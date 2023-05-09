Виктор Бут: Побывать на Параде Победы было одно из моих очень сильных желаний. Наконец, оно сбылось!

Виктор Бут. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

… На гостевой трибуне, на Красной площади, мы встретили и Героя многих публикаций «Комсомольской правды», участника эфиров Радио «КП» Виктора Бута… Который по сфабрикованному уголовному делу более 14 лет провёл в американской тюрьме.

… - Прежде всего, - сказал Виктор Анатольевич, - хотелось бы передать самые сердечные поздравления с Днем Великой Победы - всем ветеранам, всем воинам, которые сейчас на фронтах СВО обеспечивают те боевые действия, которые идут в рамках специальной военной операции.

Желаю всем вернуться домой живыми и с Победой..

- Ваши родственники воевали?

- Да.

- Кто?

- У меня дед, Маликов Кузьма Емельянович, погиб в сражениях на Курской битве.

- Есть, кого тут вспоминать…

- Да, я даже вам сейчас покажу фото своего деда. (см. фото в этой публикации. - Авт.)

- А, вообще, вы здесь, на военном параде в честь Дня Победы, первый раз, как мы понимаем?

- Да, я здесь впервые.

Дед Виктора Бута - Кузьма Емельянович Маликов, погиб в сражениях на Курской битве Фото: Личный архив

- Какое впечатление?

- Конечно, эмоций очень много.

Побывать на Параде Победы в Москве, на Красной площади, было одно из моих таких очень сильных желаний. Наконец, оно сбылось!

- С праздником вас!

- С Днём Победы!