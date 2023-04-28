Валентина Матвиенко: Когда семьям участников СВО «торжественно дарят» шампуни и полотенца — это вызывает лишь возмущение

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

28 апреля 2023 года — заключительный день Совета Законодателей. Это главное в России парламентское мероприятие: в Таврический дворец съезжаются депутаты Думы, сенаторы, а также члены региональных «ЗакСов» (законодательных собраний).

Почему в Таврическом? Потому что в конце апреля 1906 года здесь собрался первый русской парламент — тогдашняя Государственная Дума.

Тот орган, переполненный революционерами и региональными этнонационалистами (наподобие «Польского коло» — Варшава тогда входила в состав Российской империи), запомнился склоками и лютым популизмом. Но всё как-то утряслось — уже следующая Дума, при премьере Столыпине, успешно взаимодействовала с государством, что и вылилось в мощнейший экономический рост.

Сейчас — то же самое: законодательная власть — не соперник исполнительной, а соратник. Хотя и готовый вносить предложения и задавать серьёзные вопросы:

— От конфликтов, эпатажей, склок мы перешли к конструктивному взаимодействию, — подчеркнул, открывая Совет, Председатель Государственной Думы — Вячеслав Володин.

Тема №1 всех рабочих групп, конечно же, стала социальная защита участников спецоперации и членов их семей.

— Гордимся тем, что наше Законодательное собрание города Севастополя одним из первых утвердило меры поддержки участников СВО, — сообщил KP.RU председатель оного — Владимир Немцев.

А Председатель Совета Федерации — Валентина Матвиенко, выступая на общем заседании, потребовала от чиновников в столь деликатном вопросе отказаться от формализма:

— Когда членам семьи участников СВО дарят полотенца и шампуни и отчитываются на камеру, выкладывая это в соцсети, — ничего, кроме возмущения, это не вызывают, — разнесла бюрократов Валентина Ивановна. И лично обратилась к чиновникам: — Не слушайте доклады, проедьтесь лично по госпиталям — там, бывает, документы раненых по пять раз из-за неправильной запятой заворачивают. Наладьте координацию!

В свою очередь, указал на недостатки и Вячеслав Володин, потребовав обеспечить для участников СВО льготы для поступления в вузы:

— Если ты волонтёр, тебе добавляют баллы при поступлении в вуз. А если ты участник СВО, то нет. Коллеги, стыдно! Возьмите и создайте все условия для ребят, которые служили в армии. Тот, кто пошёл защищать Родину, должен знать: Родина — за ним! — сказал Вячеслав Викторович.

Думаю, после такого внимания с самого верха — чиновники на местах и координацию усилят, и работу активизируют. Ведь за этим и существует законодательная власть: представлять интересы избирателей, доносить их голос.