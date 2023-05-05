Дети из новых регионов отдыхают в оздоровительных лагерях

При поддержке партпроекта «Женское движение Единой России» группа детей приехала на отдых в лагерь «Детская Республика Поленово» в Тульской области.

«Главная цель инициативы «Добро пожаловать» — организация качественного оздоровительного отдыха для ребят из ЛНР И ДНР. Среди основных задач, помимо отдыха, оздоровления и реабилитации, - знакомство наших детей со сверстниками из других регионов России, ведь в дальнейшем они могут стать друзьями на всю жизнь. И, конечно, путешествия - лучший способ узнать нашу большую прекрасную страну, познакомиться с её природой и историей», - отметила сопредседатель общественного движения партпроекта, замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова.

Предоставлять бесплатные путевки для детей из ЛНР И ДНР начали в оздоровительном лагере «Детская Республика Поленово» в Тульской области в мае 2022 года.

«Уже около 10 лет мы предоставляем часть путёвок благотворительным фондам и социальным организациям для их подопечных, нуждающихся в отдыхе. В мае 2022 года начали выделять бесплатные путёвки для детей из зоны действия СВО. С того времени здесь уже отдохнули более 80 ребят из ДНР и ЛНР. На летние и осенние смены этого года выделено ещё несколько десятков путёвок», - рассказал автор инициативы, владелец лагеря Николай Зимин.

По его словам, первые заезды показали, какое колоссальное значение они имеют для ребят из новых регионов.

«Психологическая разгрузка детей, их знакомство со сверстниками из других регионов очень важны. Этим детям нужно отвлечься от тяжёлых мыслей и переживаний. Многие из них впервые за долгое время находились в безопасности, спали в тишине. Атмосфера лагеря, дружная компания и увлекательная развлекательная программа помогают ребятам отвлечься от тревожных мыслей и переживаний. Они могут реализовать себя в самых разных, в том числе творческих, сферах деятельности. Видя результат подобных благотворительных заездов, мы предложили детским лагерям по всей стране присоединиться к нашей социальной инициативе под названием «Добро пожаловать!», - отметил Николай Зимин.

Он отметил также, что Министерство просвещения РФ прорабатывает вопрос содействия в доставке детей к местам отдыха.

Также при поддержке «Женского движения Единой России» организован отдых детей из ЛНР в Республиканском детском оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег» в Республике Дагестан. Здесь отдыхают 50 детей участников спецоперации и школьники, достигшие успехов в учёбе. Гостей из ЛНР знакомят с культурой и традициями Дагестана, а также организуют для них экскурсии, сообщила Дарья Лантратова.