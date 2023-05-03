Эфирная премьера сериала «Операция «Неман» пройдет 7 мая на канале РЕН-ТВ

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Действие сериала происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.

Автором идеи сериала является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. В главных ролях снялись Александр Яценко (капитан Алёхин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Соломатин) и другие.

«Операция «Неман» — совместный проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда», Wink и компании Star Media Vision. Цифровая премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink 27 апреля 2023 года. Первый показ проекта прошел в марте этого года в рамках фестиваля Original+, где сериал получил награду за самую оригинальную коллаборацию и специальный приз «Российской газеты». Предпремьерный показ сериала прошел 27 апреля в кинотеатре «Поклонка».

Смотрите все 5 серий в эфире РЕН ТВ 7 мая в 19-00!

О сериале «Операция «Неман» (16+)

Год производства: 2023

Страна: Россия

Жанр: исторический; военная драма

Авторы сценария: Валентин Спиридонов, Роман Лебедев, Дарья Коростелева, Александр Самойлов

Режиссер: Сергей Виноградов

Оператор-постановщик: Алексей Федоров

Художник-постановщик: Мавлодод Фаросатшоев

Композитор: Владимир Сайко

Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Алексей Пиманов

Продюсеры: Андрей Тартаков, Владимир Филимонов, Анатолий Тупицын

В ролях: Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Артур Харитоненко, Ольга Белинская, Александр Абрамович и другие.