Звезды показали новые бриллианты красной дорожке Большого театра: Постройневшая Федорова и сексапильное декольте Рудковской

Яна Рудковская. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Большой театр принято ходить при параде: высокий каблук, коктейльное платье. Вот и наши знаменитости постарались показать лучшее содержимое своего шкафа на красной дорожке Международной музыкальной премии BraVo, где по традиции награждают исполнителей классического искусства.

Правда не всем удалось «держать фасон». Самые яркие образы церемонии KP.RU обсудила со стилистом, амбассадором бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

Оксана Федорова

Оксана Федорова. Фото: Иван МАКЕЕВ

-«Мисс Вселенная» постройнела и демонстрирует нам свои стройные формы. Вообще Оксана -наш ответ Монике Белуччи. Такая же волнующая фигура «песочные часы», распущенные локоны и совсем лёгкий макияж. Никакой пластики, все натуральное. Платье -рыбка, расшитое камнями Оксана дополнила трендовыми в этом году перчатками. Наряд достойный дворцовых интерьеров Большого театра, -считает стилист Ирина Ковалевич.

Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Иван МАКЕЕВ

-Яна любит шик и блеск брендов. И сейчас на ней все самое трендовое, что придумано в мировой моде. И платье миди в стиле Одри Хепберн с сексапильным декольте, и кожаный блейзер, и элегантные лодочки. Ну и как без изысканной сумочки мини-Диор.

И конечно же, украшения. Рудковская, как обычно, в сиянии бриллиантов.

У Яны одна из самых дорогих бриллиантовых коллекций в шоу-бизнесе. На руке Яны мы видим широкий бриллиантовый браслет от Harry Winston за 10 миллионов рублей и теннисный браслет с бриллиантами в 10 карат.

Стоимость его может доходить и до 10 миллионов рублей в зависимости от характеристик камней.

И как вишенка на торте -бриллиантовые часы за 100 тысяч «зеленых»,-рассказывает наш эксперт стилист Ирина Ковалевич.

Елена Север

Елена Север. Фото: Иван МАКЕЕВ

-Елена в этот вечер была ведущей церемонии. Вообще Север, считаю, одна из самых стильных артисток. И как выглядит мама двоих детей: стройная, элегантная. В Большом театре Елена появилась в сексапильном платье с интересными пайеточными переплетениями. За счет скромного макияжа и лёгкой укладки Север выглядит в этом платье словно студентка.

Сергей Полунин и Елена Ильиных

Сергей Полунин и Елена Ильиных. Фото: Иван МАКЕЕВ

-Сергей выбрал безупречный костюм. Возможно, я бы только расстегнула верхнюю пуговицу, тогда не было бы ощущения, что танцовщик взял какую-то тайную аскезу. Жена Сергея фигуристка Елена Ильиных демонстрирует классическое черное платье с открытой линией декольте. Мне кажется, как раз в области корсетной части платье Елене маловато.

Настя Самбурская

Настя Самбурская. Фото: Иван МАКЕЕВ

-У Насти судя по всему, появился крутой стилист. Все выходы на дорожки безупречные. В этом вечернем образе Настя выглядит как голливудская дива. «Мокрая» укладка, легкая россыпь бриллиантов и изящные босоножки. Один из лучших образов звездной дорожки.

Светлана Захарова

Светлана Захарова. Фото: Иван МАКЕЕВ

-Какое изысканное дизайнерское платье у примы-балерины Светланы Захаровой.

Асимметрия, лёгкий шорох тюля и шелка. Дива! Но за отсутствие укладки «дизлайк».

Марина Ермошкина

Марина Ермошкина Фото: Иван МАКЕЕВ

-Продюсер выбрала лавандовый брючный костюм и не прогадала. Это один из главных трендов весны. Правда брюки такого кроя будут хороши только с такими длинными ногами, как у Марины. Пышным дамам я бы рекомендовала более просторные модели.

Мот и Мария Мельникова

Мот и Мария Мельникова. Фото: Иван МАКЕЕВ

-Обратите на корсетное платье жены Мота Маши Мельниковой. В этом году корсеты особенно актуальны. Причем, они хороши не только в вечерних образах, но и в повседневных. Легко можно надеть корсет под джинсы, накинуть сверху пиджак и все, вы в тренде,-советует стилист Ирина Ковалевич.

Стилист Ирина Ковалевич. Фото: Личный архив

КОГО НАГРАДИЛИ?

«Концертная/театральная площадка года» – «Дубай Опера»

«Открытие года» – Дарья Горожанко (Большой театр Беларуси)

«Лучший классический мужской вокал» – Сергей Скороходов, солист Мариинского театра

«Лучший классический женский вокал» – Хибла Герзмава

«Оркестр года» – Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского.

«Балет года» – «Танцемания» (Большой театр)

«Опера года» – «Борис Годунов»

«Мировая звезда» – Светлана Захарова

«Дирижер года» – маэстро Владимир Федосеев

«Композитор года» – Софья Губайдуллина

Номинация «Исполнитель года из страны-партнера»:

Венгрия – Антал Залай (скрипка)

Казахстан – Азамат Желтыргузов (баритон)

Сербия – Катарина Мрвич (скрипка)

Венесуэла – Мигель Санчез, тромбон

Сирия – Миссак Багбудариан (дирижер)

Аргентина – Вероника Канхеми (сопрано)

Также особой награды от оргкомитета Премии удостоился Заслуженный артист ДНР – солист «Донбасс Оперы» Владислав Лысак.