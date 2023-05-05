Большая Арктическая экспедиция: Девять дней одного похода

Я зарекся заводить романы с Арктикой. Фото: Евгений САЗОНОВ

Только немой не спросил по возвращении в Москву, откуда у меня на лице дубайский загар.

- На море был... - стандартно отвечаю всем.

- О, счастливчик!

- ...на море Лаптевых! - добавляю с хитрецой.

- Несчастный!

- Нет, именно счастливый... Дважды!

Для ориентирования на местности использовался GPS, специальная программа в смартфоне, но чаще всего - старая добрая бумажная карта. Фото: Евгений САЗОНОВ

НЕЛАСКОВАЯ АРКТИКА - 2022

В первый раз счастье привалило мне в прошлом мае. Как журналист я попал в команду «Первопроходцев» Большой Арктической экспедиции. Семь подростков, отобранных из нескольких тысяч кандидатов, повторили путь русских открывателей Севера, пройдя 100 километров на лыжах вдоль побережья Таймыра до мыса Челюскин. Вел ребят один из лучших полярников мира, кавалер ордена Мужества, директор московского центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро.

Перед стартом Фото: Евгений САЗОНОВ

На Челюскине ждала вторая команда, «Арктическая наука», которая занималась исследованиями по заказу российских НИИ.

По Арктике Фото: Евгений САЗОНОВ

Это была нелегкая экспедиция. Я шел, проклиная лишние килограммы и халатность при выборе обуви. Ботинки оказались большими, нога болталась, обе стопы превратились в гигантские мозоли - каждый шаг как по раскаленным гвоздям...

Полярный лагерь Фото: Евгений САЗОНОВ

Ну и погода не подвела - пурга за пургой, и ветер только в лицо. Но осознание, что ты находишься в местах, где побывало людей меньше, чем на Северном полюсе, давало силы (репортаж - на KP.RU).

Сквозь пургу Фото: Евгений САЗОНОВ

Вернувшись, я зарекся заводить романы с Арктикой. И серьезно занялся физподготовкой - осознал, что ее мне сильно не хватает.

Руководитель экспедиции Матвей Шпаро. Фото: Кирилл УСАНОВ

И вот спустя 10 месяцев раздался звонок Матвея...

- Евгений, ты неплохо держался в прошлой экспедиции. (Я мысленно хмыкнул.) Хочешь в новую - но уже в качестве полноценного участника? Также две команды. Только поход более продолжительный и сложный.

- Труднее? Дольше? Да еще без каких-либо привилегий?..

- Желаешь подумать?..

Путь экспедиции Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Звание полноценного члена экспедиции несет несколько «приятных» бонусов.

Во-первых, с тобой больше никто не возится (журналистам выделяют гида, который ставит отдельную палатку, поддерживает огонь, кормит).

Изба Папанина на одноименном мысе Фото: Евгений САЗОНОВ

Во-вторых, ты дежуришь наравне со всеми - вечером и утром разжигаешь примуса и топишь невероятное количество снега для получения весьма маленького количества воды. Позже всех ложишься и раньше всех встаешь.

Причудливые формы Арктики Фото: Евгений САЗОНОВ

В-третьих, тащишь более тяжелые сани: не только со своими вещами и сухпайком, но и «общак»: инструменты, лопаты, топливо, печки и прочее.

Саша Лазарева - мастер по созданию полярных пышек Фото: Евгений САЗОНОВ

Ну и самое прекрасное - работу журналиста с тебя никто не снимает: ты обязан фотографировать, снимать видео, писать, выходить в эфир радио по спутниковому телефону...

Советский триангулярный пункт на архипелаге Вилькицкого Фото: Евгений САЗОНОВ

Ах да, ты должен следить не только за собой, но и за остальными, более молодыми членами группы.

- ...Так что, подумаешь?

- А что тут думать? Конечно - да!

- Я и не сомневался! Вылет - 12 апреля!

- Ну, просто космос...

Для ориентирования на местности использовался GPS, специальная программа в смартфоне, но чаще всего - старая добрая бумажная карта. Фото: Евгений САЗОНОВ

ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

...И вот я на южном побережье моря Лаптевых. Стою в лыжи обутый. Впереди - 150 километров по льду и торосам. Позади - сани весом 60 кило. Вокруг температура минус двадцать. Зато солнце, ничем не прикрытое, - как на орбите...

Гурий на мысе Щербина в честь посещения полярником Эдуардом Толлем Фото: Евгений САЗОНОВ

В принципе Арктика космос и есть. Она такая же бесконечная. И в ней невозможно выжить без «скафандра». И он такой же многослойный: термобелье, белье стрейч, флисовые куртка и штаны, ветрозащитные куртка и штаны, пуховик, варежки легкие, варежки-верховки, шапка, балаклава. И обязательно очки солнечные - несмотря на мороз, солнце яркое, дубайское. Снег увеличивает мощность солнечных лучей на порядок - легко получить временную слепоту.

Перекус на бегу. Колбасу из НЗ разделываем прямо на лыже. Фото: Евгений САЗОНОВ

Своеобразной космической станцией является наша большая палатка. В ней так же тесно, как на МКС (все уже, видимо, посмотрели фильм «Вызов»), и от внешней негостеприимной среды нас отделяют те же миллиметры...

На мысе Челюскин. Руководитель Большой Арктической экспедиции Матвей Шпаро (справа) и журналист "КП" Евгений Сазонов Фото: Евгений САЗОНОВ

Ну и конечно, абсолютно все свое мы тоже привозим с Земли. Ни здесь, ни на МКС нет возможности сбегать в магазин, прикупить крестовую отвертку. Или пару литров топлива...

Торосы начались! Фото: Евгений САЗОНОВ

БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ

«И здесь так же пусто, как в космосе...» - хотел было написать я и осекся. Нет, жизнь здесь есть, и науке это известно. В белой бесконечности то и дело встречаешь следы пребывания братьев по разуму. Разные такие. Вот глубокие и широко отстоящие друг от друга отпечатки медвежьих когтистых лап. Вот цепочка частых переборов песца. А вот бисер лемминга - как же сюда занесло эту мелюзгу? Судя по частым его остановкам и зарыванию в снег, полярные совы здесь тоже частые гости. Как и вышеупомянутые мишки. В прошлой экспедиции их встретилось аж три штуки. В этой - всего один. Точнее, полтора.

Старый маяк на мысе Прончищева Фото: Евгений САЗОНОВ

Сразу после высадки на мысе Щербинина мы наткнулись на свежие остатки пиршества медведицы и медвежонка. Судя по шерсти в окровавленном сугробе, мамаше каким-то образом удалось схватить песца. Не повезло ему. В отличие от нас - значит, медвежья семья не голодная и мы для нее интереса не представляем.

В первый же день в лагерь пришел медведь... Фото: Евгений САЗОНОВ

А вот реальный медведь, пришедший к лагерю тоже в первый день, похоже, сытым не был. Ибо слишком нагло пер прямо на палатку. Подошел на тридцать метров и сворачивать не собирался. Пришлось отпугнуть его выстрелом из ракетницы.

Остров Фрам Фото: Евгений САЗОНОВ

Мишка сначала отпрыгнул. Потом остановился, повернулся задом и путем выпускания струи показал, что о нас думает... Потом вздохнул и разочарованно направился в сторону горизонта...

Огибая остров Фрам Фото: Евгений САЗОНОВ

Ночью заревела антимедвежья сигнализация (веревка, растянутая по периметру лагеря на лыжных палках и присоединенная к ревуну). Один инструктор выстрелил через вентиляцию ракетой. Матвей выскочил с помповиком «на улицу»...

Юные полярники Фото: Евгений САЗОНОВ

Ложная тревога. Лыжа, воткнутая в сугроб, упала на веревку... Слава богу, больше никто не приходил.

В ледовых полях Фото: Евгений САЗОНОВ

ЛАСКОВАЯ АРКТИКА - 2023

Вообще в этот раз Арктика была довольно ласкова к нам. Баловала хорошей погодой, торосов подкинула только в самом конце. Да и мозолей почти не было: так, парочка, но куда уж без них...

Через торосы Фото: Евгений САЗОНОВ

Да и дети были замечательные - самостоятельные, крепкие, веселые. Впрочем, как и за все походы, которые Матвей Шпаро водит с 2008 года. До пандемии маршрут прокладывался на Северный полюс. Два последних года - на мыс Челюскин - самую северную точку Евразии.

Солнце уходит за горизонт в последний раз. Вскоре начнется долгий полярный день. Солнце уходит за горизонт в последний раз. Вскоре начнется долгий полярный день. Фото: Евгений САЗОНОВ

Об одном жалею - что всего 14 московских детей в год проходят через эту арктическую школу, которая не по книжкам учит, насколько у нас большая и красивая страна. И что Север на самом деле не такой уж дикий и холодный. И что он нам очень нужен.

Впереди еще полпути. Позади - уже полдороги Фото: Евгений САЗОНОВ

Хотя, если честно, жалею еще об одном - безумно быстро все закончилось... Но что семь дней в Арктике много, а девять - мало, поймет только тот, кто прошел по ней на своих двоих...

А вот и финиш - метеорологическая станция имени Федорова на мысе Челюскин - самой северной точке Евразии. Здесь побывало людей меньше, чем на Северном полюсе. Фото: Евгений САЗОНОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По 7 подростков - в научном и спортивном отряде

9 дней длилась экспедиция

150 км прошли спортсмены по маршруту русских первопроходцев

15 - 20 км преодолевалось в сутки

20 - 60 кг - вес снаряженных саней

4000 - 5000 килокалорий - суточный рацион полярника