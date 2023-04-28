США организовали странную травлю Карла III: вот в чем обвинили монарха

В авторитетном издании появился «компромат» на свежеиспеченного монарха Фото: REUTERS

Уже совсем скоро, 6 мая ожидается коронация нового британского монарха. В последний раз пышная церемония проводилась 70 лет назад, когда на трон восходила мать нынешнего короля — Елизавета II. Но с тех пор многое изменилось. Консерватизм «старой доброй Англии» сохранился разве что в раздельных кранах над раковинами. По официальной статистике, в сегодняшнем Лондоне 20% жителей — азиаты, и 13% — африканцы (в основном выходцы из бывших британских колоний). Да и идеология в королевстве, как и на всём Западе, уже давно другая: либеральная демократия.

Её главная идея проста. Хороша любая раса и любой гендер — кроме коренных жителей Британии (или любой другой западной страны) в лице белых мужиков нормальной ориентации. Которым, с точки зрения либералов, только и остаётся, что каяться за свои «белые привилегии». Не ищите тут логику, лондонская медиа-машина заклеймит «главным злодеем» кого угодно.

Но ней рой другому яму. Сейчас внезапно выяснилось, что главный британский расист — это… тот самый сын недавно скончавшейся Елизаветы, 74-летний продолжатель династии — Карл.

41 ТЫСЯЧА РАБОВ

Застрельщик погромной кампании — влиятельное издание «Гардиан». «Британские короли и королевы поддерживали рабство и богатели на нём», — заголовок типичной статьи в этой лондонской газете за предкоронационный месяц.

Сам текст — на уровне школьного реферата, скопированного из Википедии: пара фраз про каждого из предыдущих монархов, начиная с шекспировских времён. Например: «В 1636 году тогдашний король Карл I стоял у истоков «Первого общества чёрных рабов», завозившего бесплатных рабочих для плантаций на британскую колонию — карибский остров Барбадос».

Помимо имени, у того Карла с нынешним Карлом III нет ничего общего, они даже принадлежат к разным династиям, да и вообще, уж четыреста лет прошло — но кому интересна правда.

Чем ближе к нынешнему веку — тем жарче. «Георг II, правивший в 1727-60, владел акциями «Компании Южных морей», которая за треть века перевезла из Африки на Карибы 41923 раба». Оцените цифру; написали бы просто «40 тысяч» — выглядело бы не так убедительно.

Далее. До восшествия на престол — Карл III с женой Камиллой по традиции живут во дворце под названием Кларенс-Хаус. Построен он в XIX веке для тогдашнего наследника престола, затем ставшего монархом Вильгельмом IV. При нём рабство (в 1833 году) отменили — но газета сосредотачивается на другом: «король Вилли» дружил с плантаторами-рабовладельцами и «одобрял эксплуатацию человека человеком»…

Нет, мы не защищаем кровопийц и колониалистов, но наезд на Карла сделан так примитивно, что даже антироссийские агитки западных СМИ поизящнее будут.

ДЕЛИШКИ В ПОМЕСТЬЕ

А вот кричащий заголовок другой статьи: «Королевская семья сомнительными методами заработала миллиард фунтов на своих поместьях». По сути всё верно: чуть ли не со средневековья монарх и члены его семьи имеют наделы — участки земли с дворцами-замками в элитных местах Альбиона.

Распоряжаться оными венценосные владельцы могут как угодно: сдавать в аренду, вести сельское хозяйство, продавать урожаи. Буквально, Карл руководит одной из крупнейших фирм-производителей органических продуктов на Островах; хотя, по собственным утверждениям, и тратит половину барышей на богоугодные дела. Проверить это сложно — сеть королевских благотворительных фондов насчитывает десятки юридических лиц, устанешь листать отчётность.

Хотя, если вчитаться в статью, то выяснится, что астрономическая сумма прибылей — это лишь некая «калькуляция доходов за 70 лет с учётом инфляции». То есть, вероятнее всего, цифра взята с потолка и подтянута до миллиарда — любой журналист вам скажет, что в хороший заголовок нужно вынести «факт-бомбу» — а дальше всё равно никто не посмотрит.

Но не останавливаемся! Когда Карл ещё был наследным принцем, немалая часть прибыли с поместий шла на роскошную жизнь — «секретарей, камердинеров, садовников, поваров, конюхов и фермерских рабочих», сообщает газета.

Интересно, что о по-настоящему сомнительных делах короля, наподобие миллионных пожертвований от арабских шейхов в его благотворительный фонды, газеты нынче не вспоминают. Ещё бы, ближневосточные фирмы — важные рекламодатели на рынке медиа, на дворе экономический кризис, а деньги очень нужны. К тому же эти арабские магнаты — друзья американцев…

Вы спросите — но при чём тут США?

ВАШИНГТОНСКИЕ УШИ

Так кто же стоит за молодецкой медиа-атакой на старичка-принца? Газета Guardian — часть холдинга Guardian Media Group, который, в свою очередь, принадлежит фонду под названием Scott Trust Limited. Смотрим совет директоров оного. И сразу открытия.

Раз — Вивиана Шиллер, бывший президент американского общественного радио (NPR), экс-заместитель редактора NBC News (опять-таки — США).

Два — Давид Олусога, наполовину нигериец; перебравшись в Англию, сделался историком-разоблачителем «преступлений времён колониализма»; одна из его работ носит говорящее название: «Забытые рабовладельцы Британии». Прямо-таки дословное совпадение с тезисами погромной кампании Guardian против Карла… и столь же погромного движения BLM («чёрные жизни важны») из США. Чьим ярым сторонником, кстати, является Олусога.

И три: последний глава фонда Scott Trust — Алекс Грэхэм, шотландец по национальности, чья «любовь» к англичанам известна.

Впрочем, и Карл — сильный игрок, десятилетиями мечтавший о троне и не желающий расставаться с короной. Так что это явно не последний этап «компроматных войн» в духе наших лихих девяностых, и чем Белому дому ответит Букингемский дворец — узнаем очень скоро.