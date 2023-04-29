Российские школьники получили «Билет в будущее»

Учащиеся познакомятся здесь с профессиями, которые обеспечивают наш технологический суверенитет. С помощью интерактивных квестов, симуляторов и мультимедийных технологий посетители экспозиции смогут открыть для себя свыше четырех сотен профессий в таких областях как промышленная индустрия, медицина, сельское хозяйство, а также познакомиться с системой профессионального образования и понять, как функционирует современный рынок труда.

Выставка «Лаборатория будущего» включает 9 профессиональных сред. Среди них – аграрная, с пищевой отраслью, селекцией и генетикой; комфортная среда – с энергетикой, транспортом и архитектурой; здоровая среда – с медициной, экологий и биоинженерией.

В целом выставка дает школьникам целостное представление об устройстве современного рынка труда, суммарно охватывая более 90% профессий нашей страны.

Важное направление экспозиции – достижение нашей страной технологического суверенитета. Эффективное импортозамещение может быть достигнуто Россией за счет разработок, которые обеспечивают технологический паритет с ведущими державами мира и укрепят наш военный, промышленный, научно-технический потенциал. На выставке рассказывается о многих профессиях, которые особенно важны в импортозамещении. Например, инженер-испытатель, авиаконструктор, физик-аэродинамик, инженер-конструктор автомобилей, биофармаколог, оператор медицинских роботов, агроэколог, специалист по кибер-безопасности, инженер-генетик, сити-фермер и др.

Профессиональные навыки и таланты школьников, которые способствуют высокой профессиональной мотивации выявляются на выставке посредством игровых и интерактивных методик. Такое тестированние поможет в выстраивании будущей карьерной модели конкретного школьника.

Отдельный раздел выставки посвящён важному умению практически всех профессий – командной работе. Участники рассаживаются на велотренажеры и пытаются крутить педали с заданной интенсивностью. Интенсивность постоянно меняется – её задает контент на экране. В результате, каждый участник влияет на мелодию в велооркестре.

Будущие абитуриенты также смогут познакомиться на выставке и с профессиями будущего. Теми, которые уже совсем скоро, по всей видимости, дополнят или заменят уже существующие. Например, водителей грузовиков заменят операторы беспилотного транспорта. А человек будет разрабатывать, контролировать и обслуживать этот вид транспорта. Кстати, в военной сфере профессия оператора дронов уже - реальность.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Иван Есин, член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов, руководитель федерального проекта «Билет в будущее»:

«В условиях импортозамещения в России важно подготовить необходимое количество кадров для построения технологической независимости страны. Для системы образования — это серьёзный вызов, который необходимо решать на ранних этапах профессиональной ориентации школьников. Перспективными направлениями ближайшего будущего становятся сельское хозяйство, разработка продуктов питания и пищевое производство, строительство, фармацевтика, радиоэлектроника, медицина, автомобиле- и авиастроение, многое другое. Проект «Билет в будущее» ставит свой задачей, в том числе, помочь школьникам с одной стороны распознать свои таланты и склонности, эмоциональные и интеллектуальные возможности, а с другой, помочь в выборе такого карьерного пути, который станет важнейшим компонентом в развитии как самого школьника, так и российской экономики».

Социальный – тоже бизнес

В рамках выставки школьники получат возможность принять участие в федеральной профессиональной пробе Социальное предпринимательство. Испытание поможет молодым людям понять, в чем заключается роль социального бизнеса в современном обществе, чем он отличается от благотворительности и от классического предпринимательства, и почему это направление так востребовано уже сейчас.

ВАЖНО

15 апреля Правительство России утвердило постановление «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации». Для этого определены приоритеты научно-технологического развития страны и меры, необходимые для его обеспечения, в том числе, и в подготовке кадров для инновационной экономики.

Проект «Билет в будущее» Министерства просвещения Российской Федерации реализуется в 89 регионах страны и г. Байкануре по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». С 2021 года федеральным оператором программы выступает Фонд Гуманитарных Проектов. В прошлом году участниками проекта стали более 1 350 000 школьников. Свыше 80% выпускников 2022 года успешно применили полученные рекомендации при поступлении.

КСТАТИ

На выставках «Лаборатория будущего» представлены видеоматериалы с региональным контентом. На них демонстрируются уникальные достижения конкретного региона. Помимо этого при посещении экспозиции можно познакомиться с местными ВУЗами, где можно получить профессиональные знания о той области, на которую нацелен конкретный выпускник.