Основные тренды 2023 года: носки с босоножками, химзавивка и брови-ниточки – учимся модничать с Долиной, Агузаровой, Аллегровой и Королевой

Ларисе Долиной сожгли волосы химзавивкой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мода циклична и часто в гардеробы модниц возвращаются наряды мам или бабушек. Модный сезон 2023 и 2024 отличается признанием сразу нескольких тенденций 80-х и 90-х годов прошлого века и нулевых. Рассказываем и показываем тренды сезона на примерах образов наших артистов тех лет.

Брови ниточки и космическая мода

Татьяна Буланова и ее космический образ. Плюс брови-ниточки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Татьяна Буланова демонстрирует тренд на «космическую одежду». Сейчас актуальны куртки, комбинезоны, пиджаки, брюки с металлизированными элементами. У певицы 20 лет назад была курточка и брюки с такими вставками. Татьяна одновременно может сыграть и космического туриста, и героиню «Гостьи из будущего», а точнее современной экранизации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» (увидим кино в декабре). Очень модный комплект. Актуальны и брови Татьяны. И идеально подходят к образу. Теперь можно носить на лице две крайности: или такие ниточки, или широкие и густые брови. Культовый бьюти-тренд 90-х годов брови-ниточки помогают визуально увеличить глаза и сделать взгляд более открытым. Однако, если глаза и так большие, то можно выглядеть неестественно. Перед тем как выщипывать «ниточки» лучше примерить новую толщину бровей с помощью фоторедактора.

Химическая завивка и вязаный свитер с подплечниками

Лариса Долина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лариса Долина и бьюти-тренды 1988 года: синие тени, стрелки, фиолетовые губы, химия и начес. Что актуально сегодня? Весной 2023 года модницы по всему миру делают химические завивки: сейчас используют щадящие растворы для создания долговременных укладок, потому волосы остаются мягкими и «живыми», а кудри естественными. У Ларисы Александровны раствор для химзавивки сжег волосы, а начес усугубил ситуацию. Начесы теперь делают для создания креативных или рок-образов: например, с кожаной одеждой. Синие тени – очень модно. Как и монохромный объемный свитер. Вязка может быть и машинная, и ручная. Не забудьте купить подплечники – тренд на большие плечи. Подплечники носим в 2023 году и с пиджаками, и со свитером. Наряды с пышными плечами и узкой талией в 80-е шили певицы на разных континентах: и Лариса Долина, и Мадонна.

Джинсы с низкой посадкой и косуха

Татьяна Овсиенко и ее ультрамодный образ: косуха, бра и джинсы с низкой посадкой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Татьяна Овсиенко 20 лет назад носила ультрамодные вещи из будущего. Косуха из золотистой кожи и джинсы с низкой посадкой (декорированные мини-юбкой), широкий ремень, туфли и бра с анималистичным принтом – в таком виде можно сразу на какую-нибудь неделю моды 2023. Актуально все! Один нюанс – на Татьяне куртка и ремень из натуральной кожи. Теперь научились делать такой же мягкой и красивой искусственную кожу – или как модно говорить эко-кожу.

Все оттенки бархата

Бархатная Лера Кудрявцева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лера Кудрявцева в начале нулевых отхватила отличный пиджак. Что актуально сейчас? Бархат – главный материал года. Все оттенки именно таких цветов (от насыщенного красного до нежно-розового) – актуальные в 2023 году. Рваные джинсы – тоже хорошо.

Носки с босоножками

Носки с босоножками Агузарова носила еще в начале нулевых. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жанна Агузарова в начале нулевых щеголяет в классной юбке – макси с глубоким вырезом. И замахнулась на самый опасный тренд 2023 года – носки с босоножками или шлепками. Важный момент: «следки» носками не считаются и надеваются только под закрытую обувь. Теперь текстура колготок или носков с босоножками может быть любая: от гипюра до теплых и даже шерстяных. Выбирая капроновые носки или колготки бежевого цвета - не покупайте варианты с лайкрой: она «удешевит» образ. Когда есть задача визуально добавить несколько сантиметров роста, то можно подобрать носки или колготки в тон к босоножкам – вертикаль визуально вас немного вытянет. Цвет и узоры могут быть любыми.

Кругом один деним

Игорь Николаев и Наташа Королева — люди в дениме. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Игорь Николаев и Наташа Королева – короли денима. Джинсовые образы – самый простой способ выглядеть стильно. Деним с хлопковым верхом – можно носить везде: и на деловые встречи, и в офис, и на прогулку, и в ресторан. Теперь актуальны комбинезоны, брюки (клеш, пирамиды), рубашки и платья из денима.

Плащи из прошлого

Ирина Аллегрова и ее модный образ из 90-х. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Аллегрова в 90-е в классической ветровке. Теперь такие куртки и плащи отвечают за классику весенне-осеннего гардероба. Актуальны самые благородные оттенки: бежевый, молочный, персиковый, жемчужный, сине-серый. Плащи и легкие курточки с отложным воротом, поясом, ремнями на рукавах - можно доставать из родительских гардеробов. Это классика жанра для создания элегантного образа.