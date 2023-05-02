Терпеть нельзя учиться, или что мешает школьникам сдавать контрольные и экзамены? Советы психолога

Обычный стресс не наносит вред, проблемы возникают тогда, когда появляется дистресс. В школе дети могут быть подвержены дистрессу чаще, поэтому родителям очень важно с самого юного возраста формировать у ребенка навыки саморегуляции для преодоления сильных эмоций и волнения.

Необходимо учить детей мысли, что контрольная или оценка в дневнике — не жизненно определяющие события, а всего лишь проверка и оценка знаний в определенный период времени.

В рамках программы Domestos «Терпеть нельзя учиться» о школьном стрессе рассказывает Евгения Чмутова, клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой и диалектической поведенческой психотерапии, соучредитель Центра психологической помощи детям и подросткам «МНС-Дети», председатель президиума Российской Ассоциации специалистов диалектической бихевиоральной терапии (АДБТ).

Во время контрольных или экзаменов важно уметь преодолеть тревогу и сосредоточиться на задании. Стресс снижает способность концентрировать внимание. Это связано с работой мозга: когда мы испытываем сильные эмоции, они полностью или частично перекрывают работу корковых структур — префронтальной коры. А думаем мы (решаем задачи по математике, пишем диктант) именно при помощи этого отдела головного мозга. Поэтому очень важно, чтобы ребенок научился справляться с сильными эмоциями: снижать процессы возбуждения (тревоги, страха) и переключаться на процессы торможения или успокоения.

Звучит сложно, но на практике все гораздо проще. Насколько хорошо ребенок справляется со стрессом, зависит от того, как родители научили его понимать свои эмоции и регулировать их: проживать, снижать, переключать на другие переживания. К этому нельзя подготовиться за один вечер перед контрольной.

Ребенку необходимо объяснить, как справляться с разными эмоциями, что делать, когда грустно, страшно или когда он злится. Например, двухлетний малыш плачет из-за того, что в песочнице ему не дали лопатку. В этот момент вы можете подойти к нему и сказать: «Малыш, тебе не дали лопатку, и ты злишься, тебе это не понравилось... Ну что ж поделать, это лопатка другого малыша... Давай вместе покатаемся на качелях?»

Таким образом вы обучаете пониманию своих чувств, объясняете, с чем связаны эти переживания и что с ними можно сделать.

Если школьник интуитивно знает, как справиться со стрессом, то он автоматически применит эти знания на контрольной: попьет водички, сделает вдох-выдох, посмотрит в окно пару минут.

Как родитель вы можете поддержать его, если видите, что ребенок переживает. Перед контрольной не стоит говорить, что решается судьба всей его жизни. Да и не нужно переносить свои тревоги и амбиции на детей.

Лучше обсудите, как он обычно справляется со стрессом и волнением. Если ребенок говорит, что не справляется, то можно поделиться рекомендациями, которые помогут сосредоточиться на моменте «здесь и сейчас». Например:

Дыхательные практики

Когда мы засыпаем, у нас включается система успокоения. Тот же самый процесс запускается, если делать медленный-медленный выдох.

Упражнение 5-4-3-2-1

Также мы успокаиваемся, когда переносим свое внимание на органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Есть универсальное упражнение 5-4-3-2-1: найди вокруг пять объектов любого цвета; послушай четыре звука; потрогай три объекта; ощути два запаха и попробуй один вкус. Эта техника успокаивает и заставляет мозг выйти из режима тревоги и опасности, чтобы вернуться к решению насущных задач.

Двух техник будет достаточно. Главное, каждую из них тренировать вместе с ребенком. Потому что если упражнения не будут усвоены, то он забудет ими воспользоваться на контрольной.

Физиологические потребности как дополнительный фактор стресса

При стрессе наш организм работает точно так же, как и у антилопы, когда на нее бежит гепард. При этом если у антилопы реальная угроза, то у нас — воображаемая, однако наши физиологические реакции одинаковы. Если на антилопу нападает хищник, ей нужно быстро убегать — для этого необходимо активировать всю энергию в мышцах, а значит, и остановить процесс пищеварения. Останавливается он двумя способами: либо тошнотой, либо послаблением стула. Получается, невозможно решать задачи или писать диктант, пока не удовлетворены основные физиологические потребности.

Удовлетворению физиологических потребностей может мешать санитарно-гигиеническое состояние санузлов в школах и их оснащение. Так, по данным федерального исследования, проведенного брендом Domestos в 2019 году, выяснилось, что почти треть опрошенных родителей (28%) не знают о состоянии туалетов в школе. При этом чуть менее половины опрошенных (44%) считают, что их ребёнок пользуется туалетом в школе лишь в случае крайней необходимости, а в основном старается терпеть до дома, а более 30% респондентов полагают, что санитарное состояние туалетов влияет только на здоровье, но не на успеваемость.

Первое знакомство с общественным туалетом у большинства детей случается еще в детском саду. Однако настоящий процесс адаптации начинается тогда, когда ребенок приходит в школу. И хотя у него уже есть достаточно четкое представление, что санузлы в общественных местах, могут значительно отличаться от домашних, не у всех получается принять новые условия и быстро к ним адаптироваться. И тут очень важна поддержка со стороны взрослых, так как у ребенка могут быть разные страхи, например, общий вид санузла или боязнь микробов. Родители могут помочь преодолеть эти страхи объясняя своему ребёнку «правила пользования санузлом в общественных местах», в т.ч. в школе. Кроме того, вы можете вместе заполнить и подать заявку на ремонт туалета в вашей школе в рамках проекта «Терпеть нельзя учиться».

Проект реализуется уже пятый год подряд, тем самым бренд продолжает выполнять свою социально значимую миссию — обеспечение чистоты в школах и создание комфортной среды, в которой ученики могут сосредоточиться на получении знаний.

Если методы самоуспокоения не работают

Тревога, как и любая эмоция, не берется из ниоткуда — это психофизиологическая реакция. Чтобы возникла тревога, должны быть мысли: «Это ужас, я не справлюсь, я получу “двойку”, я буду самым плохим на свете, меня убьют дома или будут ругать» — но к реальности подобные мысли не имеют отношения, это всего лишь когнитивная обработка, и в силах человека ее прервать.

Если вы знаете, что ваш ребенок будет переживать из-за контрольной, а после нее думать, какие ошибки он сделал — то есть будет находиться внутри тревожных мыслей, то вы можете вместе прогуляться после школы, чтобы ребенок отвлекся и выплеснул свои эмоции в физическую активность.

Когда школьник понимает, что плохо написал диктант, расстроен и хочет поплакать, важно, чтобы он пережил эти эмоции, а вам необходимо побыть в контакте с его чувствами, не нужно сразу утешать или говорить: «Это ерунда, перепишешь, все будет хорошо». Но, например, можно сказать: «Грустно, что в этот раз у тебя не получилось», — дав ему возможность высказать все, что чувствует. А после того, как он немного успокоится, можно предложить варианты для урегулирования вопроса. Так вы поможете ребенку справиться с негативными эмоциями и в целом развить навык решения проблем.