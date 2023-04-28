Елена Блиновская оказалась в одной компании с Софи Лорен и Монсеррат Кабалье

Второй день СМИ пишут об аресте «королевы марафонов», блогера Елены Блиновской. Фото: Иван МАКЕЕВ

Второй день СМИ пишут об аресте «королевы марафонов», блогера Елены Блиновской. Она была задержана 27 апреля при побеге через российско-белорусскую границу. Зачем бежала из страны? Пыталась спрятаться от российских налоговиков, которым задолжала 918 миллионов рублей. На допросе она полностью признала свою вину и раскаялась. Ей предъявили обвинений в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Да, такое бывает – и не только с российскими знаменитостями. На Западе уклонение от налогов - серьезное преступление. И карается вне зависимости от заслуг, славы и признания.

Звезда итальянского кино Софи Лорен в свое время отсидела (правда недолго) в римской тюрьме за неуплату налогов. Это было еще в начале 70-х. У налоговиков возникли к актрисе вопросы по поводу утаивания части прибыли от съемок в кино. Ее мужа, великого продюсера Карло Понти, обвинили в отмывании денег и незаконном выводе их за границу. Первое дело против Софи Лорен и Карло Понти возбудили в 1974-м. От правосудия Понти скрывался в Париже. Софи тоже запретили въезд в Италию под страхом ареста. В 1982 году, решив, что преследования закончились, она легкомысленно прилетела на родину и её немедленно арестовали, отправили в тюрьму, где она провела 18 дней в обществе местных проституток. 40 лет (!) шла тяжба Софи Лорен с итальянскими налоговиками. В 2013 году кассационный суд Италии снял с неё обвинения в неуплате налогов. Но осадочек остался.

Другую мировую знаменитость оперную певицу Монсеррат Кабалье суд в Испании приговорил к шести месяцам тюрьмы (условно) и штрафу в 254 тысячи евро за неуплату налогов в казну государства. На тот момент оперной диве было 82 года. По документам она значилась жительницей Андорры. Но жила в Барселоне, а «проживание» в Андорре использовала для сокрытия своих доходов от налогообложения. Дело дошло до суда. Певица признала свою вину. И вернула в казну 508 тысяч евро.

Проще назвать тех звезд мирового футбола, кого ни разу не обвиняли в налоговых нарушениях. Победителя последнего Чемпионата мира аргентинца Лионеля Месси несколько раз обвиняли в уходе от налогов с многомиллионных доходов.

Испанские власти утверждали, что отец Месси использовал ряд фиктивных компаний, чтобы не платить налоги с дохода от роялти и лицензионных соглашений своего сына. Мол, доходы от контрактов с компаниями вроде Pepsi-Cola, Procter & Gamble и Adidas выводились в офшоры через запутанную систему юридических лиц так, чтобы Месси и его отец могли избежать подоходного налога в Испании (Лео подписал контракт с «Барселоной» в 2001 году). Месси отрицал свою вину на протяжении всего разбирательства. Но предпринял меры для того, чтобы погасить налоговую задолженность, сделав «коррекционный платеж» в размере €5 млн ($6,57 млн). На суде Месси сообщил, что не принимал активного участия в управлении своими финансами: «Я доверял отцу и юристам». Суд ему не поверил, и в 2016 году Месси и его отец Хорхе Месси были признаны виновными в налоговом мошенничестве и приговорены к 21 месяцу тюремного заключения. Правда в Испании правонарушителей, получивших срок менее двух лет, в тюрьму не сажают (так было и с Кабалье).

В Испании был признан виновным в уклонении от уплаты налогов бразильский футболист Неймар. Он не декларировал свои доходы. Вначале Неймар и его отец отрицали вину и заявляли, что все возможные налоговые последствия должны быть рассмотрены в Бразилии. Но в 2015 году бразильский судья Карлос Мута признал Неймара виновным в «сокрытии зарубежных источников дохода» и вынес приговор: активы Неймара на сумму 188,8 млн реалов ($47,75 млн) были заморожены. И хотя эти обвинения потом были сняты, Неймару пришлось уплатить штраф в 3,8 млн бразильских реалов ($1,18 млн).

Популярный в России голландский тренер Гус Хиддинк в свое время получил полгода условного срока из-за неуплаты налогов за время работы с командой Южной Кореи. По возвращении домой, по мнению голландских налоговиков, тренер не выплатил родному государству приличную сумму. В феврале 2007 года суд приговорил Хиддинка к штрафу в 45 тысяч евро и сроку в 6 месяцев тюрьмы условно.

Серьезные проблемы с налогами были у американской актрисы Линдси Лохан. У нее скопилась задолженность в сотни тысяч долларов. Налоговая служба конфисковала ее счета в банке.

В 2012-м американский актер Николас Кейдж задолжал налоговикам более 13 миллионов. Половину суммы он выплатил, продав недвижность в Калифорнии, Лас-Вегасе, в Новом Орлеане, несколько яхт и даже череп динозавра.

Трагическая история, связанная с нарушением налогового законодательства, произошла со звездой 40-х Джуди Гарленд. Она проснулась знаменитой в 16 лет, когда сыграла главную роль в фильме «Волшебник страны Оз». Но потом юная звезда покатилась по наклонной – наркотики, алкоголь, несколько попыток самоубийства… Со временем скопилась задолженность перед налоговиками в четыре миллиона долларов. Поскольку таких денег у нее не было, арестовали ее имущество, забрали дом. Джуди Гарленд вынуждена была переехать в дешевые мотели, где и скончалась в 47 лет от передозировки.

Особой «рассеянностью» в плане уплаты налогов страдают и российские звезды. В основном ни «забывают» оплатить транспортный налог и налог на недвижимость, землю.

К примеру, полтора года назад «лидером» по размеру неуплаченных налогов был Филипп Киркоров — его долг перед государством составил более 1 млн рублей. В список крупных должников попали: певица МакSим, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова - Никита Пресняков.

Народный артист России Олег Меньшиков, было дело, задолжал государству почти 140 000 рублей. Музыкант Александр Градский, которого не стало 28 ноября 2021 года, оставил после себя непогашенные долги. Он задолжал государству больше 523 000 рублей.

Но Елена Блиновская со своим миллиардом, без сомнения, переплюнула их всех вместе взятых.