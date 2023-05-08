Массовая забастовка сценаристов в Голливуде заморозила съемки новых частей «Блейда», «Очень странных дел»

2 мая — сразу на следующий день после международного праздника солидарности трудящихся — Гильдия сценаристов США объявила массовую забастовку. Авторы с плакатами централизованно вышли на улицу с плакатами определенных шаблонов и по сути блокировали съемки многих популярных проектов, работа над которыми продолжалась.

Причина крупнейшего за последние 15 лет демарша — низкие, как кажется им, зарплаты, поражение в правах и угроза нейросетей. Профсоюз пытался вести переговоры с крупнейшими игроками на рынке (Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV), но в итоге Warner Bros. признались, что ни к какому компромиссу стороны не пришли. Поэтому забастовка ударила по всей отрасли.

Публично взвыли братья Мэтт и Росс Дафферы, создатели сериала «Очень странные дела». Режиссеры написали в соцсетях, что не могут приступить к работе над завершением проекта (пятым сезоном), пока идут протесты: «работа над сценарием не прекращается, когда начинаются съемки».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Мы были бы рады начать производство с нашим потрясающим актерским составом и съемочной группой, но во время этой забастовки это невозможно, — написали Дафферы. — Надеемся, что вскоре будет найдено справедливое решение, и мы все сможем вернуться к работе. А до тех пор — все приостановлено.

Заморозился и вроде бы возрожденный проект «Блэйд». Новую часть вампирской саги, спустя почти 20 лет после выхода третьей части, решили перезапустить Marvel Studios. Планировалось, что съемки очередной картины о приключениях охотника на нечисть должны начаться в июне текущего года, то есть в настоящий момент работа над сценарием была в разгаре. Главную роль должен был сыграть звезда «Настоящего детектива» и «Зеленой книги» Махершала Али. Премьера картины была назначена на 6 сентября 2024 года. Но теперь уже непонятно, на какие сроки сдвинет старт проекта забастовка.

Специалисты отмечают, что требования бастующих (денежные привилегии, постоянная занятость авторов сериалов, запрет на использование искусственного интеллекта при разработке сценариев и многое другое) Альянс продюсеров кино и телевидения пока воспринимает как абсолютно невыполнимые.

Последняя подобная забастовка случилась в 2007 году — тогда около 12 тысяч сценаристов побросали ноутбуки, и отрасль понесла более трех миллиардов долларов убытков.