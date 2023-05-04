Учился на «бюджете» - в деревню, в глушь, на 3 года!

Если государство не вернется к «советской» системе распределения выпускников вузов, российская глубинка останется без врачей и учителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Редко соглашаюсь с думскими прожектерами, но в этот раз они породили неплохой законопроект. Причем, что редко: глубоко советский, но не шизофренический. Законопроект возрождает распределение выпускников вузов, обучавшихся на бюджете – то есть за счет государства. Авторы предлагают вернуться к порядку – когда молодежь, грызшая гранит науки за деньги казны, отработает года 3 там, где им укажет власть. В противном случае – возврат денежных знаков.

Это не первая попытка, провести такой закон, но каждый раз правительство с ужасом отправляло его в топку вредных идей. Почему? А вот это хороший вопрос. Загадочный.

Казалось бы – все очевидно. Куда не приедешь, в любое село, городок – обнаруживаешь сценарий зловещего фильма. В местной больнице из врачей осталось несколько пенсионеров - ни лора, ни гинеколога, ни кардиолога, а иногда даже педиатра нет. Одни терапевты да фельдшеры. А до ближайшего сносного узкого специалиста – сотни три километров.

Школа. Дворники преподают физкультуру и труд. Историк учит литературе и всем гуманитарным предметам, а преподаватель физики – всем остальным.

В администрациях – больше половины вакансий не заняты. Молодежь – сбежала в город.

Причем кадровый голод в глубинке абсолютно безнадежен, так как зарплатные ставки для молодых спецов не спасают даже госпрограммы по переезду сюда врачей и педагогов… И здесь, в глубинке, давно ждут возвращение советского распределения выпускников. Мол, вы только их пришлите, а мы уж как-нибудь их накормим, пригреем, доучим… Ведь, пока еще остались старые, закаленные кадры, у которых опыт перенимать некому…

Почему же до сих пор нет распределения?

Сенатор Андрей Клишас попытался это объяснить. Мол, а есть ли спрос на выпускников по специальностям? Если есть, то нужно, цитирую, «проводить целевой набор, который позволит ребятам из регионов, в том числе из глубинки, поступать и проходить обучение в лучших вузах страны с гарантией последующего трудоустройства».

Попробую расшифровать невысказанное прямо опасение сенатора – закон слишком радикален, и ломает устои реальности.

Проблем действительно вырисовывается много. Одна из них: «рабство выпускников». Человек в процессе обучения уже разочаровался в профессии, но оттрубить 3 года в провинции обязан. И получается так, что те, кто имеет деньги на платное обучение – свободен. А тот, кто своим умом, баллами ЕГЭ заслужил бесплатное образование – «провинциальный пленник».

И само распределение – кто поедет в Тыву, кто в Дагестан, а кто в Подмосковье, может оказаться несправедливым. У нас это часто подозрительно и коррупционноемко.

И все-таки. Здравая идея в законопроекте есть. При условии, если ограничить распределение самыми главными профессиями в стране – выпускниками педагогических и медицинских вузов. Предварительно – серьезно увеличив молодым специалистам зарплату. И что еще важно – предоставляя отсрочку от армии. Что решит застарелую проблему - нехватку педагогов-мужчин в школах.

Именно, нехватка врачей и педагогов – одна из самых острых проблем глубинки. И, думаю, те, кто несмотря на угрозу «рабства выпускников», все-таки пойдет учиться на бюджет – станут настоящими врачами и учителями, понимающими истинный смысл клятвы Гиппократа и предназначения Педагога. Это с одной стороны - отсеет из профессии случайных людей, с другой – протестирует Государство. Ему придется за народное здоровье и образование наконец-то по-настоящему заплатить.

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