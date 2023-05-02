Анекдоты: Правильно не «водка», а «этиловый фреш»!

Женщина, примеряя в супермаркете норковую шубу, говорит продавцу:
- Если шубка почему-то не понравится моему мужу, могу ли я надеяться, что вы скажете ему, что не принимаете купленное обратно?
* * *
Кирпич, положенный на дверцу холодильника, избавит ваших домашних от переедания и приятно разнообразит ночное безмолвие.
* * *
- Скажите, вы курите?
- Нет, доктор.
- Жаль, а то бы я вам посоветовал бросить и вам бы полегчало.
* * *
Как известно, многих людей хоронят в строгих костюмах. Поэтому если зомби-апокалипсис все-таки случится, то это будет серьезное мероприятие.
* * *
Жена чистит на кухне уже пятидесятую рыбу, говорит мужу-рыбаку:
- Милый, я тебя очень прошу: пей на рыбалке водку!
* * *
Интересный факт: многие девочки хотят не замуж, а просто сыграть свадьбу.
* * *
Заходят лиса Алиса и кот Базилио в каморку к Буратино и говорят:
- Не бойся, мы ненадолго! Нам только один вопрос выяснить: сколько тебе лет?
Буратино смотрит на них и спрашивает:
- А зачем пилу принесли?
* * *
С 30 и до 40 лет женщина опаснее всего. Потому что уже умная и еще красивая.
* * *
В отделе кадров:
- Я смотрю, у вас два диплома?
- Да, купила по акции.
* * *
Калории - это такие мелкие пакостники, которые приходят ночью и ушивают твою одежду!
* * *
В рейтинге лучших анекдотов среди российских олигархов первое место занял анекдот: «Ребята, а давайте с народом поделимся!»
* * *
Работая телеведущим на нынешних ток-шоу, можно сойти с ума в прямом эфире, и никто этого даже не заметит.
* * *
На автобусной остановке старушка с узлом вещей у ног держит в руках мобильник и неуклюже тыкает дрожащими пальцами в кнопки. Мимо идет молодой человек.
- Внучок, помоги написать эсэмэску.
- Ну давай, бабуля. Что писать-то?
- Пиши: «Подлец. Не ищи меня. Я у мамы».
* * *
Сидячий образ жизни вреден для здоровья, поэтому я выбрал лежачий.
* * *
- Слышал, твоя жена машину разбила?
- Да.
- Сама-то хоть жива?
- Пока да, спряталась, зараза, где-то...
* * *
Из Франции был выслан российский логопед, тайно отучавший местных детей картавить.
* * *
- А это строгая диета?
- Строгая. Я уже на пятый день ртом мух на лету ловила!
* * *
Британские ученые случайно установили, что для того, чтобы заложить за воротник, сам воротник вообще не нужен. Такой вот парадокс!
* * *
Вахтер - опоздавшему на оперу:
- Проходите в ложу, только тихо.
- А что, все уже спят?