«Комсомольская правда» ищет родственников героев, оборонявших Брестскую крепость

Надписи на стенах легендарной Брестской крепости оставили ее защитники. Фото: Виктор БАРАНЕЦ

После Великой Отечественной войны исследователи подвига защитников Брестской крепости обнаружили в ней много уникальных доказательств мужества и стойкости солдат и офицеров Красной Армии. Среди них были и надписи на стенах легендарной белорусской твердыни, выцарапанные штыками или ножами. Последние слова тех, кто принимал последний бой.

Одна из них стала всемирной известной:«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII - 41». Но кто именно оставил это клятвенный предсмертный автограф, узнать не удалось. Впрочем, был один такой экспонат с указанием фамилий погибших бойцов. Его удалось отреставрировать. На штукатурке одной из стен разрушенной во время боев гарнизонной церкви удалось прочитать: «Нас было трое москвичей – Иванов, Степанчиков, Жунтяев, которые обороняли эту церковь, и мы дали клятву – не уйдем отсюда. 1941 год. Июль».

Еще в советское время, когда шла подготовка к очередному юбилею Великой Победы, белорусские музейщики поделились этим и другими экспонатами с Центральным музеем Советской Армии (ЦМСА), где готовилась большая экспозиция «Брестская крепость» (она существует и сейчас). Экспонатов было очень много, не все помещались на стендах. К тому же кураторы ЦМСА из военного ведомства проявляли особую политическую бдительность, строго следя за «идейной направленностью» экспозиции. Кому-то из них и пришла в голову цензорская мысль, что выставлять обломок стены с надписью «Нас было трое москвичей – Иванов, Степанчиков, Жунтяев, которые обороняли эту церковь…», неправильно.

Аргумент? «Во-первых, не только москвичи обороняли Брестскую крепость. Во-вторых, не только церковь. А вдруг выяснится, что они были атеистами-коммунистами?».

Так этот экспонат «по идейным соображениям» на много лет и оказался в огромных запасниках музея, где он в дальнем углу и лежал на полке. А недавно сотрудники ЦМСА, занимающиеся обновлением экспозиции «Брестская крепость» ко Дню Победы, решили выставить священную реликвию на всеобщее обозрение. Ее теперь увидят все посетители музея (см. фото).

Нельзя исключать, что в Москве или в других городах живут родственники красноармейцев Иванова, Степанчикова и Жунтяева.

«Комсомольская правда» обращается к ним с просьбой откликнуться. Возможно, нам вместе удастся узнать гораздо больше, чем только фамилии Героев, до последнего патрона защищавших Брестскую крепость.