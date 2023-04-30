Россия - страна контрастов: где на Первомай будет настоящее лето и где — «обвал холода»

Жители юго-восточных и ряда восточных регионов нашей страны в первый день мая могут рассчитывать на настоящее летнее тепло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начнем с хорошего. Жители юго-восточных и ряда восточных регионов нашей страны в первый день мая могут рассчитывать на настоящее летнее тепло, радует портал «Метеовести» центра погоды «Фобос». Кое-где температура достигнет показателей жаркого июля!

Теплее всего Первомай будет:

- в Оренбуржье, Самарской области и на востоке Саратовской области: до +25…+30 градусов днем;

- в Башкортостане, Татарстане, Ульяновской области, Удмуртии +23…+28°;

- в Кировской области и Марий Эл +20…+25°.

Это не абсолютный рекорд, поясняют синоптики «Фобоса». Однако - большая редкость. Такое тепло в начале мая бывает здесь не чаще одного раза в 50–70 лет. Лето продержится в Заволжье и Предуралье всю первую пятидневку мая. Поздравляем! И — завидуем. Так будут думать 1 мая жители Центральной России, где Праздник весны и труда окажется не по сезону холодным и дождливым, предупреждают метеорологи.

В ночь на 30 апреля Москву и Подмосковье накрыли заморозки. Температура опустилась до −2° в столичном регионе и в соседних областях, а на севере и востоке Центрального округа до −3°. «И это не последние заморозки в обозримом будущем – следующая холодная волна с ночными отрицательными температурами ожидается в регионе в ночь на 2 мая. И ещё одна придёт в ночь на 5 мая», - сообщает «Фобос».

На западе Европейской России в конце апреля - начале мая погода немного прохладнее, чем в среднем, отмечает Гидрометцентр России. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в первых числах мая ночью до -1°, днем температура будет колебаться от +8…13° до +11…16°.

КОНКРЕТНО

Какой будет 1 мая погода в Москве и Подмосковье

В ночь на Первомай ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура +6..+8°, сообщают синоптики.

В праздничный день сохранится переменная облачность, +6..+8°. Максимум воздух может прогреться до +10° в районе 12 часов дня. Ожидаются кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

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