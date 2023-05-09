Зеленский после того, как превратил нашу общую Победу в свою узкоукраинскую "перемогу", может 9-е мая сделать и днем гитлеровского неизвестного солдата, и днем эсэсовца Фото: REUTERS

Семь руководителей постсоветских республик прибыли в Москву с рабочими визитами накануне и непосредственно в сам День Победы. Вместе с президентом России они присутствовали на Параде Победы, который наш Верховный Главком принимает, как обычно и традиционно, на Красной площади столицы России.

Президенты Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Киргизии, Казахстана и Узбекистана прибывали в Москву поодиночке, но на Красной площади они все вместе, на одной трибуне с Путиным и ветеранами Великой Отечественной. Вместе, как когда-то вместе были их деды и отцы.

Глава Казахстана накануне посетил еще и возложил цветы к мемориалу в Ржевском районе Тверской области, где в братской могиле похоронен и его родной дядя, воевавший против гитлеровских захватчиков. Так что слова, что в Москве собрались наследники тех, кто одержал ту самую Великую Победу – это не просто слова, а самая настоящая реальность. Там же, на параде сейчас и группа бойцов, которые участвуют в Специальной военной операции. Тоже наследники своих героев-предков, которые уже в наши дни покрыли себя славой.

Кстати, в прошлом году на Параде Победы не было иностранных гостей, а в этом приехали более половины руководителей республик, которые входили в СССР. На нынешнем параде нет лишь президента Азербайджана, но Ильхам Алиев точно приехал бы, если бы не празднования в Азербайджане 100-летия его отца, Гейдара Алиева. Можно рассуждать на темы конфликта Армении и Азербайджана, о сближении Баку и Анкары, но нельзя не признать, что память о Великой Отечественной и о ее героях в современном Азербайджане чтут свято.

И глубоко символично, что те, кто не предал свою историю и память о предках-героях собрались в этот день в Москве, которая в 41-м стала всемирным центром борьбы против гитлеровского нацизма и его союзников, а сейчас выступает центром борьбы независимых государств против американского доминирования в мире.

А вот те, кто все это предали, кто сейчас воспевает проигравших гитлеровцев, их европейских сателлитов и пособников-коллаборационистов в оккупированных Гитлером странах, они в День нашей Победы отмечают и празднуют День Европы. День проигравшей тогда и проигрывающей сейчас Европы. Ведь с Гитлером завоевывать и уничтожать Советский Союз, пришли даже не "двунадесять языков", как в свое время вторглись с Наполеоном, а еще больше. Которых потом "освободили от нацизма". Очень насильственно освободили, надо отметить. Чего они, похоже, не могут простить и по сию пору, хотя сразу после освобождения устраивали такие карательные акции против вчерашних хозяев, что куда там той инквизиции.

И не зря наследница своего дедушки, внучка высокопоставленного чиновника гитлеровского МИД Карла Альбрехта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы потрепать за щеку президента (пока еще) Украины Володымыра Зеленского.

- Гут, зер гут, Вольдемар, - могла бы она сказать Зеленскому после того, как тот вчера своим указом отменил на Украине День победы, предав тем самым память не только своего деда, участника Великой Отечественной и полковника Советской армии Семена Зеленского, но и миллионов украинцев, погибших на фронте, освобождавших и Советскую Украину, и европейские страны, угнанных в Германию и замученных в гитлеровских плену и концлагерях. Но Зеленский услышал от нее другие слова одобрения.

- Рада вернуться в Киев. Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Поэтому это самое подходящее место для празднования Дня Европы, - заявила она по приезду в столицу Незалежной, - Я приветствую решение Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и здесь, на Украине.

Да что там, Зеленский после того, как превратил нашу общую Победу в свою узкоукраинскую "перемогу", может 9-е мая сделать и днем гитлеровского неизвестного солдата, и днем эсэсовца, лишь бы в Европе и эта Урсула остались довольны. Есть определенный символизм в том, что дед Урсулы Карл Альбрехт в МИД фашистской Германии отвечал за "увеличение объема производства на территориях и заводах, подведомственных министерству", то есть за насильственное принуждение к рабскому труду жителей той же оккупированной Украины, а его внучка хвалит Зеленского за политику, в результате которой миллионы украинцев не по своей воле вынуждены трудиться все в той же Европе.

- Sehr gut, Voldemar! – как говорится. Сам привел свою страну в лагерь проигравших тогда, чтобы проиграть вместе с ними и сейчас.

- Heil Europa! – изо всех сил сейчас пытается кричать президент Украины, но в ответ ему предстоит услышать не "Heil Zelensky", а "Hände hoch! Zelensky kaput". И Украине тоже этот самый kaput.

Как сказал бы киевский голова Виталий "златоуст" Кличко, каждый выбрал для себя те праздники, которые выбрал для себя. И некоторым после такого выбора пора "готовиться к земле".

Собственно говоря, больше добавить к этому нечего.