Физическая активность и здоровье

Фото с сайта здоровое-питание.рф.

Регулярная физическая активность способствует не только укреплению и сохранению здоровья, но также снижает риск развития многих заболеваний: диабета 2 типа, гипертонии, ожирения.

Даже 30 минут в день физической активности способствуют:

• снижению риска инфаркта;

• снижению и нормализации веса;

• снижению содержания холестерина в крови;

• снижению риска развития диабета 2 типа;

• снижению риска развития некоторых видов рака;

• снижению риска развития гипертонии;

• укреплению костной ткани, снижению риска развития остеопороза и переломов;

• улучшению координации и снижению риска падений;

• сокращению сроков выздоровления и реабилитации при болезни;

• улучшению общего самочувствия;

• нормализации сна.

Кроме того, доказано, что регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на эмоциональный фон и даже облегчает течение депрессии. Кстати, подобрать подходящую программу здорового питания в соответствии с вашим уровнем физической активности можно здесь.

Цель – 30 минут физической активности в день

Физическая активность окажет положительное воздействие на здоровье только при достаточной продолжительности и регулярности. Для положительного результата достаточно 30 минут ежедневной активности умеренной интенсивности.

Быть физически активным – это не только посещать спортзал или заниматься каким-либо видом спорта, требующим специального места, оборудования или инвентаря. Помните, что иметь хоть какую-нибудь физическую активность лучше, чем вообще ничего не делать.

Как увеличить ежедневную активность, внеся небольшие изменения в распорядок дня?

• пройдитесь вместо того, чтобы пользоваться автомобилем или общественным транспортом;

• выходите на одну-две остановки раньше и идите оставшуюся часть пути пешком;

• поднимайтесь по лестнице, отказавшись от лифта (хотя бы несколько этажей);

• активно играйте с детьми и домашними животными;

• слушайте любимую музыку и танцуйте дома;

• по выходным устраивайте длительные прогулки с семьей или друзьями.

Начать никогда не поздно

Исследования показывают, что значительную пользу для здоровья можно получить уже после двух-трех месяцев регулярных упражнений.

Важно!

Перед началом активных занятий в некоторых случаях необходимо проконсультироваться с врачом. Особенно если:

• вы старше 45 лет;

• после физической нагрузки у вас возникает боль в груди или одышка;

• вы часто падаете в обморок или у вас бывает сильное головокружение;

• вы думаете, что у вас могут быть проблемы с сердцем.

Обследование перед тренировкой помогает выявить людей с заболеваниями, которые могут повысить риск возникновения проблем со здоровьем во время физической активности. Этот своеобразный фильтр помогает определить, перевешивают ли потенциальные выгоды от упражнений возможные риски.

Больше двигайтесь, меньше сидите – каждый день!

Источник: здоровое-питание.рф.