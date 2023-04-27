Сколько бюджетных мест и как правильно подать документы: Глава Минобрнауки ответил на главные вопросы о поступлении в ВУЗ

Валерий Фальков ответил на главные вопросы о поступлении в ВУЗ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минобрнауки Валерий Фальков провел брифинг, в ходе которого ответил на главные вопросы о поступлении в ВУЗ. Публикуем все самое важное с пресс-конференции.

«В этом году все пройдет по хорошо знакомым правилам для абитуриентов, кардинальных изменений не будет», - успокоил министр.

Сроки

По программам бакалавриата и специалитета принимать документы начнут не позднее 20 июня. Потом стартуют творческие или профессиональные вступительные испытания, которые вузы устанавливает самостоятельно.

С 28 по 30 июля пройдет приоритетное зачисление – победителей и призеров олимпиад и обладателей квот и льгот. Основной этап (для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ) состоится с 3 по 9 августа.

Как подать документы

Способов три, как и раньше: очно, по почте, онлайн - через сайты вузов в личном кабинете или через Госуслуги. К сервису «Поступление в вуз онлайн» подключено 1015 вузов и их филиалов, расположенных по всей стране, включая частные образовательные организации. В прошлом году около половины заявок (3,6 млн.) абитуриенты подали дистанционно онлайн.

Бюджетные места

Их перераспределили внутри 275 вузов по 39 приоритетным (из 58) направлениям. Больше всего (около тысячи) добавилось в группе специальностей «Инженерное дело, технологии и технические науки»). А еще в ИТ, инфобезопасности, машиностроении, промышленных направлениях, нефтегазовой сфере, судостроении, архитектуре. Если смотреть по уровням образования, то на бакалавриате мест стало меньше, а на специалитете и магистратуре больше.

Всего на 2023/2024 учебный год вузам страны направлено 626 278 бюджетных мест. Акцент на регионы сохранен, но немного добавили и столицам. У Москвы и области их 106 324, у Санкт-Петербурга и области – 51 655.

В региональных вузах больше всего бесплатных мест в УрФУ, К(П)ФУ, ЮФУ, СФУ, ДВФУ, ДГТУ, ТГУ, СВФУ и Крымский федеральный. В Москве и области – в МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ, МИРЭА, МЭИ. В Питере и области - Питерский политех, СПбГУ, ИТМО, ЛЭТИ, РГПУ им. Герцена.

Условия поступления в новых регионах

Более 36 тысяч бюджетных мест распределены вузам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Выпускники школ смогут поступать не только в местные, но и в любые вузы страны по ЕГЭ или по внутренним вступительным испытаниям университетов.

Квота для детей участников СВО

Дети военнослужащих по контракту могут поступать на обучение по программам бакалавриата и специалитета на места в пределах отдельной квоты по отдельному конкурсу. Без результатов ЕГЭ могут быть зачислены абитуриенты, чьи родители погибли или получили ранение или заболевание в ходе спецоперации.

Целевые места

Тут есть серьезные изменения, но они вступят в силу со следующей приемной кампании в 2024 году. Ключевое – места будут распределять не за два года, как было раньше, а год в год. На все целевые места единый конкурс запустят через платформу Работа в России. Работодатели будут там размещать свои предложения, а абитуриенты – отправлять заявки. При целевом обучении в договоре могут прописать наставничество, обязательные практики у работодателя, а также требования к успеваемости. То есть предприятие сможет перестать оплачивать учебу троечнику или прогульщику.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда перейдем на национальную систему?

Схему будущей НСВО министр уже презентовал на недавнем съезде Российского союза ректоров. Национальную систему предлагают сделать трехступенчатой: базовое (основное) высшее образование – вместо бакалавриата и специалитета, далее - магистратура или специализированное высшее образование и аспирантура (адъюнктура). Срок обучения в вузе – минимум 4 года.

В ближайшие три месяца продолжат обсуждения реформы – с вузами, работодателями, абитуриентами, родителями. Обещают провести дебюрократизацию и освободить преподавателей от ненужной бумажной работы. А в школах усилят работу по естественно-научному направлению, чтобы растить мотивированных и подготовленных абитуриентов инженерных факультетов. Планируют проводить лекции ведущих ученых, водить школьников в вузы и НИИ, обновят оборудование в классах, проведут профпереподготовку педагогов.

Поступить на инженерные направления станет сложнее. Русский будут сдавать по системе «зачет-незачет» плюс три ЕГЭ: профильная математика, физика, информатика и ИТ.

Переходить на новую систему будем постепенно. В этом году сентябре начнут эксперимент в нескольких университетах. Ключевые перемены запустят с 2024 года. На весь период перестройки все права студентов сохранятся, то есть дадут завершить программу, на которую поступали.