Виктор Бут: Побывать на Параде Победы было одно из моих очень сильных желаний. Наконец, оно сбылось!

Виктор Бут. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
… На гостевой трибуне, на Красной площади, мы встретили и Героя многих публикаций «Комсомольской правды», участника эфиров Радио «КП» Виктора Бута… Который по сфабрикованному уголовному делу более 14 лет провёл в американской тюрьме.
… - Прежде всего, - сказал Виктор Анатольевич, - хотелось бы передать самые сердечные поздравления с Днем Великой Победы - всем ветеранам, всем воинам, которые сейчас на фронтах СВО обеспечивают те боевые действия, которые идут в рамках специальной военной операции.
Желаю всем вернуться домой живыми и с Победой..
- Ваши родственники воевали?
- Да.
- Кто?
- У меня дед, Маликов Кузьма Емельянович, погиб в сражениях на Курской битве.
- Есть, кого тут вспоминать…
- Да, я даже вам сейчас покажу фото своего деда. (см. фото в этой публикации. - Авт.)
- А, вообще, вы здесь, на военном параде в честь Дня Победы, первый раз, как мы понимаем?
- Да, я здесь впервые.
Дед Виктора Бута - Кузьма Емельянович Маликов, погиб в сражениях на Курской битве
Фото: Личный архив
- Какое впечатление?
- Конечно, эмоций очень много.
Побывать на Параде Победы в Москве, на Красной площади, было одно из моих таких очень сильных желаний. Наконец, оно сбылось!
- С праздником вас!
- С Днём Победы!