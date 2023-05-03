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Наука3 мая 2023 13:45

К берегам канадского острова Ньюфаундленд прибило айсберг оригинальной формы

Канадцы в шоке от непристойного намека, который к ним приплыл
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет

на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет

Фото: Соцсети

Соцсети находятся под впечатлением от снимка, который в конце апреля сделал некий Ken Pretty у западной оконечности Ньюфаундленда – пользователи интенсивно его постят. На фото - айсберг, который принесло течением. Причудливую форму льдина обрела, конечно же, из-за ветра и волн. А не стараниями какого-нибудь скульптора-монументалиста. Естественное выветривание выглядит, хоть и непристойно в конкретном случае, но вполне вероятно.

Да сам фотограф клянется, что айсберг настоящий. Сфотографирован недалеко от берега с дрона.

Через несколько дней от айсберга отвалилась верхушка – он стал чуть короче. Но скабрезное сходство сохранил.

Интересно, что хотела сказать канадцам природа, посылая им столь недвусмысленный знак? На что намекнула?

Похоже, что айсберг все же настоящий

Похоже, что айсберг все же настоящий

Фото: Соцсети

КСТАТИ

Есть, оказывается, фото айсберга, погубившего «Титаник»

В январе 1912 года небывало полноводные приливы буквально смыли айсберги отколовшиеся от ледников Гренландии и застрявшие на мелководье у острова Ньюфаундленд. Течение направило их прямо на «Титаник», следовавший в США. Спустя три месяца один из выплывших на свободу айсбергов и стал убийцей, пропоров борт лайнера.

Подробнее – в нашем материале.

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