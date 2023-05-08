Техосмотр меняет «контролера» — это правильное решение?

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Раньше страховщики жаловались, что для них это дополнительная нагрузка. Однако теперь они выступают категорически против такой передачи. Говорят, система контроля работает хорошо, жалоб нет, зачем вообще что-то менять? Да и кто, кроме них самих, больше всего заинтересован в том, чтобы автомобили были исправны?

Мнение главного редактора старейшего автомобильного издания, журнала «За рулем», Максима Кадакова.

– Конечно, позиция РСА понятна: никто не хочет терять свое влияние, и страховые компании тоже. С другой стороны, как мне лично объяснял глава РСА Евгений Уфимцев, страховщики обходятся своими силами и денег не просят, а у Росаккредитации для такой работы нет сейчас штата, на него нужны немалые средства, и все эти расходы лягут на всю цепочку (страховщик-оператор-клиент). И получается, что ничего визуально и принципиально не изменится, но всем это выйдет дороже. Пунктам техосмотра – в первую очередь. И, соответственно, может повлиять на тарифы. И в конце концов это ляжет бременем на конечного потребителя, то есть на автомобилиста.

Даст ли это всё какое-то изменение на рынке техосмотра, я, честно говоря, не уверен. Как это реально повлияет на проведение техосмотра и как это улучшит работу всей структуры: техосмотр, получение диагностической карты, автомобилист, страхование, получение страхового возмещения?

А если это ничего не даст, но при этом (вполне возможно) повысится цена, то какой смысл перекладывать из одного кармана в другой?

Автовладельцы экономят на запчастях. Не приведет ли это к росту аварийности?

На сервисах отмечают, что клиенты стали все чаще приезжать со своими деталями и расходниками, купленными на различных маркетплейсах.

Все это непонятного качества, зато «подешевле». Не обойдется ли такая мнимая экономия серьезными поломками впоследствии? А вдруг машина откажет во время движения?

Своим мнением делится главный редактор старейшего авторитетного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

– Сервис у нас очень разный. Один крайний вариант – это официалы, с которыми особо не забалуешь, другой – «дядя Вася в гараже». Ну и между ними полуофициальные станции, специализированные, многопрофильные и т. д. Туда клиент приходит с запросом «сделать подешевле». И запчасти на рынке появляются исходя из этого же запроса. Из того же Китая, Турции можно же привезти все, что хочешь. Если бы запрос от клиента был таким: «Нам нужно самое лучшее, мы за ценой не постоим», то к нам везли бы самое качественное, но это стоило бы своих денег. А сейчас запрос: «Мне бы сделать подешевле». Поэтому везут всё подряд, даже то, что и даром не нужно.

Повлияет ли это как-то на безопасность? Трудно сказать, у нас даже нормальной статистики поломок ТС, в которых установлены аналоги, дешевые аналоги, бэушные запчасти – нет. Как тут проследить связь с аварийностью! Мы знаем только, что количество ДТП, которые происходят по причине неисправности транспортных средств, чуть более 4%.

Эту ситуацию реально изменит только повышение реальной покупательской способности населения и желание самих автовладельцев покупать «правильные» запчасти. Должна быть финансовая возможность и при этом, конечно, понимание, что нужно поставить качественные тормозные шланги, хорошие колодки, чтобы не сомневаться потом в своем автомобиле и его безопасности.