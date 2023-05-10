Физическая активность и здоровье

Фото с сайта здоровое-питание.рф.
Регулярная физическая активность способствует не только укреплению и сохранению здоровья, но также снижает риск развития многих заболеваний: диабета 2 типа, гипертонии, ожирения.
Даже 30 минут в день физической активности способствуют:
• снижению риска инфаркта;
• снижению и нормализации веса;
• снижению содержания холестерина в крови;
• снижению риска развития диабета 2 типа;
• снижению риска развития некоторых видов рака;
• снижению риска развития гипертонии;
• укреплению костной ткани, снижению риска развития остеопороза и переломов;
• улучшению координации и снижению риска падений;
• сокращению сроков выздоровления и реабилитации при болезни;
• улучшению общего самочувствия;
• нормализации сна.
Кроме того, доказано, что регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на эмоциональный фон и даже облегчает течение депрессии. Кстати, подобрать подходящую программу здорового питания в соответствии с вашим уровнем физической активности можно здесь.
Цель – 30 минут физической активности в день
Физическая активность окажет положительное воздействие на здоровье только при достаточной продолжительности и регулярности. Для положительного результата достаточно 30 минут ежедневной активности умеренной интенсивности.
Быть физически активным – это не только посещать спортзал или заниматься каким-либо видом спорта, требующим специального места, оборудования или инвентаря. Помните, что иметь хоть какую-нибудь физическую активность лучше, чем вообще ничего не делать.
Как увеличить ежедневную активность, внеся небольшие изменения в распорядок дня?
• пройдитесь вместо того, чтобы пользоваться автомобилем или общественным транспортом;
• выходите на одну-две остановки раньше и идите оставшуюся часть пути пешком;
• поднимайтесь по лестнице, отказавшись от лифта (хотя бы несколько этажей);
• активно играйте с детьми и домашними животными;
• слушайте любимую музыку и танцуйте дома;
• по выходным устраивайте длительные прогулки с семьей или друзьями.
Начать никогда не поздно
Исследования показывают, что значительную пользу для здоровья можно получить уже после двух-трех месяцев регулярных упражнений.
Важно!
Перед началом активных занятий в некоторых случаях необходимо проконсультироваться с врачом. Особенно если:
• вы старше 45 лет;
• после физической нагрузки у вас возникает боль в груди или одышка;
• вы часто падаете в обморок или у вас бывает сильное головокружение;
• вы думаете, что у вас могут быть проблемы с сердцем.
Обследование перед тренировкой помогает выявить людей с заболеваниями, которые могут повысить риск возникновения проблем со здоровьем во время физической активности. Этот своеобразный фильтр помогает определить, перевешивают ли потенциальные выгоды от упражнений возможные риски.
Больше двигайтесь, меньше сидите – каждый день!
Источник: здоровое-питание.рф.