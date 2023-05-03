Врач о болезни, от которой умер Валентин Юдашкин: «Коварный бессимптомный убийца»

Валентин Юдашкин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Смерть знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина от рака почки не была внезапной, модельер боролся с недугом девять лет. Но все же, преждевременный уход из жизни всегда вызывает шок. И невысказанные вопросы, которые каждый примеряет на себя: а можно ли было заметить болезнь раньше? Каким-то образом защититься от нее? Мы собрали мнения экспертов.

Болезнь эта не самая распространенная. Рак почки находится на 10-м месте по частоте среди онкологических заболеваний, рассказал KP.RU врач-онкоуролог, старший научный сотрудник онкоурологического отделения НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Алексей Климов. Каждый год в стране выявляется около 8 000 новых случаев болезни и чаще всего ей страдают мужчины.

- Среди наших пациентов есть и люди молодые, но большей частью - из старшей возрастной группы. Пик заболеваемости приходится на возраст после 50-ти лет, — говорит Алексей Климов.

К основным факторам риска развития рака почки врач относит курение и гипертоническую болезнь.

Коварство рака почки в том, что опухоли размером от 2 до 5 см никак себя не проявляют, а значит, человек живет себе и не подозревает, что болезнь уже зреет внутри его организма. Поэтому такие опухоли бывают, что называется, «случайной находкой» во время УЗИ по какому-то другому поводу, во время диагностики сопутствующих заболеваний. Чтобы проверить подозрение, при такой находке дальше назначается КТ (компьютерная томограмма) или МРТ (магнитно-резонансная томограмма) органов брюшной полости с контрастом.

При больших опухолях, около 10 сантиметров, самый очевидный симптом, – это кровь в моче. Тут немедленно нужно обратиться к врачу урологу или онкологу. Насторожить должна и боль в спине и боку, в области поясницы справа или слева.

- Кровь в моче может иметь розовый, красный или коричневый цвет, а боль в спине или боку постоянная, она не проходит. Среди симптомов выделяют и потерю аппетита, резкую потерю веса, постоянную усталость, жар, ночную потливость, — говорит врач онколог – уролог Бредли Лейбович из крупнейшего научно – исследовательского центра Мейо Клиник.

Если рак еще не успел дать метастаз, на первом месте по выбору лечения стоит хирургия. Если это возможно, то удаляется только часть почки, а если опухоль слишком большая, то почку вырезают целиком. К счастью, у человека это парный орган, и даже с одной здоровой почкой можно сохранить достаточно хорошее качество жизни, оставаться активным.

Если рак почки распространился и приобрел метастазы, и с лечением, и с прогнозами становится сложнее. Метастазы могут доходить и до легких, и до головного мозга, как это было в случае с Валентином Юдашкиным.

- В таких случаях на первом этапе лечения применяется хирургия, а затем – системная терапия, — говорит врач Алексей Климов. - За последние 5 лет мы видим успех в лечении таких пациентов, прежде всего, за счет применения иммунной и иммуно таргетной терапии (блокирует рост злокачественных клеток, — прим. ред.). При правильном ведении пациента с учетом современных подходов даже на стадии метастазирования мы можем им подарить надежду.

Чтобы снизить риск развития рака почки нужно:

- отказаться от курения,

- поддерживать здоровый вес. От излишков нужно избавиться, снижая калорийность ежедневного рациона и повышая физическую активность,

- контролировать кровяное давление. При гипертонии необходимо его снижать. Каким образом, посоветует врач после обследования. Возможно, достаточно будет мер по изменению образа жизни. А, может быть, потребуется прием лекарств.