиканские государства Америки. Но тогда этот план не осуществился. Но если в следующем году трюк с фальшивыми бюллетенями повторится в сопоставимом объеме, терпение может кончиться.

- США теряют статус гегемона?

- Теряют. Причем собственными же усилиями. Статус гегемона опирался на международную роль доллара. Доллар обслуживал несколько десятилетий международный поток товаров и услуг. Опирался на крупнейшую в миру материальную базу. И был самой стабильной валютой. Но американцы этим злоупотребили. Они выпускают заметно больше долларов, чем нужно для обслуживания международного товарооборота. Покрывали этими дополнительными долларами свои нужды. И, по сути, экспортировали свою инфляцию. Теперь база доллара сократилась.

Ранее выпущенные доллары теперь приходятся на меньший товарный объем. Значит доллар обесценивается и в абсолютном исчислении Фото: REUTERS

- Но она велика все еще.

- Ранее выпущенные доллары теперь приходятся на меньший товарный объем. Значит доллар обесценивается и в абсолютном исчислении. Пока это не очень заметно - страны, экспортирующие свои товары, вынуждены обесценивать свои валюты вслед за долларом, но цены товаров, исчисляемые в долларах, растут как на дрожжах. Привлекательность доллара падает.

- К чему это ведет?

- Американцы уже вряд ли смогут, как во время их войны в Ираке 20 лет назад, подкупить военную верхушку с тем, чтобы она сдала армию. Этот трюк вряд ли теперь пройдет в какой бы то ни было другой стране. И другие подобные трюки им уже недоступны.

- Но Америка выпускает боинги, ракеты, компьютеры...

- Большую часть своих промышленных производств они вывели в регионы с дешевой рабочей силой. Поскольку по материальному производству на первом в мире месте Китайская Народная Республика, американцы и с первого по политическому влиянию места уже сползли.