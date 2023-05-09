Военнослужащие спецпоезда «Волга» поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы, фото: скриншот из видео

Военнослужащие спецпоезда «Волга» ЗВО поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Льва Александровича Калинина с Днём Победы, и провели для него экскурсию по современной технике железнодорожных войск России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Спецпоезд «Волга» и его экипаж выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, и ветеран Калинин впервые побывал в современном специальном военном поезде. Героя войны пригласили в кабину машиниста, где подробно рассказали о работе состава, его возможностях и боевых задачах.

«Ни разу я не катался на поездах таких. Неплохо. А здоровье позволило бы, я лучше бы пошел защищать Родину! 99 лет. Карабкаюсь уже тяжеловато», - говорит ветеран.

Лев Александрович детально изучил кабину, с удовольствием нажал на гудок, выслушал бойцов, ставших его наследниками в борьбе с фашизмом, и задал ряд вопросов, касающихся практического выполнения боевых задач. Особенно ветерана волновал вопрос вооружения на спецпоезде, но пожилого героя успокоили - «Волга» оснащена лучшим оружием, в основе которого спаренные зенитные орудия калибра 23 миллиметра.

«Чувство гордости, что наш поезд посетил ветеран Великой Отечественной войны, который с гордостью и честью прошел всю войну и награжден боевыми медалями <...> Он для нас пример. Благодаря таким как он, в нас течет кровь победителей, и мы однозначно победим этот фашизм, который сейчас поднял голову, и всё сделаем, чтобы такое больше на нашу землю никогда не приходило», - говорит военнослужащий спецпоезда с позывным «Кадет».

Лев Калинин поделился с бойцами своим опытом, военные обменялись фронтовыми историями, а в конце экскурсии ветерану вручили медаль «170 лет железнодорожных войск». Лев Александрович пожелал бойцам вернуться живыми и с Победой, и поблагодарил их за защиту Родины.