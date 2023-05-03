К берегам канадского острова Ньюфаундленд прибило айсберг оригинальной формы

на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет
Фото: Соцсети
Соцсети находятся под впечатлением от снимка, который в конце апреля сделал некий Ken Pretty у западной оконечности Ньюфаундленда – пользователи интенсивно его постят. На фото - айсберг, который принесло течением. Причудливую форму льдина обрела, конечно же, из-за ветра и волн. А не стараниями какого-нибудь скульптора-монументалиста. Естественное выветривание выглядит, хоть и непристойно в конкретном случае, но вполне вероятно.
Да сам фотограф клянется, что айсберг настоящий. Сфотографирован недалеко от берега с дрона.
Через несколько дней от айсберга отвалилась верхушка – он стал чуть короче. Но скабрезное сходство сохранил.
Интересно, что хотела сказать канадцам природа, посылая им столь недвусмысленный знак? На что намекнула?
Похоже, что айсберг все же настоящий
Фото: Соцсети
КСТАТИ
Есть, оказывается, фото айсберга, погубившего «Титаник»
В январе 1912 года небывало полноводные приливы буквально смыли айсберги отколовшиеся от ледников Гренландии и застрявшие на мелководье у острова Ньюфаундленд. Течение направило их прямо на «Титаник», следовавший в США. Спустя три месяца один из выплывших на свободу айсбергов и стал убийцей, пропоров борт лайнера.
Подробнее – в нашем материале.