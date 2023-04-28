На родине Сергея Шойгу откроется крупнейший буддийский монастырь

Фото: Администрация Республики Тыва

Торжественная церемония открытия крупнейшего в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг» пройдет 28 апреля в столице Республики Тыва Кызыле. В церемонии примут участие представители Государственной думы, регионов России, иностранные делегации, буддийские священнослужители и члены российских общественных организаций.

Фото: Администрация Республики Тыва

Строительство храмового комплекса началось еще в 1992 году: тогда место в «Южном» микрорайоне города освятил Далай-Лама XIV. Он же дал название будущему буддийскому центру: «Тубтен Шедруб Линг» в переводе с тибетского звучит как «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни».

Фото: Администрация Республики Тыва

Возведение храма в Кызыле велось по инициативе и под эгидой культурного Фонда имени Кужугета Шойгу. Со временем было принято решение, что это будет не только храм, но и монастырь. Он станет местом религиозного притяжения и развития буддизма во всем центрально-азиатском регионе.

Фото: Администрация Республики Тыва

Проект храмового комплекса был разработан специально для Тувы с учетом сейсмической ситуации в регионе. Внутренняя отделка храма выполнена под руководством российского скульптора, заслуженного художника РФ Даши Намдакова.

Монастырь состоит из 12 этажей. 56 метров в высоту - с колоннами и подиумом под 10-метровую статую Будды. Внешние стены храма возведены под уклоном, а толщина стен составляет 170 сантиметров. Общая площадь храмового комплекса занимает 9,3 гектара.