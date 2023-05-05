ВКонтакте появилась линейка сервисов с полезными материалами для молодых родителей

Материалы и рекомендации разработали практикующие врачи: акушеры, гинекологи, психологи и другие специалисты.

Она облегчит поиск нужной информации и поможет молодым родителям узнать больше о развитии и воспитании детей, а также подготовиться к рождению ребёнка.

Первым в линейке появился сервис «Родительство». Он позволит девушкам узнавать в доступном формате об изменениях, которые происходят с ребёнком во время беременности и в течение года после рождения, а также следить за собственным эмоциональным и физическим состоянием в этот период. Сервис будет полезен и для молодых отцов — они смогут больше узнать о периоде, когда матери ребёнка нужны особая забота и поддержка.

Материалы и рекомендации разработали практикующие врачи: акушеры, гинекологи, психологи и другие специалисты. Пользователи могут отмечать симптомы, следить за своим самочувствием, а потом делиться наблюдениями с врачом. Постепенно перечень функций будет расширяться. Иллюстрации для сервиса подготовила одна из авторов, которая делится творчеством на платформе ВКонтакте, — дизайнер Екатерина Шумилкина.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«Наша платформа VK Mini Apps объединяет более 75 тысяч сервисов — в том числе продукты Здоровье ВКонтакте, VK Знакомства и огромное количество решений от сторонних разработчиков. Мы постоянно расширяем категории сервисов — и предлагаем мини-приложения, которые способны помогать пользователям в самые разнообразные моменты: это и возможность узнать что-то новое, научиться чему-то, делать покупки, заказывать услуги, общаться, следить за своим здоровьем. В четвёртом квартале 2022 года аудитория VK Mini Apps увеличилась на 9% год к году и достигла 44,6 млн активных пользователей в месяц».

Категория «Родители и дети» объединит сервисы, которые будут полезны разным пользователям — как девушкам, которые планируют появление детей, так и опытным родителям. Например, в эту категорию будет включён сервис «Занимариум» — в нём собраны интересные и безопасные детские игры и статьи. Все сервисы, включая«Родительство», доступны бесплатно на вкладке «Сервисы» в мобильном приложении ВКонтакте.