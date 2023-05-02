Анекдоты: Правильно не «водка», а «этиловый фреш»!

Женщина, примеряя в супермаркете норковую шубу, говорит продавцу:

- Если шубка почему-то не понравится моему мужу, могу ли я надеяться, что вы скажете ему, что не принимаете купленное обратно?

* * *

Кирпич, положенный на дверцу холодильника, избавит ваших домашних от переедания и приятно разнообразит ночное безмолвие.

* * *

- Скажите, вы курите?

- Нет, доктор.

- Жаль, а то бы я вам посоветовал бросить и вам бы полегчало.

* * *

Как известно, многих людей хоронят в строгих костюмах. Поэтому если зомби-апокалипсис все-таки случится, то это будет серьезное мероприятие.

* * *

Жена чистит на кухне уже пятидесятую рыбу, говорит мужу-рыбаку:

- Милый, я тебя очень прошу: пей на рыбалке водку!

* * *

Интересный факт: многие девочки хотят не замуж, а просто сыграть свадьбу.

* * *

Заходят лиса Алиса и кот Базилио в каморку к Буратино и говорят:

- Не бойся, мы ненадолго! Нам только один вопрос выяснить: сколько тебе лет?

Буратино смотрит на них и спрашивает:

- А зачем пилу принесли?

* * *

С 30 и до 40 лет женщина опаснее всего. Потому что уже умная и еще красивая.

* * *

В отделе кадров:

- Я смотрю, у вас два диплома?

- Да, купила по акции.

* * *

Калории - это такие мелкие пакостники, которые приходят ночью и ушивают твою одежду!

* * *

В рейтинге лучших анекдотов среди российских олигархов первое место занял анекдот: «Ребята, а давайте с народом поделимся!»

* * *

Работая телеведущим на нынешних ток-шоу, можно сойти с ума в прямом эфире, и никто этого даже не заметит.

* * *

На автобусной остановке старушка с узлом вещей у ног держит в руках мобильник и неуклюже тыкает дрожащими пальцами в кнопки. Мимо идет молодой человек.

- Внучок, помоги написать эсэмэску.

- Ну давай, бабуля. Что писать-то?

- Пиши: «Подлец. Не ищи меня. Я у мамы».

* * *

Сидячий образ жизни вреден для здоровья, поэтому я выбрал лежачий.

* * *

- Слышал, твоя жена машину разбила?

- Да.

- Сама-то хоть жива?

- Пока да, спряталась, зараза, где-то...

* * *

Из Франции был выслан российский логопед, тайно отучавший местных детей картавить.

* * *

- А это строгая диета?

- Строгая. Я уже на пятый день ртом мух на лету ловила!

* * *

Британские ученые случайно установили, что для того, чтобы заложить за воротник, сам воротник вообще не нужен. Такой вот парадокс!

* * *

Вахтер - опоздавшему на оперу:

- Проходите в ложу, только тихо.

- А что, все уже спят?