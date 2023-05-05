«Аэрофлот»: Билетов за мили станет больше, но они подорожают и появятся новые привилегии

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Национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» в ближайшее время пересмотрит условия использования миль в своей программе лояльности «Аэрофлот Бонус», сообщил РБК Life представитель авиакомпании.

МИЛЬНЫЙ ТАРИФ СНИЖАЕТСЯ

«Для сохранения максимального количества привилегий для пассажиров и доступности премиальных билетов наша авиакомпания считает необходимым проиндексировать количество миль, списываемых на премии», — уточнил представитель «Аэрофлота».

Тарифы по милям для внутренних рейсов в классе «Эконом» и «Бизнес» по отдельным направлениям изменятся минимально, сохранятся на прежнем уровне или даже снизятся (в классе «Эконом»). Основной корректировке подвергнут мильные тарифы на международных линиях в классе «Бизнес». Причем, по заявлениям представителя авиаперевозчика, компания практически не пересматривала цены на такие билеты с 2009 года.

При этом для повышения доступности «мильных билетов», особенно в высокий сезон и сохранения максимального количества привилегий, компания впервые за 13 лет изменит тарификацию таких билетов.

Эксперты рынка авиаперевозок отмечают, что для авиакомпании повышение тарифов является вынужденной мерой на фоне постоянно растущих аэропортовых сборов и расходов на топливо, а также и инфляции в целом. Кроме того, билеты за «мили» стали предметом спекуляции и этот факт также мог повлиять на изменение тарифов со стороны «Аэрофлота».

«Аэрофлот ввел постоянные льготные условия для получения Элитных уровней программы, что сократит срок получения уровня и доступа к привилегиям программы— уточнил представитель авиакомпании. - Например, чтобы получить Серебряный уровень необходимо будет набрать 20 тыс. квалификационных миль или 20 полетных сегментов (ранее — 25 тыс. миль или 25 сегментов), а для Золотого уровня нужно накопить 40 тыс. квалификационных миль или 40 полетных сегментов вместо 50 тыс. ранее. Для Платинового уровня теперь потребуется набрать 100 тыс. миль вместо 125 тыс. ранее или 40 полетных сегментов класса Бизнес вместо 50. Впервые льготные условия квалификации были задействованы в 2020 году и позволили быстрее получить элитные уровни более 50 тыс. участникам программы «Аэрофлот Бонус».

ЧЕМ БОЛЬШЕ МЕНЯТЬ, ТЕМ ВЫГОДНЕЕ КУРС

Участники программы «Аэрофлот Бонус» также получат возможность конвертировать неквалификационные мили, накопленные в том числе благодаря покупкам товаров и услуг у партнеров программы, в квалификационные за счет приобретения пакета миль по определенному курсу. Но это будет фиксированное количество — например, 7,5 тыс. миль, 30 тыс. миль, 55 тыс. миль или 100 тыс. миль. Причем, чем больше миль обменяет пассажир, тем выгоднее курс.

При этом эксперты отмечают, что даже с новыми тарифами программа лояльности «Аэрофлот Бонус» по-прежнему остается наиболее выгодной и пассажироориентированной на российском рынке.

Так исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев в беседе с РБК Life отметил, что в некоторых российских авиакомпаниях в принципе отсутствует возможность полностью оплатить билет за мили, или для совершения перелета пассажиру необходимо хотя бы один раз в год совершить перелет рейсом авиакомпании, чтобы иметь возможность в дальнейшем оформлять билеты за накопленные мили. Эксперт также отметил, что изменение условий и правил программ лояльности — это актуальная тенденция в мировой авиационной отрасли. Например, в США компании наоборот ужесточают условия для получения элитных статусов для часто летающих пассажиров.