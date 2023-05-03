«Слишком беден для этого»: сын Джо Байдена отказался платить алименты стриптизерше на свою четырехлетнюю дочь

Хантер Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На внеочередном двухчасовом судебном слушании сын действующего президента США Хантер Байден заявил, что он слишком беден для выплаты алиментов своей четырехлетней дочери. Об этом сообщил американский политический портал The Washington Free Beacon со ссылкой на речь Байдена-младшего в суде.

Адвокат Хантера Абби Лауэлл, который является одним из самых высокооплачиваемых правозащитников, представляющих интересы известных политиков, отметил, что его клиент каждый месяц переводил 20 тысяч долларов (более полутора миллионов рублей) на содержание дочери от бывшей стриптизерши Лунден Робертс. Юрист добавил, что Байден-младший уже выплатил алименты на сумму 750 тысяч долларов – такая сумма была установлена соглашением, достигнутым сторонами в 2020 году.

Слушание было созвано после того, как Хантер попросил уменьшить его ежемесячные платежи. Он заявил, что стал бедным и «с него больше нечего взять», поэтому хочет опровергнуть недавние статьи в СМИ, в которых был назван отцом-бездельником.

Во время заседания суда Байден-младший поделился, что его единственным доходом является процент от продаж произведений искусства в нью-йоркской галерее, которые в последнее время резко снизились. Более того, он даже якобы спал на раскладушке в комнате отца в ходе его поездки в Ирландию в прошлом месяце.

В свою очередь, адвокаты Лунден заявили, что если Хантер смог позволить себе нанять Лауэлла, то его дела обстоят вовсе не так плохо, как он их преподносит. Суд обязал Байдена-младшего дать показания под присягой и ответить на дополнительные письменные вопросы о своих финансовых операциях. Посчитав ответы сторон неполными, судья перенес заседание на 12 мая.

Дочь Хантера и Лунден — Нэйви Джуан Робертс родилась в 2019 году. Изначально Хантер отрицал, что девочка от него, но назначенный судом ДНК-тест подтвердил его отцовство. Тем не менее семья Байденов по-прежнему не признает ребенка, а глава семейства Джо неоднократно заявлял, что у него лишь шесть внуков, исключая из списка четырехлетнюю девочку.

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