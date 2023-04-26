«Синергия» в тройке рейтинга лучших российских вузов: в чем секрет эффективности университета

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Крупнейшая рекрутинговая платформа недавно представила рейтинг лучших российских университетов по показателям трудоустройства студентов. На третьем месте списка оказался университет «Синергия». Средняя ожидаемая зарплата выпускников этого вуза, по данным рекрутинговой платформы, оказалась на уровне 60 тысяч рублей, а востребованность выпускников у работодателей составила почти 23 балла. Кстати, по востребованности «Синергия» опередила лидеров списка - ВШЭ (первое место) и РАНХиГС (второе).

ТРУДОУСТРОЙСТВО В ПРИОРИТЕТЕ

Когда учебное заведение в долгосрочной перспективе делает ставку на конкретное направление и развивается в нем годами, то оно обязательно добивается больших успехов, рассказывает глава «Ассоциации негосударственного образования» Любовь Духанина. По ее словам, руководство «Синергии» сосредоточилось на трудоустройстве своих студентов с момента основания Университета почти 30 лет назад.

«Насколько мне известно, впервые в подобном рейтинге частный вуз вошел в тройку лидеров. Это действительно знаковая история, поскольку зачастую у государственных университетов есть наработанные с годами преподавательские и научные ресурсы, и конкурировать в этом с ними сложно. Но в данном случае куда ценнее гибкость и умение быстро приспосабливаться под нужды преподавателей. И здесь «Синергия» оказалась куда эффективнее многих наших известных вузов», - отметила Любовь Духанина.

Найти работу студентам университета помогает Центр карьеры - отдельная структурная единица вуза. По сути, это полноценная рекрутинговая платформа, которая работает только с учащимися «Синергии». У центра есть собственная база вакансий. Вуз сотрудничает с примерно 500 российскими компаниями, поскольку «Синергия» уже давно - крупная бизнес-корпорация, которая занимается различными направлениями.

Ведением базы вакансий задачи центра не ограничиваются. Его сотрудники сопровождают студентов на всех этапах поиска работы и трудоустройства. Они находят те вакансии, что совпадают со специализацией студента, готовят его к собеседованию и помогают правильно составить резюме. Наконец, центр следит за процессом оформления учащегося и в любой момент может подключиться, если возникают трудности. Организация полезна и для уже работающих студентов «Синергии» – она консультирует по поводу карьерного развития, оценивает навыки человека и советует, какие еще профессиональные и личные качества развить, чтобы стать успешнее.

«Центр карьеры сопровождает студентов «Синергии» с первого курса. Здесь постоянно проводятся вебинары и мастер-классы от ведущих российских экспертов по трудоустройству, ребятам помогают карьерные консультанты и профориентологи. Каждый наш студент с первых дней в университете знает, что работу он обязательно найдет. Центр решает самую важную задачу – дает молодым людям уверенность в своих способностях», - объяснил ректор «Синергии» Артем Васильев.

СТАРТАП КАК ДИПЛОМ

Работа в крупной компании - не единственная карьерная траектория, которая доступна студенту «Синергии». Еще до завершения обучения он может открыть свое дело и стать предпринимателем. Университет одним из первых в стране обязал учащихся на факультете Бизнеса в качестве выпускной квалификационной работы создавать свою компанию.

«Мы исходим из того, что чем раньше студент начинает делать стартап, тем лучше, - рассказывает президент университета «Синергия» Юрий Рубин - известный российский экономист и один из основоположников теории предпринимательства. – Уже в 3 семестре наши студенты учатся генерировать бизнес-идеи, а в 4-м - начинают создавать свою компанию».

На факультете есть и свой собственный бизнес-инкубатор, который помогает студентам реализовать свои идеи: написать бизнес-план и привлечь инвесторов. Полет фантазии учащихся никто не ограничивает. Ребята делают маркетплейсы для аренды игровых площадок, открывают салоны красоты, мебельные фабрики, обучающие курсы и многое другое.

«Для нас всегда было важно то, как молодые люди смогут помочь своей стране. Я считаю, что с этой задачей мы хорошо справляемся. Наши ребята активные, целеустремленные, знают хорошо свои сильные и слабые стороны. Найдут ли они работу в крупной компании или откроют свое дело – экономика нашей страны от этого в любом случае выиграет», - подчеркнул президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.